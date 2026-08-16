"РУССКОЕ СЛОВО"

Русская ежедневная общественно-политическая газета, выходившая в Москве в 1895 – 1917 годах, один из самых влиятельных печатных органов России в конце XIX – начале XX века.

Редакторы: А.А.Александров, Е. Н. Киселев, Ю. М. фон Адеркас, Ф. И. Благов, А. С. Панкратов, М. А. Успенский, Н. А. Астапов.

Издатели: А.А.Александров, И. Д. Сытин; с 1905 года Т-во И. Д. Сытина.

Первым издателем и редактором газеты стал А. Александров, известный своими хорошими отношениями с К.П. Победоносцевым, однако вскоре он был вынужден отказаться от редакторства и продать права владельца газеты И.Д.Сытину, с именем которого и связан расцвет "Р.С.". В одном из первых номеров была сформулирована программа издания: " Задача - возможно верное отражение русских идеалов и заветов, русских дел и стремлений, множественное и нелицеприятное служение самодержавию и правительству". «Р.С.» возникло в период расцвета периодической печати в России, что обусловило необходимость сразу включиться в конкурентную борьбу за читателя. В период издательской деятельности И.Д.Сытина газета из убыточного консервативного органа стала превращаться в доходное предприятие с широкой аудиторией, в которую входили как представители интеллигенции, купечества и буржуазии, так и промышленные рабочие и крестьяне. Существенную долю дохода издания составляли частные объявления. «Р.С.» было самой дешевой в России газетой, кроме того, издание бесплатно рассылалось в сельские больницы, народные училища, волостные правления. В типографии «Р.С.» издавалось еженедельное иллюстрированное приложение к газете – журнал «Искры».

Политика издателя позволила увеличить тираж «Р.С.» с 10 тыс. в 1895 году до 800 тыс. – 1 млн. в 1917 году.

«Р.С.» называли «фабрикой новостей», вместе со своим прямым конкурентом – «Новым временем» А.С.Суворина - издания составляли зарождавшийся в России жанр информационной газеты. Это определило структуру номера, который включал в себя статьи и фельетоны, хронику, провинциальный иностранный, парламентский, военный, театральный отделы, рубрики, посвященные полемике с другими изданиями и др.

Внешний вид номера выдавал в «Р.С.» газету нового типа, ориентированную на привлечение массового читателя: перестановка рубрик, заголовки, предпосланные разделам и статьям, позволяющие выбирать важное и интересное для себя, а не прочитывать номер подряд.

Ставка на оперативность и уникальность информации обусловила создание целой корреспондентской сети в городах России и за границей. Так, в годы русско-японской войны в Японии действовало около 20 военных корреспондентов «Р.С.».

В 1901 году к редакторской деятельности в «Р.С.» привлекается писатель и публицист, автор множества фельетонов В.М.Дорошевич. При нем работа «Р.С.» была налажена по образцу западных газет: редакция, контора, заведовавшая хозяйственной частью, собственная типография.

Кроме него, с «Р.С.» сотрудничали такие литераторы и журналисты, как А.В.Амфитеатров, П.Д.Боборыкин, В.А.Гиляровский, Тэффи (Н.А. Лохвицкая), священник Г.Петров, военный корреспондент Вас. Ив. Немирович-Данченко.

В годы революции 1905 – 1907 года «Р.С.» позиционировало себя как беспартийную газету, приветствовавшую, однако, на своих страницах различные частные мнения. После Февральской революции «Р.С.» поддержало Временное правительство, в 1918 году было закрыто постановлением Московского ВРК. В 1918 году газета некоторое время выходила под названиями "Новое слово", "Наше слово", но вскоре была закрыта окончательно.

Будучи коммерческим изданием, «Р.С.» в погоне за сенсацией часто становилось жертвой цензуры. Так, данное в 1897 году разрешение на рассылку бесплатных номеров в народные читальни было отменено в 1901 году. Газета часто получала предостережения цензурного комитета и запрет на розничную продажу номеров.

К началу XX века авторитет издания был настолько велик, что публицист Н.Я. Абрамович обозначил положение «Р.С.» следующим образом: «Эта газета самым подлинным образом не то, что «руководит» обывательским мнением, а и создает его».