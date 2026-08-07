РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СНАРЯДОВ И ВОЕННЫХ ПРИПАСОВ

Акционерное общество, специализировавшееся на производстве снарядов, мин, зарядных ящиков и двуколок. Было основано в Петербурге в 1910 году, в 1918 году было национализировано большевиками, после чего претерпело ряд структурных изменений.

Устав Общества был утвержден 22 августа 1910 года. Его учредителями были статский советник Федор Михайлович фон-Крузе и потомственный почетный гражданин Сергей Николаевич Сергеев. В параграфе Устава, посвященном цели создаваемого Общества, говорилось: «Для устройства, приобретения и эксплуатации в Санкт-Петербурге и других местностях Российской империи литейных и механических заводов, равно для приобретения от учрежденного О.О. Брунстрем и Р.И. Виттинг товарищества на вере, под фирмою «Парвиайнен и Ко», и продолжения принадлежащего сему товариществу торгового дела машиностроительных и механических заводов в Санкт-Петербурге, а также для торговли предметами производства как своих, так и принадлежащих другим лицам литейных и механических заводов, учреждается акционерное общество...».

Общество было создано на основе металлообрабатывающего завода «Парвиайнен» с капиталом в 1,8 млн рублей. Правление Общества располагалось на Выборгской набережной, 15. Производство очень быстро расширялось, и в дополнение к существовавшему уже заводу построили завод на Чугунной улице, который назывался минным. Завод на Выборгской набережной стал снарядным. Там же был построен Сталелитейный завод, на который возлагалась обязанность обеспечивать производство качественными заготовками. Названия «минный» и «снарядный», хотя и существовали, не прижились в обиходе и вскоре заменились на «Новый Парвиайнен» и «Старый Парвиайнен» соответственно. Сначала эти названия использовали сами рабочие, а затем они стали применяться и в официальной деловой переписке.

1 августа 1914 года началась Первая мировая война, и изготовление снарядов и военных припасов стало одним из приоритетных направлений в промышленности. Армии требовалось вооружение, но его не хватало, предприятия и заводы Петербурга работали с огромным напряжением сил и возможностей. Предприятия Общества также выполняли заказы фронта и к 1916 году объемы производства выросли в 10 раз. В начале 1916 года Общество предоставило военному ведомству 57 аэроплановых бомб массой от 160 кг до 640 кг. Заводы Общества можно назвать крупнейшими частными заводами, работающими на оборону государства.

В условиях военного времени возникла необходимость передислокации заводов подальше от столицы и от театра военных действий. Правление Общества обратилось к правительству с просьбой об оказании помощи при перемещении производства на юг России, однако безрезультатно. Тогда Общество приняло решение искать выход самостоятельно. Была организована специальная командировка для выявления наилучшего места расположения заводов. Таким местом стала Юзовка — поселок, впоследствии переросший в город (будущий Донецк), а базой для строительства нового завода было избрано Новороссийское общество каменноугольного, железного и рельсового производства, построенного Джоном Юзом.

В удостоверении, выданном Русскому обществу Главным артиллерийским управлением от 30 июня 1916 года, говорится: «Главное артиллерийское управление удостоверяет, что постройка Русским обществом для изготовления снарядов и военных припасов новых снарядных мастерских на территории Новороссийского общества около станции Юзово вызывается потребностью настоящей войны и необходима для государственной обороны…». Вновь создаваемое предприятие получило название «Артиллерийский завод».

Строительство завода началось в августе 1916 года, при этом никаких субсидий со стороны государства не имелось. Было получено лишь право провоза по железной дороге 1800 военнопленных на строительные работы. Естественно, завод строился в ускоренном темпе. Одновременно во временной деревянной мастерской шло изготовление снарядов, начиная с фугасных 6-ти дюймовых. С сентября 1916 года они уже шли на фронт. В условиях войны прекращать производство даже на время было невозможно.

До 1917 года шло активное строительство, но потом оно все же было прекращено вплоть до весны 1918 года. Причины - тяжелое финансовое положение Общества и общая непростая ситуация в российской промышленности. Тем не менее, производство 6-ти дюймовых боеприпасов продолжалось в построенной части завода. Постепенно шла эвакуация рабочих с Минного и Снарядного завода в Юзовку.

В 1918 году завод был национализирован и перешел в управление заводского комитета. Тогда ему было присвоено название «Руссонац», и он вошел в Трест заводов среднего машиностроения Северного района. Однако заказов ни изготовление снарядов не было, и поэтому бывший артиллерийский завод изготавливал металлическую посуду. В 1920 году заводу было присвоено имя «Карла Либкнехта». В 1922 году деятельность завода была законсервирована, но через 4 года, в 1926 году, по решению Совета Народных Комиссаров СССР на заводе было возобновлено снарядное производство.