РУССКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭРИКСОН Л.М. И КО"

Первая телефонная фабрика в России, преобразованная в общество шведских и русских предпринимателей в 1905 году; с 1919 года — завод «Красная заря».

Начало телефонизации в России связано со Швецией. Именно глава шведской фирмы «Эриксон» - Ларс Магнус Эрикович Эриксон — в 1897 году в Петербурге создал первую телефонную фабрику в России. Первоначально основной задачей предприятия было выполнение заказов Главного управления почт и телеграфов. В первые годы своего существования фабрика располагалась на 20-й линии Васильевского острова. Однако вскоре, по мере расширения производства (было выпущено несколько тысяч телефонных аппаратов и сотни коммутаторов), возникла необходимость приобрести новые площади. Так в 1899 году началось строительство на Выборгской стороне. Уже в декабре 1900 года состоялось торжественное открытие фабрики в новом здании. В честь этого знаменательного события каждый рабочий получил денежное вознаграждение в размере 25 копеек. Все важнейшие детали, узлы, устройства производились в Стокгольме, а в Петербурге осуществлялась сборка самих аппаратов и внешняя отделка.

Русское акционерное общество «Эриксон Л.М. и Ко» было зарегистрировано 21 января 1905 года как совместное шведско-русское предприятие. Директором завода стал Эрик Сандберг, а технические вопросы находились в ведении русского инженера и преподавателя Петербургского электротехнического института Льва Шпаргезе. Основной капитал Общества насчитывал 1 млн рублей.

В годы русско-японской войны фабрика начала осуществлять производство первой военной продукции, а именно полевых станций и форпостных телефонов. Когда началась Первая мировая война, телефонное предприятие не могло не отреагировать на изменения условий жизни и перешло на изготовление военной аппаратуры.

Несмотря на все трудности военного времени, производство развивалось и расширялось. Директор поставил дело таким образом, что завод превратился в крупное, прекрасно оборудованное предприятие. Клиентом компании был и сам император Николай II.

Производимые на фабрике коммутаторы и телефоны были необходимы почтовому управлению, телеграфу и другим гражданским и военным ведомствам. Во время Первой мировой войны Обществу приходилось выполнять весьма крупные заказы правительственных учреждений и столичных предприятий. И с этой задачей оно вполне справлялось. К декабрю 1916 года объем производимой продукции для Военно-морского отдела составил 8 079 696 руб., Главного военно-технического управления Петрограда – 2 951 047 руб., Главного управления почт и телеграфа – 1 323 926 руб., Орудийного завода в Петрограде – 1 231 069 руб., городских и земских учреждений, а также телефонных сетей – 778 817 руб., железных дорог – 365 930 руб., различных промышленных предприятий – 235 930 руб. и т.д. На фабрике были организованы военно-морской и технический отделы, которые занимались научными и техническими исследованиями. Можно с полной уверенностью констатировать, что к 1917 году «Эриксон Л.М. и Ко» стало одним из крупнейших телефонных предприятий в России.

Ситуация изменилась с началом революции. Поначалу завод выпускал телефонные аппараты для кремлевских кабинетов. Однако вскоре общий кризис, связанный с революционными событиями, дал о себе знать: из-за отсутствия топлива, электроэнергии, нехватки рабочей силы производство печально быстро приходило в упадок. В 1919 году, подобно другим заводам и фабрикам, оно было национализировано большевиками. Тогда фирма «Эриксон Л.М. и Ко» превратилась в завод под названием «Красная заря». Он стал преемником Общества шведских и русских предпринимателей и продолжил выпуск телефонной аппаратуры. Со временем производство пошло на подъем, понадобилось расширение площади. Постепенно к ней были присоединены соседние территории, на которых были построены новые цеха.