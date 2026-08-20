РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904‒1905 гг.

Крупнейший вооруженный конфликт конца XIX – начала ХХ в. Являлась результатом борьбы великих держав – Российской империи, Великобритании, Германии, Франции и стремившейся к роли доминирующей региональной державы Японии за колониальный раздел Китая и Кореи.

Причины войны

Причиной возникновения русско-японской войны следует признать столкновение интересов России, проводившей экспансионистскую политику на Дальнем Востоке, и Японии, предпринимавшей попытки утвердить свое влияние в Азии. Японская империя, осуществившая модернизацию общественного строя и вооруженных сил в ходе «революции Мэйдзи», стремилась превратить в свою колонию экономически отсталую Корею и принять участие в разделе Китая. В результате японо-китайской войны 1894–1895 гг. китайские армия и флот были быстро разгромлены, Япония заняла остров Тайвань (Формозу) и часть Южной Маньчжурии. По заключенному мирному договору в Симоносеки Япония приобрела острова Тайвань, Пэнхуледао (Пескадорские) и Ляодунский полуостров.

В ответ на агрессивные действия Японии в Китае русское правительство во главе с взошедшим на престол в 1894 г. императором Николаем II, сторонником экспансии в этой части Азии, активизировало собственную дальневосточную политику. В мае 1895 г. Россия вынудила Японию пересмотреть условия Симоносекского мирного договора и отказаться от приобретения Ляодунского полуострова. С этого момента вооруженная конфронтация между Российской империей и Японией стала неизбежной: последняя стала осуществлять планомерную подготовку новой войны на континенте, приняв в 1896 г. 7-летнюю программу реорганизации сухопутной армии. При участии Великобритании стал создаваться современный военно-морской флот. В 1902 г. Великобритания и Япония заключили союзный договор.

С целью экономического проникновения в Маньчжурию в 1895 г. был учрежден Русско-китайский банк, а в следующем году началось строительство Китайско-Восточной железной дороги, проложенной через китайскую провинцию Хэйлунцзян и призванной соединить Читу с Владивостоком по кратчайшему пути. Эти мероприятия проводились в ущерб освоению слабо заселенного и экономически развитого русского Приамурского края. В 1898 г. Россия получила в аренду у Китая на 25 лет южную часть Ляодунского полуострова с Порт-Артуром, где было решено создать военно-морскую базу и крепость. В 1900 г. под предлогом подавления «восстания ихэтуаней» русские войска оккупировали всю Маньчжурию.

Дальневосточная политика России в начале XX века

С начала ХХ в. дальневосточную политику Российской империи стала определять авантюристическая придворная группа во главе со статс-секретарем А.М. Безобразовым. Она стремилась распространить влияние России в Корее, используя для этого лесозаготовительную концессию на реке Ялу, и не допустить экономическое и политическое проникновение Японии в Маньчжурию. Летом 1903 г. на Дальнем Востоке было учреждено наместничество во главе с адмиралом Е.И. Алексеевым. Проведенные в том же году переговоры между Россией и Японией о разграничении сфер интересов в регионе не дали результатов. 24 января (5 февраля) 1904 г. японская сторона заявила о прекращении переговоров и разорвала дипломатические отношения с Российской империей, взяв курс на развязывание войны.

Готовность стран к войне

К началу военных действий Япония в основном завершила программу модернизации вооруженных сил. После мобилизации японская армия насчитывала 13 пехотных дивизий и 13 резервных бригад (323 батальона, 99 эскадронов, свыше 375 тыс. человек и 1140 полевых орудий). Японский Соединенный флот состоял из 6 новых и 1 старого эскадренного броненосца, 8 броненосных крейсеров (два из них, приобретенные у Аргентины, вошли в строй после начала войны), 12 легких крейсеров, 27 эскадренных и 19 малых миноносцев. План войны Японии предусматривал борьбу за господство на море, высадку войск в Корее и Южной Маньчжурии, захват Порт-Артура и разгром главных сил русской армии в районе Ляояна. Общее руководство японскими войсками осуществлял начальник Генерального штаба, впоследствии ­– главнокомандующий сухопутными войсками, маршал И. Ояма. Соединенным флотом командовал адмирал Х. Того.

В начале ХХ в. Российская империя обладала крупнейшей сухопутной армией в мире, но на Дальнем Востоке в составе Приамурского военного округа и войск Квантунской области располагала крайне незначительными силами, разбросанными на огромной территории. Они состояли из I и II Сибирских армейских корпусов, 8 Восточно-Сибирских стрелковых бригад, с началом войны развернутых в дивизии, 68 батальонов пехоты, 35 эскадронов и сотен кавалерии, всего около 98 тыс. человек, 148 полевых орудий. К войне с Японией Россия не была готова. Малая пропускная способность Сибирской и Восточно-Китайской железных дорог (по состоянию на февраль 1904 г. – 5 и 4 пары воинских поездов соответственно) не позволяла рассчитывать на быстрое усиление войск в Маньчжурии подкреплениями из Европейской России. Русский военно-морской флот на Дальнем Востоке имел 7 эскадренных броненосцев, 4 броненосных крейсера, 7 легких крейсеров, 2 минных крейсера, 37 эскадренных миноносцев. Главные силы составляли Тихоокеанскую эскадру и базировалось на Порт-Артур, 4 крейсера и 10 миноносцев находились во Владивостоке.

План военных действий

Русский план войны был подготовлен во временном штабе наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке адмирала Е.И. Алексеева в сентябре-октябре 1903 г. на базе планов, разработанных независимо друг от друга в штабе Приамурского военного округа и в штабе Квантунской области, и утвержден Николем II 14 (27) января 1904 г. Он предполагал сосредоточение главных сил русских войск на линии Мукден–Ляоян–Хайчен и оборону Порт-Артура. С началом мобилизации на помощь вооруженным силам на Дальнем Востоке из Европейской России предполагалось отправить крупные подкрепления – Х и XVII армейские корпуса и четыре резервные пехотные дивизии. До подхода подкреплений русские войска должны были придерживаться оборонительного образа действий и только после создания численного превосходства могли перейти в наступление. От флота требовалось вести борьбу за господство на море и помешать высадке японских десантов. Главнокомандование вооруженными силами на Дальнем Востоке с началом войны было возложено на наместника адмирала Е.И. Алексеева. Ему подчинялись командующий Маньчжурской армией, которым стал военный министр генерал от инфантерии А.Н. Куропаткин (назначен 8 (21) февраля 1904 г.), и командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал С.О. Макаров, сменивший 24 февраля (8 марта) безынициативного вице-адмирала О.В. Старка.

Начало войны. Военные действия на море

Военные действия открылись 27 января (9 февраля) 1904 г. внезапным нападением японских миноносцев на русскую Тихоокеанскую эскадру, стоявшую без надлежащих мер охранения на внешнем рейде Порт-Артура. В результате атаки из строя вышли два эскадренных броненосца и один крейсер. В тот же день японский отряд контр-адмирала С. Уриу (6 крейсеров и 8 миноносцев) атаковал находившиеся в корейском порту Чемульпо в качестве стационеров русский крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Получивший тяжелые повреждения «Варяг» был затоплен экипажем, а «Кореец» взорван. 28 января (10 февраля) Япония объявила войну России.

После атаки японских миноносцев ослабленная Тихоокеанская эскадра ограничилась оборонительными действиями. Прибывший в Порт-Артур вице-адмирал С.О. Макаров начал готовить эскадру к активным действиям, но 31 марта (13 апреля) погиб на эскадренном броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на минах. Принявший командование морскими силами контр-адмирал В.К. Витгефт отказался от борьбы за господство на море, сосредоточившись на обороне Порт-Артура и поддержке сухопутных войск. В ходе боевых действий под Порт-Артуром значительные потери понесли и японцы: 2 (15) мая на минах погибли эскадренные броненосцы «Хацусэ» и «Ясима».

Военные операции на суше

В феврале­–марте 1904 г. в Корее высадилась 1-я японская армия генерала Т. Куроки (около 35 тыс. штыков и сабель, 128 орудий), которая к середине апреля подошла к границе с Китаем на реке Ялу. К началу марта русская Маньчжурская армия закончила свое развертывание. Она состояла из двух авангардов – Южного (18 батальонов пехоты, 6 эскадронов и 54 орудия, район Инкоу–Гайчжоу–Сеньючен) и Восточного (8 батальонов, 38 орудий, река Ялу) и общего резерва (28,5 батальона пехоты, 10 сотен, 60 орудий, район Ляоян–Мукден). В Северной Корее действовал конный отряд под командованием генерал-майора П.И. Мищенко (22 сотни) с задачей вести разведку за рекой Ялу. 28 февраля (12 марта) на основе Восточного авангарда, усиленного 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией, был сформирован Восточный отряд во главе с генерал-лейтенантом М.И. Засуличем. Перед ним стояла задача затруднить противнику переход через Ялу, но ни в коем случае не вступать с японцами в решительное столкновение.

18 апреля (1 мая) в бою у Тюренчена 1-я японская армия нанесла поражение Восточному отряду, отбросила его от Ялу и, продвинувшись до Фынхуанчэна, вышла во фланг русской Маньчжурской армии. Благодаря успеху у Тюренчена противник овладел стратегической инициативой и 22 апреля (5 мая) смог начать на Ляодунском полуострове у Бицзыво высадку 2-й армии генерала Я. Оку (около 35 тыс. штыков и сабель, 216 орудий). Южная ветвь Китайско-Восточной железной дороги, ведущая из Ляояна в Порт-Артур, оказалась перерезанной врагом. Вслед за 2-й армией должна была высадиться 3-я армия генерала М. Ноги, предназначавшаяся для осады Порт-Артура. С севера ее развертывание обеспечивалось 2-й армией. В районе Дагушаня велась подготовка к высадке 4-й армии генерала М. Нодзу. Она имела задачу совместно с 1-й и 2-й армиями действовать против главных сил Маньчжурской армии и обеспечить успех 3-й армии в борьбе за Порт-Артур.

12 (25) мая 1904 г. армия Оку вышла к позициям русского 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка на перешейке в районе Цзиньчжоу, прикрывавшего дальние подступы к Порт-Артуру. На следующий день японцам ценой огромных потерь удалось отбросить русские войска с занимаемых позиций, после чего путь к крепости был открыт. 14 (27) мая противник без боя занял порт Дальний, ставший базой дальнейших действий японских армии и флота против Порт-Артура. В Дальнем незамедлительно началась высадка частей 3-й армии. В порту Такушан стала высаживаться 4-я армия. Две дивизии 2-й армии, выполнившей поставленную задачу, были направлены на север против главных сил Маньчжурской армии.

23 мая (5 июня) под впечатлением от результатов неудачного Цзиньчжоуского боя Е.И. Алексеев приказал А.Н. Куропаткину отправить на выручку Порт-Артура отряд силой не меньше четырех дивизий. Командующий Маньчжурской армией, считавший переход в наступление преждевременным, направил против армии Оку (48 батальонов, 216 орудий) только один усиленный I Сибирский армейский корпус генерал-лейтенанта Г.К. фон Штакельберга (32 батальона, 98 орудий). 1–2 июня (14–15) 1904 г. в бою у Вафангоу войска фон Штакельберга потерпели поражение и были вынуждены отойти на север. После неудач у Цзиньчжоу и Вафангоу Порт-Артур оказался отрезанным.

К 17 (30) мая японцы сломили сопротивление русских войск, занимавших промежуточные позиции на дальних подступах к Порт-Артуру, и подошли к стенам крепости, начав ее осаду. Перед началом войны крепость была завершена только на 50 %. По состоянию на середину июля 1904 г. сухопутный фронт крепости состоял из 5 фортов, 3 укреплений и 5 отдельных батарей. В промежутках между долговременными укреплениями защитники крепости оборудовали стрелковые окопы. На приморском фронте находились 22 долговременные батареи. Гарнизон крепости насчитывал 42 тыс. человек при 646 орудиях (из них 514 – на сухопутном фронте) и 62 пулеметов (из них 47 – на сухопутном фронте). Общее руководство обороной Порт-Артура осуществлял начальник Квантунского укрепленного района генерал-лейтенант А.М. Стессель. Сухопутную оборону крепости возглавлял начальник 7-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерал-майор Р.И. Кондратенко. В 3-й японской армии числились 80 тыс. человек, 474 орудия, 72 пулемета.

В связи с началом осады Порт-Артура русское командование приняло решение спасти Тихоокеанскую эскадру и увести ее во Владивосток, но в бою в Желтом море 28 июля (10 августа) русский флот потерпел неудачу и был вынужден вернуться обратно. В этом бою погиб командующий эскадрой контр-адмирал В.К. Витгефт. 6–11 (19–24) августа японцы провели штурм Порт-Артура, отбитый с большими потерями для атаковавших. Важную роль в начале обороны крепости играл владивостокский отряд крейсеров, действовавший на морских коммуникациях противника и уничтоживший 15 пароходов, в том числе 4 военных транспорта.

В это время русская Маньчжурская армия (149 тыс. человек, 673 орудия), усилившаяся войсками X и XVII армейских корпусов, в начале августа 1904 г. заняла оборонительные позиции на дальних подступах к Ляояну. В Ляоянском сражении 13–21 августа (26 августа – 3 сентября) русское командование не смогло использовать численное превосходство над 1-й, 2-й и 4-й японскими армиями (109 тыс. человек, 484 орудия) и, несмотря на то, что все атаки противника были отбиты с большими для него потерями, распорядилось отвести войска на север.

Судьба Порт-Артура

6–9 (19–22) сентября противник предпринял очередную попытку овладеть Порт-Артуром, которая вновь провалилась. В середине сентября с целью помочь осажденной крепости А.Н. Куропаткин принял решение перейти в наступление. С 22 сентября (5 октября) по 4 (17) октября 1904 г. Маньчжурская армия (213 тыс. человек, 758 орудий и 32 пулемета) провела против японских армий (по данным русской разведки – свыше 150 тыс. человек, 648 орудий) операцию на реке Шахэ, окончившуюся безрезультатно. В октябре вместо одной Маньчжурской армии были развернуты 1-я, 2-я и 3-я Маньчжурские армии. Новым главнокомандующим на Дальнем Востоке стал А.Н. Куропаткин, заменивший Е.И. Алексеева.

Бесплодные попытки русских войск разгромить японцев в Южной Маньчжурии и прорваться к Порт-Артуру решили судьбу крепости. 17–20 октября (30 октября – 2 ноября) и 13–23 ноября (26 ноября – 6 декабря) состоялись третий и четвертый штурмы Порт-Артура, вновь отраженные защитниками. Во время последнего штурма противник овладел господствующей над местностью горой Высокой, благодаря чему получил возможность корректировать огонь осадной артиллерии, представленной в т.ч. 11-дюймовыми гаубицами, снаряды которой прицельно поражали корабли Тихоокеанской эскадры, стоявшие на внутреннем рейде, и оборонительные сооружения Порт-Артура. 2 (15) декабря при обстреле погиб начальник сухопутной обороны генерал-майор Р.И. Кондратенко. С падением фортов №№ II и III положение крепости стало критическим. 20 декабря 1904 г. (2 января 1905 г.) генерал-лейтенант А.М. Стессель отдал распоряжение о сдаче крепости. К моменту капитуляции Порт-Артура в его гарнизоне числились 32 тыс. человек (из них 6 тыс. раненых и больных), 610 исправных орудий и 9 пулеметов.

Несмотря на падение Порт-Артура, русское командование продолжало попытки разгромить противника. В сражение при Сандепу 12–15 (25–28) января 1905 г. А.Н. Куропаткин провел повторное наступление силами 2-й Маньчжурской армии между реками Хуньхэ и Шахэ, которое вновь окончилось неудачей.

Сражение под Мукденом

6 (19) февраля – 25 февраля (10 марта) 1905 г. состоялось самое крупное сражение русско-японской войны, предопределившее исход борьбы на суше – Мукденское. В его ходе японцы (1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я армии, 270 тыс. че­ловек, 1062 орудия, 200 пулеметов) предприняли попытку обойти оба фланга русских войск (1-я, 2-я и 3-я Маньчжурские армии, 300 тыс. человек, 1386 орудий, 56 пулеметов). Несмотря на то, что замысел японского командования оказался сорванным, русская сторона потерпела тяжелое поражение. Маньчжурские армии отошли на Сыпингайские позиции (160 км севернее Мукдена), где оставались до заключения мира. После Мукденского сражения А.Н. Куропаткин был смещен с поста главнокомандующего и заменен генералом от инфантерии Н.П. Линевичем. К концу войны численность русских войск на Дальнем Востоке достигла 942 тыс. человек, а японских, по данным русской разведки, – 750 тыс. В июле 1905 г. японский десант захватил остров Сахалин.

Цусимский бой

Последним крупным событием русско-японской войны стало Цусимское морское сражение 14–15 (27–28) мая 1905 г., в котором японский флот полностью уничтожил соединенные русские 2-ю и 3-ю Тихоокеанские эскадры под командованием вице-адмирала З.П. Рожественского, отправленные из Балтийского моря на помощь порт-артурской эскадре.

Портсмутский мирный договор

Летом 1905 г. в североамериканском Портсмуте при посредничестве президента США Т. Рузвельта начались переговоры между Российской империей и Японией. Обе стороны были заинтересованы в скорейшем заключении мира: несмотря на военные успехи, Япония полностью исчерпала финансовые, материальные и людские ресурсы и больше не могла вести дальнейшую борьбу, а в России началась Революция 1905–1907 гг. 23 августа (5 сентября) 1905 г. был подписан Портсмутский мирный договор, завершивший русско-японскую войну. Согласно его условиям Россия признала Корею сферой японского влияния, передала Японии арендные права России на Квантунскую область с Порт-Артуром и южную ветку Китайско-Восточной железной дороги, а также южную часть Сахалина.

Итоги

Русско-японская война стоила странам-участницам больших человеческих и материальных потерь. Россия потеряла убитыми, умершими от ран и болезней около 52 тыс. человек, Япония – более 80 тыс. человек. Ведение военных действий обошлось Российской империи в 6,554 млрд. рублей, Японии – 1,7 млрд. иен. Поражение на Дальнем Востоке подорвало международный авторитет России и привело к прекращению русской экспансии в Азии. Англо-русское соглашение 1907 г., установившее разграничение сфер интересов в Персии (Иране), Афганистане и Тибете, фактически означало поражение восточной политики правительства Николая II. Япония в результате войны утвердилась в качестве ведущей региональной державы на Дальнем Востоке, укрепившись в Северном Китае и присоединив в 1910 г. Корею.

Русско-японская война оказала большое влияние на развитие военного искусства. Она продемонстрировала возросшее значение артиллерийского, ружейного и пулеметного огня. Во время боевых действий доминирующую роль приобрела борьба за огневое господство. Действия сомкнутыми массами и штыковой удар потеряли свое прежнее значение, основным боевым строем стала стрелковая цепь. Во время русско-японской войны возникли новые позиционные формы борьбы. По сравнению с войнами XIX в. выросли продолжительность и масштаб сражений, которые стали распадаться на отдельные армейские операции. Получила распространение артиллерийская стрельба с закрытых позиций. Осадная артиллерия стала применяться не только для борьбы под крепостями, но и в полевом бою. На море в русско-японскую войну широкое применение нашли торпеды, также активно использовались морские мины. Для обороны Владивостока русское командование впервые привлекло подводные лодки. Опыт войны был активно использован военно-политическим руководством Российской империи при проведении военных реформ 1905–1912 гг.