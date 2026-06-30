РУССКО-УКРАИНСКАЯ РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ

Политическая партия, действующая в конце XIX в. среди украинского населения Австро-Венгерской империи.

История и программа партии

Партия была создана и действовала в Галиции – одной из провинций немецкоязычной Австро-Венгрии, где преобладало славянское население, а национальный и языковой вопросы стояли достаточно остро и требовали решения. Позднее партия представляла украинское меньшинство в межвоенной Польше.

Партия была основана 4 октября 1890 г. во Львове Иваном Франко (1856-1916), Михаилом Павликом (1853-1915), Вячеславом Будзиновским (1868-1935), Евгением Левицким (1870-1925), Северином Даниловичем (1860-1939) и др. Молодое поколение галицийских политиков было идеологически связано с политиками 1870-х гг., в частности, во многом вдохновлялось федералистскими идеями Михаила Драгоманова (1841-1895) – основателя украинского социализма.

На первом съезде партии, состоявшемся 4-5 октября 1890 г., была представлена программа, подготовленная Даниловичем, Франко и Павликом. Эта программа во многом повлияла на молодое поколение политиков в других частях империи, в особенности на чешских прогрессистов. Пример этой уже сформировавшейся политической силы во многом вдохновил чешских студентов на создание собственных партийных организаций. Так, лидер прогрессизма Антонин Гайн в статье «Журнала чешского студенчества» признавал, что «программа этой партии настолько близка программе нашего издания, что почти идентична». Прогрессисты оценили партию И. Франко за её активные поиски по решению рабочего, женского, крестьянского вопросов.

РУРП стала первой современной украинской партией с четко сформулированной программой, массовым и регистрируемым членством. Идеологи партии относили себя к сторонникам социализма и добивались расширения прав украинских крестьян, национальных прав украинского населения Галиции в целом, а также добивались единства всех украинских земель. РУРП активно выступала против влияния Украинской греко-католической церкви и ее священников на украинское общество и требовала секуляризации общественной и культурной жизни Галиции.

Основой идеологии РУРП был так называемый крестьянский социализм, который, в отличие от западной модели, базирующейся на пролетариате, был сфокусирован именно на крестьянстве как социальной основе. Главной целью провозглашалось пробуждение сознания масс и превращение их в политическую силу, с требованиями которой власть вынуждена будет считаться. Партия занималась созданием читальных залов, различных женских объединений, просвещением и политизацией крестьянского населения.

В 1895 г. на четвертом съезде радикальной партии было издано дополнение к программе РУРП, в котором заявлялось, что достичь идеалов социализма можно лишь при условии широкого самоуправления Галиции. Тогда же была издана резолюция, призывающая к политической независимости украинского народа. В этом же году от партии были избрано 3 представителя в Галицийский сейм, а в 1897 г. – 2 представителя в Австрийский парламент (Т. Окуневський, Р. Яросевич).

1895 г. стал переломным годом в истории партии. 20 июня умер М. Драгоманов. Его авторитет служил своего рода идеологической основой партии, скрепляя в единую политическую силу несколько значительно различающихся между собой течений. После его смерти в РУРП явно выделялись три направления: социалисты-народники, социалисты-марксисты и радикальные народники. Процесс дифференциации шел постепенно, и к 1899 г. из партии вышли социалисты-марксисты и радикальные народники. 17 сентября 1899 г. группа социалистов-марксистов (Н. Ганкевич, Ю. Бачинский, Р. Яросевич, С. Витык) создали Украинскую социал-демократическую партию. Радикальные народники же (В. Охримович, И. Франко, Е. Левицкий, В. Будзиновский, Т. Окуневский) в 1899 г. основали Украинскую национально-демократическую партию (УНДП).

Исход этих сил сделал РУРП партией, полностью ориентированной на крестьянство. Партия стала второй по величине политической силой (после УНДП) среди этнических украинцев в Галиции. Эти две силы фактически сформировали неофициальную двухпартийную систему в украинском политическом лагере. УРП при этом играла роль левой оппозиции по отношению к центристской УНДП. В 1911 г. от Украинской радикальной партии было избрано 5 депутатов Австрийского парламента, а в 1913 г. – 6 представителей в Галицийский сейм.

Накануне Первой мировой войны партия активно занималась созданием сечево-стрелецкого движения: спортивных обществ и военизированных групп, которые могли служить основой для украинских частей австрийской армии.

Украинская радикальная партия внесла существенный вклад в создание Западно-Украинской Народной республики в 1919 г., а ее члены занимали должности министра обороны (Д. Витовский) и секретаря внутренних дел (И. Жмыхов) в правительстве самопровозглашенного государства.

В межвоенный период, когда Украина стала частью польского государства, УРП называла себя организацией трудящихся Украины, выступала против сотрудничества с «буржуазными партиями», а также осуждала политику большевиков в Советской Украине. В 1926 г. произошло слияние Украинской радикальной партии с волынской группой эсеров и она сменила название, став Украинской социалистическо-радикальной партией.

Партия участвовала в выборах в Польше в 1928 и 1931 гг. и была представлена в парламенте. Все последующие выборы она бойкотировала по причине недемократичности избирательной системы. К 1934 г. в партии состояло 20 тыс. членов.

С 1931 по 1940 гг. Украинская социалистическо-радикальная партия входила во II Социалистический интернационал.