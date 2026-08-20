РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878

Война между Российской и Османской империями, продолжавшаяся с 12 апреля 1877 года по 18 февраля 1878 года. Также на стороне России действовал ряд балканских государств. Результатом войны стало освобождение балканских народов от Османского владычества, обретение независимости Румынией, Сербией и Черногорией, а также получение Болгарией широкой автономии. Кроме этого Россия присоединила к себе Карскую область и Южную Бессарабию, а Румыния – Силистру. Также, часть территории Османской империи была оккупирована Великобританией и Австро-Венгрией.

Предпосылки XIX век ознаменовался обострением борьбы за независимость среди народов европейской части Османской империи. После ряда восстаний в 1815 году удалось добиться автономии Сербии. В 1829 году по Адрианопольскому мирному договору Турция предоставила автономию Молдавии и Валахии, а в 1830 году после многолетней войны признала независимость Греции. В 1866-1869 годах произошло восстание на Крите, которое было подавлено Портой. Тем не менее островитянам удалось добиться ряда привилегий. В 1875 году началось Боснийское восстание, в 1876 году – апрельское восстание в Болгарии, которые были подавлены османским правительством. Жестокость турок вызвало возмущение в Европе. Сербия и Черногория объявили войну Турции, на стороне сербов воевали в том числе многочисленные русские добровольцы. Россия, стремившаяся восстановить свое влияние на Балканах, начала мобилизацию армии, однако для начала войны необходимо было удостовериться, что западные державы не вступят в конфликт на стороне Турции. Была созвана Константинопольская конференция Великих держав, которые пытались решить конфликт дипломатическим путем, однако Порта отвергла их предложения. В ходе тайных переговоров удалось также добиться гарантий невмешательства со стороны Австро-Венгрии в обмен на оккупацию австрийцами Боснии и Герцеговины. 24 апреля 1878 года Россия официально объявила войну Турции.

Силы сторон

На европейском театре боевых действий Россия располагала 185 тыс. солдат, вместе с балканскими союзниками численность группировки достигала 300 тыс. человек. На Кавказе Россия располагала примерно 100 тыс. солдат. В свою очередь турки на европейском театре обладали 186-тысячной группировкой, и на Кавказе примерно 90 тыс. солдат. Кроме того на Черном море практически безраздельно господствовал турецкий флот, кроме того Порта располагала Дунайской флотилией.

Ход войны

В мае 1877 года российские войска вошли на территорию Румынии, 27 июня главные силы русской армии форсировали Дунай и начали продвигаться вглубь территории противника. 7 июля отряд генерала Гурко занял Тырново и двинулся в обход Шипкинского перевала, стремясь окружить находившиеся там турецкие войска. В результате 19 июля турки заняли Шипку без боя. 15 июля войска генерала Криденера заняли Никополь, однако в это же время крупная турецкая армия под командованием Османа-паши заняла крепость Плевну, находившуюся на правом фланге русских войск. Для успешного продолжения кампании необходимо было взять крепость, однако два поспешных штурма 20 и 31 июля не увенчались успехом. В августе турецкие войска попытались выбить русские части с Шипки, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением и через четыре дня вынуждены были отойти.

11 сентября был предпринят третий штурм Плевны, несмотря на локальные успехи тоже закончившийся неудачно для русских войск. После этого было решено начать плотную осаду крепости, для чего из Петербурга был вызван генерал Тотлебен. В это время армия Сулейман-паши несколько раз пыталась прорваться через Шипкинский перевал, однако всякий раз терпела неудачу.

В декабре 1877 года гарнизон Плевны предпринял попытку прорвать позиции российских войск, однако гренадерский корпус выдержал удар турок, после чего они отступили обратно в город и капитулировали.

После взятия Плевны, российские войска, несмотря на суровую зиму, продолжили движение на юг. 25 декабря отряд генерала Гурко преодолел перевал Чурьяк и 4 января 1878 года занял Софию. В начале января основные силы российской армии преодолели Балканский хребет. 10 января отряд М.Д. Скобелева и Н.И. Святополк-Мирского разбил турок у Шейново, взяв в плен 22 тысячи солдат и офицеров. Армия Сулейман-паши отступила к Пловдиву, где 15-17 января была разбита отрядом Гурко, потеряв более 20 тыс. человек.

20 января Скобелев занял Адрианополь, 30 января российские войска подошли к пригородам Стамбула.

На Кавказском театре туркам в мае удалось занять черноморское побережье после восстания в Абхазии, однако уже в августе они вынуждены были отступить. 15 октября российские войска разгромили армию Ахмеда Мухтар-паши в битве у Аладжи и осадили Карс, который сдался 18 ноября.

Итоги 3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский мир. Согласно ему России отходил Карс, Ардаган, Батум и Баязет, а также Южная Бессарабия. Болгария и Босния и Герцеговина получали широкую автономию, а Сербия, Черногория и Румыния – независимость. Кроме того, Турция обязывалась выплатить контрибуцию в 310 миллионов рублей. Условия мира не удовлетворили великие державы, и под их давлением Россия была вынуждена принять участие в Берлинском конгрессе, на котором итоги мира были пересмотрены. Территория Болгарии была урезана, Баязет остался у Турции, кроме этого Великобритания получила Кипр, а Австро-Венгрия – Боснию и Герцеговину.

Тем не менее главный итог войны – получение балканскими народами независимости, пересмотрен не был.

В художественной культуре

Живопись:

Художник В.В. Верещагин посвятил войне свою Балканскую серию картин. Кроме него цикл картин, посвященных войне, создал Н.Д. Дмитриев-Оренбургский.

Литература:

Гаршин В.М. Из воспоминаний рядового Иванова. 1885.

Акунин Борис. Турецкий гамбит. 1998.

Пикуль В. Баязет. 1960.

Васильев Б. Были и не были. 1981.

Кинематограф:

Герои Шипки, 1960

Юлия Вревская, 1978 (реж. Никола Корабов)

Баязет, 2003 (реж. Андрей Черных, Николай Стамбула)

Турецкий Гамбит, 2005 (Реж. Джаник Фазиев)

Институт благородных девиц, 2010-2013 (реж. Юрий Попович, Сергей Данелян)