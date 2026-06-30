РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1768‒1774

Причины войны

Непосредственным поводом для войны стал пограничный конфликт, в ходе которого отряд колиев, преследовавший польских конфедератов, ворвался на турецкую территорию и выбил турок из г. Балты. Это событие вызвало дипломатический скандал, российского посла в Стамбуле заключили под стражу, а султан отдал приказ о мобилизации армии.

Под командованием А.М. Голицына

Осенью и зимой 1768 г. обе стороны готовились к боевым действиям. Против османских сил Россия сосредоточила три армии. Самой крупной первой армией командовал князь А. М. Голицын, дважды предпринявший попытку овладеть Хотином. После долгих боев против крымского хана Девлет-Герея и основных сил турецкой армии под командованием Молдаванчи-паши, в сентябре 1769 г. русские без боя вошли в оставленную крепость, через 17 дней взяли Яссу. После столь тяжелого поражения и отступления османов, Девлет-Герей отдал приказ о роспуске армии крымских татар. За взятие Хотина Голицын был удостоен звания фельдмаршала, но вскоре императрица Екатерина II сняла его с должности командующего первой армией, назначив более энергичного П.А. Румянцева .

Под командованием П.А. Румянцева

Наступление продолжалось, в ноябре русские войска вошли в Бухарест. Дальнейшему продвижению русских сил препятствовала весенняя распутица, и вспышка эпидемии чума на территории Дунайских княжеств. Султану и крымским татарам удалось в это время собрать крупные силы, заметно превосходившие численность русской армии. Несмотря на это, первая армия П.А. Румянцева разгромила турок в битве у Рябой Могилы, в Ларгском и Кагульском сражениях. Турки были деморализованы, и корпус Репнина, входивший во вторую армию, смог практически без потерь взять крепость Измаил. После этого пало еще несколько крепостей, и русские войска вновь вошли в ранее оставленный Бухарест. Одновременно с этими событиями российская эскадра под командованием графа А. Г. Орлова и Г.А. Спиридова разгромила турецкий флот в Чесменском сражении, добившись господства в Эгейском моря и заблокировав Дарданеллы. В 1771 г. стратегическая инициатива в войне полностью перешла России. Первая армия вела в основном оборонительные бои с целью защиты Молдавии и Валахии, но, несмотря на это, с помощью дунайской флотилии в феврале взяла крепость Журжу. 2-я армия под командованием генерал-аншефа князя В. М. Долгорукова при содействии азовской флотилии штурмом взяла Перекоп и затем заняла весь полуостров Крым, воспользовавшись разногласиями среди крымских татар. Турки попытались взять реванш, но их наступление на Бухарест было отбито, с большими потерями они отошли за Дунай. Обе стороны нуждались в перемирии, сил продолжать войну у Османской империи не осталось, но она не могла согласиться с потерей Крыма. В марте 1772 г. П.А. Румянцев и визирь Мухсинзаде Мехмед-паша согласились подписать перемирие. Но дальнейшие переговоры о мире между Россией и Османской империей продолжались целый год так в Фокшанах и Будапеште, но так и не дали результата. Весной 1773 г. война вспыхнула вновь. В июне армия Румянцева перешла Дунай и осадила крепость Силистрия, но после ряда успешных боев, силы русских были истощены, войска были вновь отведены. В 1774 г. на престол взошел новый султан Абдул-Хамид I, в марте высказавшийся за окончание войны, однако начавшиеся переговоры не дали результата. П.А. Румянцев, получив значительные резервы, решил возобновить военные действия по плану 1773 г. На этот раз благодаря решительным действиям сил А.С. Суворова и генерал-поручика М. Ф. Каменского русским удалось разбить турок в Козлуджинском сражении, а отряд И. П. Салтыкова взял вверх у Туртукая. Российские войска блокировали турецкие крепости Шумла, Рущук, Силистрия, а на море азовская флотилия отразила попытку турок прорваться в Азовское море.

Подписание мира

Положение осман было безнадежно, в этих условиях Стамбул пошел на подписание Кючук-Кайнарджийского мира, согласно которому Крымское ханство получило независимость, Россия приобретала ряд территорий (Азов), на Османскую империю накладывалась контрибуция, а российские корабли получили право свободного хождения по Черному морю. Кроме этого, Россия признавалась официальной покровительницей христиан, проживавших в Османской империи.