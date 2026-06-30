РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1568‒1570

После падения Казанского и Астраханского ханства в результате походов Ивана IV Грозного , владения России приблизились к границе Крымского ханства, что не могло не встревожить Османскую империю. К тому же Астрахань играла роль важного торгового центра в Каспийском море. Именно поэтому в 1568 г. османский султан Селим II дал свое согласие и начал готовить крупную военную экспедиция, целью которой должен был стать захват Астрахани силами турок и крымских татар. Также турки хотели реализовать план великого везиря Мехмеда Соколлу по прорытию канала для соединения Черного и Каспийского моря, что позволило бы использовать турецкий флот. Во главе похода был поставлен Касим-паша, собиравший турецкие силы в Азове. Совместно с ним выступил крымский хан Девлет-Герей , постоянно требовавший от Стамбула различных преференция для участия в походе. Вместе с янычарами в поход отправили рабочих, перед которыми стояла задача прорыть канал между Доном и Волгой, но этим планам так и не суждено было сбыться, из-за сложности местности. Туркам так и не удалось не только прорыть канал, но и доставить тяжелую артиллерию необходимую для штурма Астрахани. В тоже время Россия была прекрасно осведомлена о предстоящем походе, гарнизон города был увеличен, в Астрахани подготовили достаточное количество провианта для долгой осады. Для противодействия туркам и крымским татарам в город прислали воеводу князя П.С. Серебряный-Оболенский. Турецкий план предусматривал зимовку войск в случае затяжной осады, но наладить доставку провианта так и не удалось. Крымский хан Девлет-Герей отказался оставлять войска на зимовку и отступил. После десятидневной осады среди янычар также вспыхнуло недовольство, его подкрепляли пущенные слухи о многочисленных русских войсках, спешащих на помощь гарнизону. В этих обстоятельствах Касим-паша отдал приказ об отступлении, возведенную деревянную крепость турки подожгли. Во время отхода к Азову среди турецких войск возник голод и вспыхнули болезни, что их окончательно деморализовало. Однако в Азове их подстерегало очередное несчастье: многие турецкие корабли серьезно пострадали от шторма. После этого турки окончательно отказались от продолжения похода, был отдан приказ о вывозе провианта из Крыма в Османскую империю. Весной 1570 г. российское посольство во главе с дьяком Лукой Новосильцевым прибыло в Стамбул для поздравления османского султана Селим II с восшествием на престол и урегулирования отношений. Мир так и не был подписан, но зато удалось подписать перемирие.