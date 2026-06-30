РУССКО-ШВЕДСКИЕ ВОЙНЫ X VII –X IX ВВ.

Рýсско-швéдские вóйны XVII–XIX вв. — военные действия между Россией и Швецией, преимущественно в рамках решения так называемого Балтийского вопроса, результатом которых было укрепление позиций одной из сторон конфликта на Балтийском море и/или расширение влияния на территории Прибалтики, Ингерманландии, Финляндии и Карельского перешейка. В определенной степени началом Р.-ш. в. XVII в. является конфликт 1610–1617, именуемый, преимущественно в советской историографии, шведской интервенцией XVII в. или шведской оккупацией Новгородских земель в период Смуты . Стремясь не допустить усиления влияния Речи Посполитой в России, шведский король Карл IX предложил русскому царю Василию Шуйскому военную помощь в борьбе с поляками и самозванцами при условии обеспечения наемного вой­ска, выплаты жалования и территориальной уступки крепости Корела с уездом (Выборгский договор 1609), в результате чего шведский вспомогательный корпус под командованием генерала Я. Делагарди прибыл в Россию. После поражения, нанесенного польским вой­ском в Клушинской битве 1610, русско-шведский союз распался, и Делагарди начал захват городов и крепостей Новгородской земли из-за невыполнения царем условий Выборгского договора, а также в связи с желанием навязать кандидатуру шведского принца на русский престол. В ходе военной кампании шведские вой­ска заняли Новгород, Ям, Ивангород, Копорье, Гдов и другие города, установив особый административный контроль. Безуспешно осаждали Тихвин и Псков. Итогом конфликта стало подписание Столбовского мира 1617, по условиям которого Россия теряла выход к Балтийскому морю и Ижорские земли, но вернула Новгород, Старую Руссу, Порхов, Ладогу и Гдов. Р.-ш. в. 1656–1658 началась ввиду борьбы между государствами за влияние в Великом княжестве Литовском и, по сути, являлась частью вой­ны России против Речи Посполитой 1654–1667 (см. в ст. Русско-польские вой­ны XVII в. ). Основной целью военной кампании стало взятие Риги — центра шведского влияния в Прибалтике, а также Дерпта, окрестных крепостей и замков. В ходе боевых действий в 1656 русские вой­ска заняли Дерпт, поставили под контроль территорию по течению Зап. Двины на всем протяжении, за исключением Риги, осада которой завершилась неудачно. В 1657 шведские вой­ска были разгромлены под Гдовом. В 1658 главной целью русской кампании стали Ингерманландия и Нарва, однако прекращение перемирия с Речью Посполитой и начавшийся раскол на Украине после смерти гетмана Б. Хмельницкого заставили царя официально прекратить боевые действия против Швеции и готовиться к переговорам. В 1658 было заключено Валиесарское перемирие, а в 1661 в Кардисе был подписан мирный договор, по которому закреплялись границы государств, установленные в 1617 в Столбово. Борьба за Прибалтику и выход в Балтику была отложена на полвека и разрешилась в пользу Русского государства в ходе Северной вой­ны 1700–1721 , в результате чего усилились реваншистские настроения Швеции. Р.-ш. в. 1741–1743 началась ввиду подстрекательства Швеции со стороны Франции и Пруссии развязать вой­ну против России, с целью отвлечь ее от европейских интриг. В манифесте об объявлении вой­ны шведский король обвинил Россию в нарушении условий Ништадтского мира 1721, вмешательстве во внутренние дела Швеции и убийстве шведского дипломата М. Синклера. Боевые действия велись преимущественного на суше: в 1741 русская армия овладела Вильманстрандом, в 1742 был взят Фридрихсгам, Гельсингфорс и вся территория Финляндии. В результате успешных второстепенных действий галерного и корабельного русского флота в 1743 был подписан мирный договор в г. Або, по которому Швеция признавала закрепленные за Россией приобретения по Ништадтскому договору, а также уступила некоторые финские земли в пользу России. Повторно реваншистские настроения Швеции проявились при Екатерине II . С целью возвращения финских земель и позиций на Балтике Швеция развязала Р.-ш. в. 1788–1790, пользуясь финансовой поддержкой Франции, заинтересованностью Пруссии и Англии в русско-шведском конфликте, а также вовлеченностью России в вой­ну против Османской империи. В ходе боевых действий русским вой­скам удалось отбить наступления шведов на Нишлот и Фридрихсгам, а в 1790 — нанести противнику поражение под Выборгом. Вой­на завершилась подписанием Верельского договора, по которому признавался статус-кво и полное признание Абоского мира шведской стороной. Заключительная Р.-ш. в. 1808–1809 развернулась в ходе Наполеоновских вой­н и была нацелена на оправдание союза с Францией путем приобретения новых территорий, а также решение англо-русских противоречий на шведской территории. Швеция не получила существенной помощи в вой­не против России, была разбита в боях на финских землях и пошла на подписание Фридрихсгамского мира 1809, по условиям которого уступила России Финляндию.

Лит .: Захаров Г. Т. Русско-шведская вой­на 1808–1809 гг. М., 1944; Муравьев М. А. Русский флот в вой­не со Швецией 1741–1743 годов. Львов, 2000 ; Курбатов О. А. Военная история русской Смуты начала XVII века. М., 2014; Головачев В. Ф., Шишков А. С. Вой­на со Швецией. 1788–1790 гг. М., 2018; Лобин А. Н., Смирнов Н. В. Борьба за Юрьев-Ливонский в годы Русско-шведской вой­ны 1656–1658 гг. М., 2021 . Е. М. Попова.