РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1609-1618 ГГ.

Ход военных действией и интервенция в период Смутного времени

Война между Россией и Речью Посполитой, вмешавшейся во внутренние дела Русского государства в Смутное время.

В 1604 г. Польша поддержала самозванца Лжедмитрия I, на короткое время занявшего русский престол, в том числе и с помощью польских наемников. После свержения Лжедмитрия I в 1606 г. и воцарения Василия Шуйского поляки поддержали очередного самозванца, Лжедмитрия II. На его стороне выступили польские магнаты А. Вишневецкий, А. Лисовский, Я.П. Сапега. В лагере под Тушином находилось немало польских наемников. Василий Шуйский призвал на помощь шведские отряды, которые вместе с русскими войсками под командованием князя М.В. Скопина-Шуйского в начале 1609 г. нанесли «тушинцам» ряд поражений.

После этого польский король Сигизмунд III отправил польские войска на осаду Смоленска, которая началась в сентябре 1609 г., и призвал «тушинских» поляков присоединиться к осаде. Вначале они отнеслись к этому призыву враждебно, но потом присоединились к войскам Сигизмунда. Сторонники Лжедмитрия II, оставшиеся в Тушине, решили призвать на царство сына Сигизмунда королевича Владислава, на что с польской стороны было получено согласие.

После смерти Скопина-Шуйского русско-шведские войска возглавил брат Василия Шуйского Дмитрий. По пути к Смоленску войска под его началом были разбиты поляками под командованием гетмана С. Жолкевского у деревни Клушино. Смоленск был взят. Жолкевский выступил в сторону Москвы, где в то время был свергнут Василий Шуйский и власть в свои руки взяла т.н. Семибоярщина. Бояре приняли решение пригласить на престол Владислава, о чем в августе 1610 г. был подписан договор с Жолкевским. Месяц спустя польские войска вступили в Москву, которая присягнула Владиславу. Вслед за Москвой ему присягнули и многие другие русские города.

В 1611 г. для освобождение Москвы и всей России от польских оккупантов было сформировано Первое ополчение под командованием П.Ляпунова . Ополчение выдвинулось к Москве, где разгорелось восстание, которое в итоге не увенчалось успехом. Первое ополчение распалось и перестало существовать.

Год спустя в Нижнем Новгороде было сформировано Второе ополчение во главе с князем Д. Пожарским и К. Мининым. К августу 1612 г. оно подошло к Москве, на подступах к которой его участники разбили польские отряды гетмана Ходкевича. Силами ополчения удалось освободить Москву от польских интервентов.

После восшествия на русский престол Михаила Федоровича Романова в 1613 г. был организован поход на Смоленск. Русские войска заняли Вязьму, Дорогобуж и Белую. Смоленск был взят в осаду, которая продолжалась два последующих года.

В 1615 г. был организован поход польской кавалерии под командованием А. Лисовского на русские города (Орел, Брянск, Болхов, Белев, Перемышль). В конце 1616 г. польские войска организовали поход на Москву с целью ее захвата и свержения династии Романовых, но после первоначальных успехов поляки стали терпеть поражения. Летом 1618 г. поляки были разгромлены в Можайском сражении, и к Москве подошло менее десяти тысяч человек. Но с юга к Москве выдвинулись отряды запорожских казаков во главе с гетманом П. Сагайдачным, которые объединились с поляками под стенами Москвы. Однако штурм столицы в октябре 1618 г. был отбит. В том же году между Россией и Польшей было заключено Деулинское перемирие . По нему Речи Посполитой отходило только три области: Смоленская, Черниговская и Северская.