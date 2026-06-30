РУССКО-ПЕРСИДСКАЯ ВОЙНА 1804-1813 ГГ.

Предпосылки кампании и ход военных действий

В 1801 г. произошло присоединение Картли-Кахетинского царства ( Грузии ) к России, два года спустя были присоединены Имеретия и Мегрелия. После этого начинается активное продвижение России в Закавказье. Главнокомандующий в Грузии П.Д. Цицианов предпринял поход против Гянджинского ханства, имевшего важное стратегическое положение в регионе. В 1804 г. Гянджа была взята, а само княжество присоединено к России. В состав Российской Империи вошли и многие другие кавказские ханства.

Успехи русского оружия не могли остаться без внимания Персии. В июне 1804 г. русские войска под командованием Цицианова вступили в пределы Эриванского ханства. Персидский шах Фетх-али объявил войну России. 20 июня состоялось сражение русских и персидских войск у Эривани, завершившееся поражением Персии. Русские войска продолжили свое наступление, взяв Эривань в окружение. Однако в сентябре ввиду тяжелых потерь осада Эриванской крепости была снята.

Первым успехом 1805 г. стало присоединение к России Шурагельского султаната, на территорию которого вступили российские войска. В мае 1805 г. под власть Российской Империи перешло Карабахское ханство, чей правитель Ибрагим-хан также принимал участие в этой войне на стороне России. Тогда же на добровольных началах к России к России присоединилось Шекинское ханство. В июне русские и персидские войска сражались за овладение крепостями Аскеран, Шахбулаг и Мухратаг. Персидские силы, выдвинувшиеся в июне 1804 г. к Гяндже, были разбиты русскими войсками под Шамхором. В ноябре 1805 г. к России было присоединено Ширванское ханство. После продолжительной осады Баку и боевых столкновений к России в начале 1806 г. было присоединено Бакинское ханство. В том же году в состав России входит Дербентское и Кубинское ханства, после чего боевые действия временно прекратились. В 1807 г. Персия заключила антирусский союз с Францией. В следующем году был подписан направленный против России англо-персидский договор.

В 1808 г. русские войска заняли Эчимадзин и Нахичевань, разбив персидские войска при крепости Карабаба. Год спустя персы попытались организовать наступление и захватить Гянджу, но были разбиты. В 1810 г. были отражены попытки персов занять Карабах, их войска были разбиты у Мигри и Ахалкалаки.

В 1812 г., после начала войны России с наполеоновской Францией, персидские войска вновь вторглись в Карабах, но были разбиты при Султан-Буде. Персидским войскам в августе 1812 г. удалось занять Ленкорань, однако в начале следующего года русские выбили оттуда персов. Персидский шах начал мирные переговоры с Россией.

Война завершилась подписанным в октябре 1813 г. Гюлистанским миром , по которому Персия признала вхождение в состав Российской империи Грузии, азербайджанских ханств, а также исключительное право России держать военный флот на Каспийском море.