РУССКО-ИСПАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР 1876 ГОДА

Трактат о торговле и мореплавании, заключенный между Россией и Испанией 11(23) февраля 1876 года.

Торговый договор 1876 г. был подписан в Санкт-Петербурге министром иностранных дел Российской империи А. М. Горчаковым и послом Испании Мануэлем Антонио Акунья и Девит, маркизом Бедмар (Manuel Antonio Acuña y Dervit, Marques de Bedmar). Ратифицирован Александром II 2 января 1877 г. и Альфонсо XII 8 января 1877 г. Документ состоял из двадцати одной основной и трех дополнительных статей.

История заключения и содержание договора

Настоящий трактат стал итогом многолетней подготовительной работы различных ведомств Испании и России и длительных переговоров о соглашении, истоки которых восходят еще к первым контактам двух стран. Превалирование сельскохозяйственной отрасли экономики, слабая развитость внутреннего рынка и промышленности, отсутствие необходимых реформ для развития капиталистических отношений, и, в частности, борьба между фритредерами и протекционистами как в России, так и в Испании в первой половине XIX в. стали факторами, затормозившими экономические связи двух стран на длительный период. Славная революция 1868 г., восшествие на престол Альфонсо XII и дипломатическое сближение, последовавшее между Испанией и Россией, когда Санкт-Петербург первым признал легитимность нового короля в 1875 г., создали благоприятную обстановку для налаживания экономического сотрудничества.

Истечение сроков действия дифференциальных законов в отношении торговых флотов в Испании в 1872 г., Королевский приказ о приравнивании российских и финляндских кораблей в правах к испанским при уплате портовых и судоходных пошлин в заморских владениях 1872 г., общий экспорт Испании, увеличившийся за 1860-1880 гг. на полтора раза по сравнению с 1840-1860 гг., стабилизация политического курса мадридского кабинета могут рассматриваться как ключевые факторы, оказавшие влияние на заключение договора 1876 г.

Фактическая история заключения торгового договора 1876 г. охватывает двадцатилетний период, когда в 1856 г. между Санкт-Петербургом и Мадридом были восстановлены дипломатические отношения. Тогда же, в 1856-1857 гг., членами испанского представительства под начальством его главы, XII герцога де Осуна, был создан первый вариант торгового соглашения, ключевые положения которого были воплощены в документе 1876 г. Среди них выделяется, прежде всего, принцип свободы торговли, мореплавания и перемещения подданных обеих стран. Он был закреплен в Ст.1.

Важно отметить, что эта статья, как и большинство других, слово в слово повторяет положения русско-французского торгового соглашения от 20 марта (1 апреля) 1874 г. Как показывает сравнительный анализ трактатов и конвенций, заключенных Россией с другими странами, схожесть или полная идентичность текстов таких документов была обычной практикой.

Трактат 1876 г. был основан на принципе возмездного наибольшего благоприятствования. Таким образом, испанская, также как и российская коммерческая деятельность отныне основывались на привилегиях, закрепленных не только для одной, но для всех стран, имеющих статус «благоприятствуемой нации». В связи с этим в договор были включены три дополнительные статьи, касавшиеся торговых отношений России со Швецией, Норвегией, пограничными азиатскими государствами, и привилегий и льгот, закрепленных за российскими подданными, разными любительскими обществами и жителями отдельных территорий, ограничения на принцип возмездного благоприятствования также накладывало законодательство Княжества Финляндского. Со стороны Мадрида действие договора было ограничено льготами в пользу национального рыболовного промысла, монополией на отдельные виды товаров и законодательством внеевропейских провинций Испании.

Срок действия договора, согласно Ст. 20, составлял пять лет. Впоследствии он не был продлен в виду изменения таможенной политики Российской империи.

Таким образом, заключение русско-испанского торгового договора 1876 г. стало результатом дипломатического сближения между Мадридом и Санкт-Петербургом, а также одним из звеньев активизировавшейся в этот период внешнеторговой экспансии обоих государств. Так, Испанией в период с 1875 по 1883 гг. было заключено 3 торговых конвенции и 12 торговых договоров, не считая российского. Санкт-Петербург заключил и продлил торговые соглашения с Китаем, Италией, Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Францией, Швейцарией, Перу, Кореей и др.