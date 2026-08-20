РУССКО-ИРАНСКИЕ ВОЙНЫ XVIII – XIX ВВ.

Рýсско-ирáнские (русско-персидские) вóйны XVIII–XIX вв. — во­оруженные конфликты между Российской империей и Персидской империей за влияние над территорией Закавказья.

Русско-иранская вой­на (Персидский поход) 1722–1723. После окончания Северной вой­ны 1700–1721 Петр I решил совершить поход на западное побережье Каспийского моря для установления контроля над торговыми путями из Центральной Азии и Индии в Европу. В августе 1722 русские вой­ска вступили на территорию Закавказья и овладели Баку. Однако стихийные бедствия потопили суда с провиантом, что вынудило Петра I вернуться в Астрахань. В 1723 союзниками России выступили Грузия и Армения. Русские отряды повторно заняли Баку и г. Решт. Успехи русских вой­ск и вторжение османской армии в Закавказье вынудили Персию заключить 12 сентября 1723 Петербургский мирный договор, по которому к России отошли Дербент, Баку, Решт, провинции Ширван и Гилян. Российское правительство, чтобы избежать новой вой­ны с Османской империей и ради союза с Персией, по Рештскому договору (1732) и Гянджинскому трактату (1735) возвратило все прикаспийские области Персии.

Русско-иранская вой­на (Персидский поход) 1796. В 1783 между Россией и Грузией был заключен Георгиевский трактат, установивший российский протекторат над Вост. Грузией и гарантировавший защиту Грузии в случае вой­ны. Весной 1795 персидские вой­ска вторглись в Закавказье, а осенью того же года захватили Тифлис (ныне Тбилиси). Российское правительство направило Кавказский корпус под командованием генерал-губернатора Кавказского наместничества графа В. А. Зубова . Весной 1796 русские вой­ска осадили и взяли штурмом Дербент. Однако в связи со смертью императрицы Екатерины II и воцарением Павла I род Зубовых подвергся опале. В декабре 1796 русские вой­ска были выведены из Закавказья.

Русско-иранская вой­на 1804–1813. Согласно Георгиевскому трактату, в 1801 Александр I образовал Грузинскую губернию. В 1803 в состав России вошли Менгрелия и Имеретинское царство, в 1804 был присоединен район Гянджи. В ответ персидский шах при поддержке Великобритании объявил России вой­ну. Русские отряды под командованием генерала от инфантерии П. Д. Цицианова вошли в Закавказье и осадили г. Эривань (ныне Ереван), но были вынуждены отступить в Грузию. В кампанию 1805 к России было присоединено Карабахское ханство, а русские вой­ска безуспешно осаждали Баку. Во время осады Цицианов был убит. В 1806, из-за начала Русско-турецкой вой­ны 1806–1812 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ) было заключено перемирие. Военные действия возобновились в 1810, когда персидские вой­ска вторглись в Грузию, но на р. Аракс были разбиты русским отрядом под командованием генерала П. С. Котляревского . В 1811–1812 генерал нанес ряд поражений персам, в январе 1813 взял штурмом г. Ленкорань. Шах был вынужден пойти на заключение мира. 12[24] октября 1813 был подписан Гюлистанский мирный договор, по которому Персия признавала присоединение к Российской империи Дагестана, Картли, Кахетии, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии и половины Вост. Армении. Также Россия получила право иметь на Каспийском море военный флот.

Русско-иранская вой­на 1826–1828. Летом 1826 персидская армия совершила нападение на территорию Закавказья и осадила крепость Шуша. Русскими вой­сками командовал генерал от инфантерии А. П. Ермолов , а после его отставки в 1827 — генерал И. Ф. Паскевич . В 1826–1827 персы захватили ряд территорий Закавказья. Ермолов решил не отводить вой­ска вглубь Кавказа, а провести наступление. Отряд под командованием генерал-майора князя В. Г. Мадатова нанес удар на Елизаветполь (ныне Гянджа), чтобы остановить продвижение персидских сил к Тифлису и снять осаду с Шуши. В то же время неудачная осада противником Эчмиадзинского монастыря позволила генералу Паскевичу начать наступление в Армении. Персидские вой­ска были разбиты в Ошаканском сражении. В октябре 1827 был взят г. Эривань. Военные неудачи вынудили персидское правительство начать переговоры о мире. 10[22] февраля 1828 был подписан Туркманчайский мирный договор, по которому Персия подтверждала все условия Гюлистанского мирного договора 1813, признавала переход к России части Каспийского побережья до р. Астара. На территории Вост. Армении было создано особое административное образование — Армянская область.

Лит. : Шишов A. B. Русские генерал-фельдмаршалы Дибич-Забалканский, Паскевич-Эриванский. М., 2001; Гордин Я. А. Россия и Кавказ: Триста лет вой­ны и мира. СПб., 2011; Лесин В. И. Генерал Ермолов. М., 2011; Кругов А. В., Нечитайлов М. В. Персидская армия в вой­нах с Россией. 1796–1828 гг. М., 2016. Н. А. Копылов.