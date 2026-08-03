РУССКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

Частный коммерческий банк, образован в 1890 г. Действовал как в Москве, так и в Петербурге. Вплоть до 1907 г. функционировал под названием «Русский торгово-промышленный коммерческий банк». Представлял собой универсальный банк, располагался по адресу: Б. Конюшенная улица, дом 27. В 1915 г. банк переехал на Большую Морскую улицу, дом 15.

Основание и деятельность

В создании банка были активно задействованы французские Банкирские дома.

В начале 1900-х гг. банк оказался на грани краха, что было вызвано разорением П.Г. Дервиза. Однако при поддержке Минфина этого удалось избежать.

В 1912 г. немалый процент акций был приобретен финансистом из Англии Криспом. Министерство финансов было в курсе происходящего и дало свое согласие. Вскоре, спустя три года, банк возглавил А.В. Коншин, и тогда акции Криспа перешли в его владение.

К 1917 г. Русский торгово-промышленный банк представлял собой один из самых больших банков в стране: работало свыше ста его представительств. По количеству осуществлявшихся операций он занимал 6-е место. Банк в основном предоставлял займы и ссуды, занимался ценными бумагами, вкладывал средства в промышленность (среди прочего в сахарное и цементное производства). Так, например, банк был задействован в учреждении Общества заводов «Сормово», общества «Двигатель», финансировании «Общества электрического освещения 1886», шефстве над обществом Киевского машиностроительного завода, «Электрической силой», фактически держал в руках выработку 20% сахара.

Зимой 1917 г. Русский торгово-промышленный банк подвергся национализации со стороны большевистских властей.