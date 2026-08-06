"РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ"

Русская общественно-политическая газета, издавалась в Москве с 3 сентября 1863 года по март 1908 года. С 1863 года выходила 3 раза в неделю, с 1868 года – ежедневная. Представляет собой образец т.н. «качественной прессы» (С.Я.Махонина).

Издатели и редакторы газеты: с 1863 года – Н.Ф.Павлов, с 1865 года – И.Н.Павлов, с 1866 года – Н.С.Скворцов, с 1882 года – В.М.Соболевский. С 1883 года собственником газеты стало товарищество, в состав которого вошли В. М. Соболевский, профессор А. И. Чупров, П. И. Бларамберг, Г. А. Джаншиев, М. А. Саблин, профессор А. С. Посников и др. Редакторы: с 1890 года – А.С.Посников, с 1891 года – он же и В.М.Соболевский.

Основателем и первым редактором газеты был литератор Н.Ф.Павлов. Об этом издании Н. Лесков в 1888 году писал: «…Из газет я бы сам для себя предпочел издаваемые в Москве «Русские ведомости»…, чтобы знать, чего настоящие, умные люди держатся, а не повторять вздор за всяким репортером и краснобаем». В1864 году, после смерти основателя, главным редактором газеты становится Н.С.Скворцов, при котором и складывается такая репутация издания. С этого момента газета превращается в противника изданий М.Н.Каткова, в первую очередь, встает в оппозицию консервативным «Московским ведомостям». Скворцов собирает вокруг себя представителей московской интеллигенции, среди которых А.И. Чупров, А.С. Посников, В.М. Соболевский – люди, составлявшие на протяжении многих лет ядро редакции и повлиявшие на облик газеты.

Зародившись как небольшое издание, малоформатное и с небольшим тиражом, «Русские ведомости» постепенно приобретают популярность. С 1868 года газета начинает выходить ежедневно, с 1872 года – в большом формате. У газеты была своя аудитория: она ориентировалась в первую очередь на образованную часть населения. Проведенное редакцией исследование читательского состава в феврале 1913 года показало, что в основном газету читают врачи, педагоги, инженеры, адвокаты, ученые, студенты, конторщики, рабочих было всего 0, 5%.

После смерти Н.С.Скворцова в 1882 году должность редактора переходит к В.М.Соболевскому, однако газета на тот момент была в тяжелом финансовом состоянии, и для уплаты долгов и сохранения издания было создано товарищество из одиннадцати человек, которое и стало коллективным владельцем «Русских ведомостей».

Про газету шутили, что ее издают двенадцать профессоров, как двенадцать апостолов. Репутация «профессорской» газеты, независимой и правдивой, закрепилась за «Русскими ведомостями» еще в редакторство Скворцова. Сотрудники в поздних воспоминаниях связывали выработку курса издания с «Гейдельбергским съездом» 1873 года, на котором самые активные члены редакции приняли решение «добиваться конституции». Из-за либеральной направленности публикаций выпуск газеты постоянно осложнялся цензурными запретами, штрафами, конфискацией отдельных номеров. Частой мерой наказания служил запрет на розничную торговлю. Так, в 1870 – 1874 годах розничная продажа номеров «Русских ведомостей» была приостановлена в общей сложности на 14 месяцев. В марте 1898 года издание газеты было приостановлено на 2 месяца. Практически весь 1905 год издание распространялось только по подписке: с началом революции, 14 января, последовало официальное запрещение, которое действовало до 18 октября. Программа газеты к 1888 году была сформулирована так: «Отражая в себе, как мы имеем основание думать, взгляды значительной части общества, оно [направление] имеет целью прежде всего выяснение русских народных нужд и зол, изыскание разумных средств для удовлетворения первых и устранения вторых путем своевременных и соответственных преобразований и улучшений – к прогрессу нашей родины во всех многоразличных сферах ее народной жизни и производительности. (…) При обсуждении вопросов как иностранной политики, так и нашей внутренней жизни, мы всегда держались точки зрения народных интересов, не упуская однако из вида принципов благоразумия и справедливости и избегая увлечений шовинизма».

«Русские ведомости», делая акцент в своих публикациях на основных проблемах русской жизни, имели сеть корреспондентов во всех концах России, в больших городах Европы и Америки. Среди авторов газетных материалов можно перечислить Д.Н. Мамина-Сибиряка, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, Г.Успенского, Е.Ардова, П.Н.Милюкова, Н.К.Михайловского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.Г.Чернышевского, Вл.Гиляровского, В.Г.Короленко, М.Пришвина, А.Н.Толстого.

В состав номера входили такие рубрики, как «Последние известия», «Внутренние известия», «Московские известия», «Иностранные известия», фельетоны, хроника, письма в редакцию, биржевая хроника, «Библиографические заметки». К кругу основных затрагиваемых вопросов можно отнести следующие: пореформенная деревня, проблемы земств и местного управления, народное образование, здравоохранение, судопроизводство, рабочий вопрос, развитие науки и искусства, иностранная политика.

После издания Манифеста 17 октября газета, формально оставаясь беспартийной, была близка по направленности к партии кадетов.