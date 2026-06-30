РУССКИЕ СЕЗОНЫ

Гастрольные выступления артистов русской оперы и балета в Европе в 1907-1928 гг., организованные С.П. Дягилевым и членами объединения «Мир искусства».

Выставка в Париже и первые Русские сезоны

Прологом «Русских сезонов» принято считать организованную в 1906 г. Дягилевым в парижском Осеннем салоне выставку современных ему русских художников. На ней были представлены полотна таких авторов, как Л. Бакст, А. Бенуа, В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, И. Грабарь, М. Добужинский, К. Коровин, М. Ларионов, Н. Рерих, К. Сомов, В. Серов и других. Многие из этих художников позднее принимали непосредственное участие в создании спектаклей Русских сезонов. Выставка имела огромный успех, полотна русских художников с этой выставки позже экспонировались в Берлине и в Венеции.

После этого Дягилев приступил к организации «Исторических русских концертов» в Париже. Они состоялись в 1907 г. Именно их принято считать первым Русским сезоном. В программу концертов вошли произведения М. Глинки (увертюра и первое действие оперы «Руслан и Людмила» и «Камаринская»), Н. Римского-Корсакова (симфонические картины из «Ночи под Рождество», вступление к первому действию и две песни Леля из «Снегурочки», третья картина «Ночь на горе Триглав» из оперы-балета «Млада», сюита из «Сказки о Царе Салтане» и подводное царство из «Садко»), П. Чайковского (Вторая и Четвертая симфонии и ариозо из «Чародейки»), А. Бородина (отрывки из оперы «Князь Игорь»), М. Мусоргского («Трепак», «Песня о блохе», отрывки из оперы «Борис Годунова» и «Хованщина»), А. Танеева (Вторая симфония), А. Лядова («Восемь народных песен» и «Баба-Яга»), А. Скрябина (фортепианный концерт и кантата «Весна»), М. Балакирева («Тамара»), С. Ляпунова (фортепианный концерт) и Ц. Кюи (романс из оперы «Вильям Ратклиф»). Для исполнения этих произведений на парижской сцене С. Дягилев пригласил лучших виртуозов того времени: вокалистов Ф. Шаляпина, М. Черкасскую, Е. Збруеву, Е. Петренко, Д. Смирнова, В. Касторского, пианиста И. Гофмана, венгерского дирижера А. Никиша.

Особую популярность у парижской публики получила музыка М. Мусоргского. На следующий год Дягилев принял решение поставить в Париже оперу «Борис Годунов» целиком, а на главную роль пригласить Ф. Шаляпина. Художником спектакля была Н. Гончарова. В созданных ей декорациях и костюмах были использованы условные приемы иконописи, русского народного лубка. В основе театральных композиций лежал графически строгий условный рисунок, а открытый цвет заполнял легко ограниченные плоскости предметов. Благодаря интенсивности цвета и отсутствию теней сценическое пространство обретало новую выразительность. В этой постановке соединились черты, к утверждению которых в течение ряда лет стремились передовые деятели русской сцены: гармоническое совершенство вокально-драматической формы в единстве с отточенной пластикой актера, слитность декораций с музыкой и сценическим действием. Все это повлияло на ошеломляющий успех спектакля у французов.

Русские сезоны 1909 – 1913 гг.

В сезоне 1909 г. Дягилев решил наряду с оперными постановками представить для парижской публики достижения русской балетной школы. Дягилев желал осуществить балетную постановку, в которой было бы достигнуто единство художественного замысла и исполнения. В осуществлении этого замысла ему помогали А. Бенуа и Л. Бакст, композитор Н. Черепнин, критик В. Светловым и многие другие. Исполнители были приглашены из Мариинского театра в Санкт-Петербурге и Большого театра в Москве. Среди них были А. Павлова, М. Фокин, Т. Карсавина, И. Рубинштейн, В. Нижинский, М. Кшесинская.

Благодаря балерине М. Кшесинской, пользовавшейся расположением императорского двора, проект Русских сезонов долгое время получал поддержку властей. Но после того, как Кшесинская не получила ведущие партии в планировавшихся балетных постановках, на которые она рассчитывала, Дягилев лишился субсидий и возможности проводить репетиции в Эрмитаже в самый разгар подготовки. Но все же Дягилеву и без поддержки Кшесинской удалось собрать необходимые средства для проведения очередного Русского сезона. Результатом подготовки стали представленные в 1909 г. в парижском театре Шатле пять балетных постановок, осуществленных под руководством М. Фокина. 19 мая 1909 г. зрителю были представлены «Павильон Армиды», «Половецкие пляски» и «Пир», а 2 июня – «Сильфиды» и «Клеопатра». Премьера балетных сезонов обернулась настоящим триумфом. Публика и критики восторженно отзывались о мастерстве русских танцовщиков (особенно отметив Нижинского, Павлову и Карсавину), об уникальных декорациях и костюмах работы Рериха, Бакста и Бенуа, о музыке Римского-Корсакова, Мусоргского, Глинки, Бородина и других композиторов.

В 1910 г. Дягилев продолжил работать над балетными постановками. Среди них были «Жизель», «Карнавал» на музыку Шумана, а также «Шехерезада» Н. Римского-Корсакова. Еще одной балетной постановкой по замыслу Дягилева должен был стать спектакль «Жар-птица» на тему старинных русских сказок. Музыку для этой постановки написал тогда еще молодой композитор И. Стравинский, главную партию исполняла Т. Карсавина. Еще одним спектаклем репертуара стал дивертисмент «Ориенталии» на музыку А. Аренского. Все эти постановки были представлены на сцене парижского Гранд-опера в мае и июне 1910 г. Наибольшим успехом пользовались «Шехерезада» и «Жар-птица». В 1911 г. под руководством М. Фокина было поставлено пять новых балетов. Это были «Подводное царство» (из оперы «Садко»), «Нарцисс», «Пери», «Призрак Розы» и драматический балет «Петрушка» Стравинского, в котором ведущую партию исполнял В. Нижинский. Все эти спектакли, за исключением «Пери», от которого Дягилев отказался из-за конфликта с балериной Н. Трухановой, были представлены публике Монте-Карло и Парижа в июне 1911 г. и пользовались большим успехом. В ноябре 1911 г. состоялась балетная постановка и в Лондоне: там был представлен балет «Лебединое озеро».

В сезоне 1912 г. Дягилев стал привлекать к постановкам зарубежных композиторов. Только к балету «Тамар» музыку написал русский композитор М. Балакирев. При участии Р. Ана был создан балет «Голубой бог», М. Равель написал музыку к постановке «Дафниса и Хлои», музыка К. Дебюсси использовалась в постановке «Послеполуденного отдыха фавна». Декорации и костюмы для постановок готовил Л. Бакст, ставили балеты М. Фокин и В. Нижинский. Однако все эти спектакли, в отличие от постановок предыдущих сезонов, парижская публика приняла холодно. После неудачи в Париже, Дягилев показал свои постановки в Лондоне, Берлине, Вене и Будапеште, где публика восприняла их более благосклонно.

1913 г. стал переломным в антрепризе Дягилева. Из-за ухода М. Фокина было осуществлено только три балетных постановки. «Весну священную» И. Стравинского и «Игры» К. Дебюсси ставили С. Дягилев и В. Нижинский, а третий под названием «Трагедия Саломеи» балетмейстер Б. Романов. Танцовщику В. Нижинскому нелегко давалось искусство хореографа. Поставленная им «Весна священная» не была принята публикой в Париже, равно как и «Игры». Балет «Трагедия Саломеи» был принят равнодушно. Но в августе того же года труппа Дягилева отбыла на гастроли в Южную Америку и снискала в Буэнос-Айресе крупный успех.

Русские сезоны 1914 – 1919 гг.

Сезон 1914 г. стал последним, который прошел в мирное время. М. Фокин поставил четыре новых балета: «Легенду об Иосифе», «Золотого петушка», «Мидаса» и «Бабочку». В работе над спектаклями принял участие М. Добужинский. Но реакция публики на эти постановки была достаточно сдержанной. Балет «Золотой петушок», созданный при участии над которым работала Н. Гончаровой, был принят более благосклонно. После сезона 1914 г. М. Фокин прекратил сотрудничество с Дягилевым.

Сезон 1915 г. из-за начавшейся Первой мировой войны не был полноценным. Дягилев провел несколько благотворительных концертов в пользу Красного креста в Женеве, где были показаны уже известные публике балеты. Состоялась и одна премьера, балет «Полуночное солнце», где впервые попробовал свои силы в качестве хореографа танцовщик Л. Мясин. Затем Дягилев согласился посетить с гастролями США. Ему не удалось собрать старую труппу полностью, и к постановкам были привлечены новые участники: В. Немчинова, Л. Чернышева, С. Идзиковский, Л. Войциховский, Л. Соколова. Этот состав гастролировал по Америке с января по май 1916 г. и его постановки пользовались огромным успехом. Затем С. Дягилев с Л. Мясиным отбыли в Испанию, и представили в Сан-Себастьяне две новые постановки юного хореографа, «Кикимору» и «Менины» на музыку Г. Форе с декорациями испанского художника Х.-М. Серта. Тем временем заокеанское турне его труппы продолжались. В. Нижинский самостоятельно поставил балет «Тиль Уленшпигель», но зрители не приняли его.

В 1917 г. Л. Мясин ставит в Париже и Риме «Фейерверк» на музыку Стравинского, «Женщины в хорошем настроении» и «Русские сказки» на музыку А. Лядова с декорациями четы Н. Гончаровой и М. Ларионова. К еще одному поставленному Мясиным балету «Parade» написал либретто Ж. Кокто, а декоратором выступил П. Пикассо. По окончании сезона труппа уехала гастролировать в Южную Америку (без С. Дягилева и Л. Мясина), затем, уже в полном составе, побывала с концертами в Португалии, которые были вынуждены прервать из-за начавшихся там беспорядков. Обострившаяся политическая ситуация в Европе сделала невозможным и приезд во Францию, поэтому парижского сезона в 1918 году не было. Но в сентябре 1918 г. труппа Дягилева прибыла в Лондон, где через год состоялась постановка двух новых балетных спектаклей, «Волшебная лавка» и «Треуголка», декораторами которых выступили А. Дерен и П. Пикассо. Успех этих постановок воодушевил Дягилева, и в декабре 1919 г. он возобновил сезоны во Франции. В Гранд-опера был поставлен балет «Песнь соловья», с декорациями А. Матисса.

1920-1922 гг. Кризисные годы.

С 1920 года возобновились репетиции в Монте-Карло. Мясиным было поставлено три спектакля: «Пульчинелла» на музыку И. Стравинского с декорациями П. Пикассо, новая версия «Весны священной» и опера-балет «Женские причуды», восторженно встреченные публикой Лондона и Парижа. Однако в этом году состоялся разрыв Дягилева и Мясина. Из-за этого в 1921 г. состоялась только одна новая постановка: балет «Шут» на музыку С. Прокофьева, с декорациями М. Ларионова, который выступил в качестве хореографа. Кроме того, была представлена танцевальная сюита «Квадро фламенко» с декорациями Пикассо — восемь традиционных испанских танцев в исполнении приглашённых испанских артистов. Осенью 1921 г. в Лондоне была поставлена «Спящая красавица» П. Чайковского, где главную партию исполняла О. Спесивцева. К тому времени из Киева эмигрировала Б. Нижинская, младшая сестра В. Нижинского, и Дягилев решил сделать ее новым хореографом своих сезонов. Нижинская стала привлекать к работе над постановками своих киевских учеников. Однако сезон 1922 г. не вышел слишком успешным. Опера Стравинского «Мавр» и поставленный Б. Нижинской балет «Лиса» не имели успеха и были изъяты из репертуара.

Возрождение Русских сезонов. 1923-1928 гг.

В сезоне 1923 г. были поставлены спектакли из старого репертуара (кроме балета «Свадебка» на музыку Стравинского). В постановках приняли участие пятеро новых танцовщиков из Киева, в том числе С. Лифарь. В конце 1923 г. Б. Нижинская поставила сразу несколько новых балетов: «Искушение пастушки», «Лекарь поневоле», «Докучные», «Лани» и «Голубой экспресс». Впрочем, эти балеты стали последними в ее постановке, и вскоре она ушла из труппы. Премьеры этих балетов прошли в начале 1924 г. в Монте-Карло и повторились летом того же года в Париже. В 1925 г. Л. Мясин поставил два новых балета: «Зефира и Флору» и «Матросов» на музыку Ж. Орика. В этом же сезоне в качестве балетмейстера дебютировал Дж. Баланчин, обогативший хореографию Русских сезонов. Усилиями Баланчина была обновлена постановка «Песни соловья» и создан комический балет «Барабо». По окончании парижского сезона труппа Дягилева вновь побывала с гастролями в Лондоне.

В сезон 1926 г. состоялось две премьеры: «Пастораль» и «Чёртик из табакерки» в постановке Дж. Баланчина. Кроме того в репертуар был включен балет «Ромео и Джульетта», хореографом которого выступила Б. Нижинская. Балет был поставлен в новаторском духе и поначалу шокировал публику. Декорацию заменяли занавесы, расписанные Х. Миро и М. Эрнстом. По завершении сезона труппа Дягилева уехала в Лондон, где давала представления целых полтора месяца.

В 1927 г. Дягилев вновь привлек Л. Мясина к работе в труппе, и под его руководством были поставлены два спектакля: «Кошки» и «Стальной скок». В следующем году Мясин поставил балет «Ода», свою последнюю работу в рамках сотрудничества с Дягилевым. Но бо́льшую благосклонность публики вызвала постановка Дж. Баланчина «Аполлон Мусагет» на музыку И. Стравинского с декорациями А. Бошана и костюмами К. Шанель. Главную партию исполнял С. Лифарь, которому публика устроила овацию.

Последний Русский сезон. Смерть Дягилева.

В мае и июне 1929 г. в Монте-Карло и Париже были показаны три спектакля: «Бал», «Блудный сын» и «Лиса» на музыку И. Стравинского. Последний спектакль, уже поставленный в 1922 г. Б. Нижинской и не снискавший тогда успеха, на этот раз ставился под руководством С. Лифаря. Он же исполнял ведущие партии в «Бале» и «Блудном сыне», и имел у публики огромный успех. В июне и июле труппа Дягилева выступала в Лондоне (Ковент-Гарден), где была поставлена «Весна священная» на музыку Стравинского. Затем состоялись гастроли в Венеции. Именно в этом городе, 19 августа 1929 г. С. Дягилев скончался от инсульта. После его смерти труппа распалась.