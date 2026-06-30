РУССКИЕ ЛЕТОПИСИ

Рýсские лéтописи — важнейший жанр древнерусского историописания. Бóльшая часть текста Р. л. состоит из погодных статей, начинающихся обозначением года от Сотворения мира (например: «В лето 6720») и продолжающихся сообщениями о событиях, зачастую отделенными друг от друга оборотами вроде «В то же лето» или «Тои же зимы». Характерно сочетание кратких известий, только называющих то или иное событие, и пространных повествований. Иногда в текст погодных статей помещаются документы, казалось бы, чуждые летописи в жанровом отношении (договоры Руси с Византией X в., Русская Правда, «Поучение» Владимира Мономаха, житие Александра Невского, перечни князей и церковных иерархов, и др.). Для многих Р. л. характерны «пустые годы», т. е. обозначение годов без последующего текста. В начале Р. л. зачастую помещался какой-то вводный текст, не имеющий погодной разбивки. Погодная структура не характерна для так называемой Галицко-Волынской летописи XIII в., а также для предполагаемых древнейших памятников русской историографии конца X или, скорее, XI в. Отход от традиционной погодной структуры намечается в ряде памятников XVI–XVII вв.

Все Р. л. взаимосвязаны и имеют сложную картину сходств и различий. Тексты могут дословно совпадать на значительном протяжении, однако затем совершенно расходиться, а в совпадающей части различаться отдельными деталями, наличием или отсутствием каких-либо известий, степенью подробности, датировками и т. д. Это обусловлено самой природой летописания: летописцы могли продолжать тексты, созданные их предшественниками, записями за новые годы, могли редактировать их, соединять разные тексты в один (создавать своды), исправлять отдельные детали (в том числе посредством выскабливания и т. п.).

Сохранилось множество рукописей, содержащих Р. л., из которых древнейшие — это пергаменные Синодальный список Новгородской I летописи (XIII–XIV вв.) и Лаврентьевская летопись 1377. Известно более 20 бумажных Р. л. XV в., остальные относятся к более позднему времени. Благодаря развитой текстологии Р. л. мы имеем представление о большом числе утраченных летописных памятников, хотя зачастую выводы о них гипотетичны либо дискуссионны.

Р. л. появились, по-видимому, в XI в. (хотя предлагались и более ранние даты). Древнейшие записи велись при Десятинной церкви в Киеве. Во 2-й половине XI в. главным центром создания Р. л. стал Киево-Печерский монастырь, летописание которого составило основу «Повести временных лет» — составленной в 1110-х в Киеве летописи, охватывавшей события с ­середины IX по начало XII в. «Повесть» дошла до нас в составе нескольких летописных сводов, в которых имеет разное продолжение. В части списков в конце «Повести» читается запись игумена Киево-Выдубицкого монастыря Сильвестра о написании им этой книги в 1116. Вопрос о том, был Сильвестр составителем, редактором или переписчиком «Повести», является дискуссионным. При этом давняя традиция приписывает авторство «Повести» киево-печерскому монаху Нестору. В новгородском летописании до нас дошел текст, родственный «Повести», однако отличающийся от нее в ряде важных черт. По гипотезе А. А. Шахматова, поддерживаемой частью ученых, это Начальный свод — киево-печерский памятник 1090-х, послуживший главным источником «Повести».

Летописание XII–XIII вв. известно в основном по трем дошедшим до нас памятникам. Ипатьевская летопись (списки с начала XV в.) после окончания «Повести временных лет» содержит Киевский свод (текст за 1110–1190-е — свод, составленный на рубеже XII–XIII вв. на основе материалов из Киева, Чернигова, Переяславля-Южного и Владимиро-Суздальской Руси) и Галицко-Волынскую летопись (описание событий в Юго-Зап. Руси с начала XIII в. по 1292, первоначально не имевшее погодной разбивки). Лаврентьевская летопись в части за 1110–1150-е гг. отражает летописание Переяславля-Южного, а затем — владимиро-суздальское (Владимира, Ростова, а в части за 1280–1300-е также Твери). Новгородская I летопись отражает непрерывную традицию новгородского летописания с начала XII до XV в.

Московское летописание XIV — начала XV в. отразилось в Троицкой летописи (сгорела в 1812, однако уверенно реконструируется по выпискам Н. М. Карамзина, Симеоновской летописи и другим источникам). Тверское летописание конца XIII —XIV в. отразилось в Тверском сборнике, Рогожском летописце и иных памятниках. Летописание Ростова XIII — начала XV в. отразилось в Московско-Академической летописи и других сводах. Псковское летописание, начавшееся в XIII в. и продолжавшееся в XIV–XVI вв., отразилось в Псковских I, II и III летописях.

В 1-й половине XV в. создается ряд общерусских сводов, объединявших материалы из Новгорода и Сев.-Вост. Руси (отразились в Софийской I, Новгородской Карамзинской и Новгородской IV летописях). 2-я половина XV в. — время расцвета московского великокняжеского летописания, когда один за другим создается ряд летописных сводов. Русское летописание в XV в. велось в целом ряде городов и монастырей; в некоторых случаях в местных летописях наблюдается независимая от московской точка зрения на важные события.

В XV в. в связи с возвышением Москвы начинается составление общерусских сводов, не ограничивавшихся рассмотрением истории одной земли. В общерусском своде начала XV в., составленном в Москве и доведенном до 1408, были использованы летописные материалы из Москвы, Твери, Новгорода, Суздаля, Ростова и других городов. Московское летописание велось до конца 1560-х и представлено Воскресенской летописью 1530–1540-х и «Летописцем начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича», по жанру близким к историческим повестям. Во 2-й половине XVI в. был создан Лицевой летописный свод (10-томный иллюстрированный компендиум по всемирной и русской истории, 1560–1570-е). В XVI в. сохраняются местные летописные традиции (в Новгороде, Пскове, Устюге и др.), однако уже нет памятников, выражающих независимую точку зрения.

В 1-й трети XVII в. был создан Новый летописец, охватывавший события от конца царствования Ивана IV Василье­вича Грозного до 1630. Состав «летописца» неоднородный: в нем есть и традиционные для древнерусской словесности фрагменты, и документы периода Смутного времени, и официальные грамоты. В начале XVI в. появляется новый тип исторического описания, представленный в Русском хронографе 1512, что ознаменовало постепенное окончание летописной традиции, окончательно исчезнувшей в XVIII в.

Р. л. XVII в. включают множество памятников, в том числе местных (сибирских, новгородских и многих других), монастырских, частных. Что касается общерусских летописей, то они в это время в значительной мере отходят от канонов жанра (например, Новый летописец 1630-х). Во многих центрах летописание продолжалось и в XVIII в. (включая опыт составления официальной летописи при Петре I), а кое-где и в XIX — начале XX в. От традиционных Р. л. следует отличать церковно-приходские летописи, составлявшиеся с 1860-х и состоявшие обычно из «исторической» и «повременной» (запись текущих событий) частей.

С конца XIV в. известно так называемое белорусско-литовское летописание, ведшееся в Великом княжестве Литовском на старобелорусском языке. Древнейший памятник — «Летописец великих князей Литовских», создававшийся в конце XIV — 1-й трети XV в. В середине XV — 1-й половине XVI в. в Смоленске и других центрах создается ряд белорусско-литовских сводов. Местные летописи велись на территории Беларуси и во 2-й половине XVI —XVIII в. (в Могилеве, Витебске и др.).

Украинские летописи представлены Кратким Волынским летописцем начала XVI в. и целым рядом памятников XVII–XVIII вв. (Густынская летопись, Острожский летописец, «Летопись самовидца» и многие другие).

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