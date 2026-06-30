РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Ру́сская Правослáвная Цéрковь (РПЦ, другое официальное наименование — Московский патриархат) — современное официальное название одной из автокефальных (самостоятельных) Православных церквей, крупнейшей христианской конфессии Российской Федерации (РФ). Исторически использовались и другие наименования: например, Православная кафолическая восточная греко-российская церковь (в имперский период); Российская Православная Церковь (до 1943). Вероучение и богослужебная традиция РПЦ общие с другими православными церквами (см. Православие ).

РПЦ возглавляется сегодня патриархом (до 1589 — митрополитом; в 1721–1917 — Святейшим Правительствующим Синодом), который управляет РПЦ при участии коллегиальных органов: Священного Синода, представляющего епископат, а также Высшего церковного совета (с 2011) — органа, объединяющего глав учреждений Московской патриархии (не путать с Высшим церковным советом 1918–1922, органом, выбиравшимся собором и представлявшим при патриархе епископат, духовенство, монашествующих и мирян и занимавшимся хозяйственно-административными вопросами). Высшим органом управления РПЦ считается собор, который может собираться в смешанном составе, т. е. при участии епископата, духовенства, монашествующих и мирян (Поместный собор), или в составе епископов, управляющих епархиями ( Архиерейский собор ). На территории РФ находится более 200 епархий РПЦ (данные 2022), часть из них объединена в митрополии. Низовой уровень церковной организации составляют приходы, которых в юрисдикции РПЦ на территории бывшего СССР (без учета Грузии) насчитывается около 35 тыс. (данные 2016).

Помимо епархий в состав РПЦ сегодня входят ряд самоуправляющихся структур: автономные Японская и Китайская православные церкви (последняя фактически прекратила существование в ходе Культурной революции в Китае ); самоуправляемая с правами широкой автономии Украинская православная церковь; самоуправляемые православные церкви Молдовы, Латвийская, Эстонская и Русская православная церковь за границей; экзархаты — Белорусская православная церковь, Юго-Вост. Азии, Зап. Европы, Африки; митрополичьи округа Казахстанский и Среднеазиатский; а также Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции с особым статусом. Епархии, отдельные приходы и монастыри РПЦ находятся на всех континентах. В ряде регионов с РПЦ конкурируют другие православные поместные церкви — Константинопольская (в Эстонии, на Украине, в Китае), Румынская (в Молдавии). Как по числу приходов, так и по количеству верующих РПЦ является самой крупной православной церковью в мире.

Создание РПЦ связано с деятельностью князя Владимира Святославича (978–1015), хотя христианство и ранее присутствовало на русских землях. Она не сводится к личному крещению князя и его дружины. Речь идет об учреждении Русской митрополии в составе Константинопольского патриархата — иерархической структуры, объединявшей нескольких епископов (что позволяло поставлять новых иерархов без необходимости обращаться каждый раз в Константинополь), обеспечении церковной организации постоянным доходом в виде десятой доли доходов князя, введении славяноязычного богослужения, учреждении школ для подготовки духовенства. Все это обеспечило устойчивость церковного организма. В период удельной раздробленности (с середины XII в.) РПЦ оставалась единственным общерусским институтом. В Ордынский период в русской истории ее значение еще более возрастает. Предстоятели РПЦ берут на себя дипломатические миссии; митрополит Алексий (1354–1378) возглавлял московское правительство при малолетстве князя Дмитрия Ивановича (будущего Донского). Важную роль в этот период играло русское монашество: пустынные монастыри способствовали освоению новых территорий и являлись просветительскими центрами (см. Колонизация ). Приходская сеть формировалась на основе погостной системы; позднее в центральных областях приходы, созданные на погостах, были вытеснены приходами, основанными землевладельцами в своих вотчинах и поместьях. Взаимодействие духовенства с народом шло прежде всего через поучения и духовническую практику.

В 1448 РПЦ становится фактически автокефальной (самостоятельной). Это событие подтолкнуло разделение русской митрополии. Земли Юго-Зап. Руси, оказавшиеся в составе Великого княжества Литовского , остались в составе Константинопольского патриархата и получили независимое от Москвы церковное управление в 1458. Воссоединение двух частей РПЦ произошло в 1686, после объединения Украины с Россией. Автокефалия РПЦ совпала с обретением суверенитета Московским государством. Новое положение России в мире было осмыслено русскими книжниками в рамках концепции « Москва — Третий Рим ». Признание особого статуса РПЦ со стороны других православных церквей последовало в 1589 с учреждением русского патриаршества. В Смутное время начала XVII в. РПЦ играла важную роль как выразитель интересов русского государства и консолидирующая сила при сопротивлении иноземному вторжению. В XVII в. с нарастанием тенденций к абсолютизму в русском государстве царская власть начала наступление на самостоятельность РПЦ. Согласно Соборному уложению 1649 из ведения церкви изымались некоторые категории населения, ранее подлежавшие церковному суду. Это привело к конфликту между патриаршей и царской властью, особенно ярко проявившемуся в период патриаршества Никона (1652–1658). Одновременно была инициирована обрядовая реформа, результатом которой стал раскол старообрядчества .

Конфликт между царской властью и РПЦ был радикальным образом разрешен в имперский период. Пётр I упразднил институт патриаршества, ликвидировал соборную практику, повел наступление на местные культы в рамках «реформы благочестия», начал перестройку приходской структуры через введение «штатов» приходского духовенства. Место патриарха в 1721 занял коллегиальный орган Святейший Правительствующий Синод. В 1764 в ходе секуляризации церковных земель РПЦ лишилась хозяйственной самостоятельности. Постепенно иерархия РПЦ была поставлена под контроль светской бюрократии (этот процесс завершился в 1840-е), а приходское духовенство превратилось в замкнутое, в значительной мере отделенное от паствы сословие . В то же время имперский период в истории РПЦ был ознаменован рядом крупных просветительских и миссионерских проектов. Была создана для своего времени лучшая в православном мире система подготовки духовенства, развивалась церковная наука, был сделан Синодальный перевод Библии на русский язык, русские миссионеры создали письменность для ряда бесписьменных народов империи и активно проповедовали за ее пределами (в Китае, Северной Америке, Японии, Корее и др.). Однако в целом в отношениях империи к РПЦ возобладал утилитаризм, стремление использовать потенциал церковных институтов для «пользы государства», иногда очень узко понятой. Все это привело к череде постепенно нарастающих конфликтов между РПЦ и империей. Как ответ на осознание кризисного состояния церковного организма с 1860-х формируется движение за возрождение соборного самоуправления церкви. Но церковно-государственные противоречия не были разрешены до падения монархии. Только в 1917 РПЦ смогла созвать Поместный Священный собор Православной российской церкви 1917–1918 , реформировать систему церковного управления, восстановить патриаршество. Первым патриархом нового периода стал митрополит Московский Тихон (Белавин) .

Советская власть воспринимала РПЦ как политического и идеологического противника, первые столкновения верующих и новых властей произошли уже в 1918. В 1919 в рамках мероприятий по вскрытию святых мощей была предпринята первая попытка организовать антицерковную кампанию в масштабах страны. Окончательно антирелигиозная политика оформилась в 1922 в ходе изъятия церковных ценностей, когда был взят курс на уничтожение РПЦ как общественного института. В последующие 20 лет власть сочетала прямые репрессии и поощрение внутрицерковных разделений (см. Обновленчество ). Духовенство и активные верующие подвергались социальной сегрегации: ограничивались в правах, выселялись из крупных городов, облагались повышенными налогами. В ходе коллективизации в СССР прошло массовое закрытие приходских церквей. Еще одна репрессивная волна обрушилась на РПЦ в ходе «Большого террора» 1937–1938. К концу 1930-х РПЦ была обескровлена: на своих кафедрах находились четыре епископа, в СССР официально действовали менее тысячи приходских церквей, были закрыты все монастыри. Несмотря на это церковная жизнь продолжалась в потаенных формах: существовали сотни подпольных монастырей, тысячи незарегистрированных приходов, до 1935 работала нелегальная духовная академия, верующие сохраняли свои убеждения. Вне советской России в 1920–1930-е сформировались многочисленные эмигрантские церковные структуры (см. Русская православная церковь за рубежом ).

С началом Второй мировой вой­ны 1939–1945 антирелигиозный курс советской власти начал корректироваться, хотя в 1939–1942 шаги навстречу РПЦ сочетались с репрессиями в отношении духовенства и верующих. В 1941–1942 на оккупированных территориях СССР имело место массовое церковное возрождение, основным двигателем которого стали рядовые православные верующие; были открыты около 10 тыс. приходских храмов, более 50 монастырей. В 1943, после встречи И. В. Сталина с высшими иерархами РПЦ новый курс в советской религиозной политике был заявлен публично. Власть стремилась использовать авторитет РПЦ в своих внешнеполитических интересах, а церковь смогла восстановить свою структуру, добиться регистрации около 5 тыс. приходских храмов (в дополнение к открытым на оккупированных территориях), начали действовать 8 духовных учебных заведений.

В 1958–1964 РПЦ пережила еще один антирелигиозный натиск; в этот период число ее приходских церквей сократилось вдвое. Вместе с тем в поздние советские годы церковь все чаще привлекала внимание молодежи, увлеченной духовными поисками. С конца 1980-х — в 1990-е происходит возвращение РПЦ в общественную жизнь России и других стран, где находятся ее институции.

Лит. : Щапов Я. Н . Государство и Церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989; Карташев А. В . Очерки по истории Русской Церкви. В 2 т. М., 1991; Макарий (Булгаков), митрополит . История Русской Церкви. Т. 1–7. М., 1994–1996; Смолич И. К . История Русской Церкви. 1700–1917. Ч. 1–2. М., 1996–1997; Цыпин Владислав, прот . История Русской Церкви. 1917–1997. М., 1997; Шкаровский М. В . Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М., 1999. А. Л. Беглов .