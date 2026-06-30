РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
Ру́сская Правослáвная Цéрковь (РПЦ, другое официальное наименование — Московский патриархат) — современное официальное название одной из автокефальных (самостоятельных) Православных церквей, крупнейшей христианской конфессии Российской Федерации (РФ). Исторически использовались и другие наименования: например, Православная кафолическая восточная греко-российская церковь (в имперский период); Российская Православная Церковь (до 1943). Вероучение и богослужебная традиция РПЦ общие с другими православными церквами (см. Православие).
РПЦ возглавляется сегодня патриархом (до 1589 — митрополитом; в 1721–1917 — Святейшим Правительствующим Синодом), который управляет РПЦ при участии коллегиальных органов: Священного Синода, представляющего епископат, а также Высшего церковного совета (с 2011) — органа, объединяющего глав учреждений Московской патриархии (не путать с Высшим церковным советом 1918–1922, органом, выбиравшимся собором и представлявшим при патриархе епископат, духовенство, монашествующих и мирян и занимавшимся хозяйственно-административными вопросами). Высшим органом управления РПЦ считается собор, который может собираться в смешанном составе, т. е. при участии епископата, духовенства, монашествующих и мирян (Поместный собор), или в составе епископов, управляющих епархиями (Архиерейский собор). На территории РФ находится более 200 епархий РПЦ (данные 2022), часть из них объединена в митрополии. Низовой уровень церковной организации составляют приходы, которых в юрисдикции РПЦ на территории бывшего СССР (без учета Грузии) насчитывается около 35 тыс. (данные 2016).
Помимо епархий в состав РПЦ сегодня входят ряд самоуправляющихся структур: автономные Японская и Китайская православные церкви (последняя фактически прекратила существование в ходе Культурной революции в Китае); самоуправляемая с правами широкой автономии Украинская православная церковь; самоуправляемые православные церкви Молдовы, Латвийская, Эстонская и Русская православная церковь за границей; экзархаты — Белорусская православная церковь, Юго-Вост. Азии, Зап. Европы, Африки; митрополичьи округа Казахстанский и Среднеазиатский; а также Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции с особым статусом. Епархии, отдельные приходы и монастыри РПЦ находятся на всех континентах. В ряде регионов с РПЦ конкурируют другие православные поместные церкви — Константинопольская (в Эстонии, на Украине, в Китае), Румынская (в Молдавии). Как по числу приходов, так и по количеству верующих РПЦ является самой крупной православной церковью в мире.
Создание РПЦ связано с деятельностью князя Владимира Святославича (978–1015), хотя христианство и ранее присутствовало на русских землях. Она не сводится к личному крещению князя и его дружины. Речь идет об учреждении Русской митрополии в составе Константинопольского патриархата — иерархической структуры, объединявшей нескольких епископов (что позволяло поставлять новых иерархов без необходимости обращаться каждый раз в Константинополь), обеспечении церковной организации постоянным доходом в виде десятой доли доходов князя, введении славяноязычного богослужения, учреждении школ для подготовки духовенства. Все это обеспечило устойчивость церковного организма. В период удельной раздробленности (с середины XII в.) РПЦ оставалась единственным общерусским институтом. В Ордынский период в русской истории ее значение еще более возрастает. Предстоятели РПЦ берут на себя дипломатические миссии; митрополит Алексий (1354–1378) возглавлял московское правительство при малолетстве князя Дмитрия Ивановича (будущего Донского). Важную роль в этот период играло русское монашество: пустынные монастыри способствовали освоению новых территорий и являлись просветительскими центрами (см. Колонизация). Приходская сеть формировалась на основе погостной системы; позднее в центральных областях приходы, созданные на погостах, были вытеснены приходами, основанными землевладельцами в своих вотчинах и поместьях. Взаимодействие духовенства с народом шло прежде всего через поучения и духовническую практику.
В 1448 РПЦ становится фактически автокефальной (самостоятельной). Это событие подтолкнуло разделение русской митрополии. Земли Юго-Зап. Руси, оказавшиеся в составе Великого княжества Литовского, остались в составе Константинопольского патриархата и получили независимое от Москвы церковное управление в 1458. Воссоединение двух частей РПЦ произошло в 1686, после объединения Украины с Россией. Автокефалия РПЦ совпала с обретением суверенитета Московским государством. Новое положение России в мире было осмыслено русскими книжниками в рамках концепции «Москва — Третий Рим». Признание особого статуса РПЦ со стороны других православных церквей последовало в 1589 с учреждением русского патриаршества. В Смутное время начала XVII в. РПЦ играла важную роль как выразитель интересов русского государства и консолидирующая сила при сопротивлении иноземному вторжению. В XVII в. с нарастанием тенденций к абсолютизму в русском государстве царская власть начала наступление на самостоятельность РПЦ. Согласно Соборному уложению 1649 из ведения церкви изымались некоторые категории населения, ранее подлежавшие церковному суду. Это привело к конфликту между патриаршей и царской властью, особенно ярко проявившемуся в период патриаршества Никона (1652–1658). Одновременно была инициирована обрядовая реформа, результатом которой стал раскол старообрядчества.
Конфликт между царской властью и РПЦ был радикальным образом разрешен в имперский период. Пётр I упразднил институт патриаршества, ликвидировал соборную практику, повел наступление на местные культы в рамках «реформы благочестия», начал перестройку приходской структуры через введение «штатов» приходского духовенства. Место патриарха в 1721 занял коллегиальный орган Святейший Правительствующий Синод. В 1764 в ходе секуляризации церковных земель РПЦ лишилась хозяйственной самостоятельности. Постепенно иерархия РПЦ была поставлена под контроль светской бюрократии (этот процесс завершился в 1840-е), а приходское духовенство превратилось в замкнутое, в значительной мере отделенное от паствы сословие. В то же время имперский период в истории РПЦ был ознаменован рядом крупных просветительских и миссионерских проектов. Была создана для своего времени лучшая в православном мире система подготовки духовенства, развивалась церковная наука, был сделан Синодальный перевод Библии на русский язык, русские миссионеры создали письменность для ряда бесписьменных народов империи и активно проповедовали за ее пределами (в Китае, Северной Америке, Японии, Корее и др.). Однако в целом в отношениях империи к РПЦ возобладал утилитаризм, стремление использовать потенциал церковных институтов для «пользы государства», иногда очень узко понятой. Все это привело к череде постепенно нарастающих конфликтов между РПЦ и империей. Как ответ на осознание кризисного состояния церковного организма с 1860-х формируется движение за возрождение соборного самоуправления церкви. Но церковно-государственные противоречия не были разрешены до падения монархии. Только в 1917 РПЦ смогла созвать Поместный Священный собор Православной российской церкви 1917–1918, реформировать систему церковного управления, восстановить патриаршество. Первым патриархом нового периода стал митрополит Московский Тихон (Белавин).
Советская власть воспринимала РПЦ как политического и идеологического противника, первые столкновения верующих и новых властей произошли уже в 1918. В 1919 в рамках мероприятий по вскрытию святых мощей была предпринята первая попытка организовать антицерковную кампанию в масштабах страны. Окончательно антирелигиозная политика оформилась в 1922 в ходе изъятия церковных ценностей, когда был взят курс на уничтожение РПЦ как общественного института. В последующие 20 лет власть сочетала прямые репрессии и поощрение внутрицерковных разделений (см. Обновленчество). Духовенство и активные верующие подвергались социальной сегрегации: ограничивались в правах, выселялись из крупных городов, облагались повышенными налогами. В ходе коллективизации в СССР прошло массовое закрытие приходских церквей. Еще одна репрессивная волна обрушилась на РПЦ в ходе «Большого террора» 1937–1938. К концу 1930-х РПЦ была обескровлена: на своих кафедрах находились четыре епископа, в СССР официально действовали менее тысячи приходских церквей, были закрыты все монастыри. Несмотря на это церковная жизнь продолжалась в потаенных формах: существовали сотни подпольных монастырей, тысячи незарегистрированных приходов, до 1935 работала нелегальная духовная академия, верующие сохраняли свои убеждения. Вне советской России в 1920–1930-е сформировались многочисленные эмигрантские церковные структуры (см. Русская православная церковь за рубежом).
С началом Второй мировой войны 1939–1945 антирелигиозный курс советской власти начал корректироваться, хотя в 1939–1942 шаги навстречу РПЦ сочетались с репрессиями в отношении духовенства и верующих. В 1941–1942 на оккупированных территориях СССР имело место массовое церковное возрождение, основным двигателем которого стали рядовые православные верующие; были открыты около 10 тыс. приходских храмов, более 50 монастырей. В 1943, после встречи И. В. Сталина с высшими иерархами РПЦ новый курс в советской религиозной политике был заявлен публично. Власть стремилась использовать авторитет РПЦ в своих внешнеполитических интересах, а церковь смогла восстановить свою структуру, добиться регистрации около 5 тыс. приходских храмов (в дополнение к открытым на оккупированных территориях), начали действовать 8 духовных учебных заведений.
В 1958–1964 РПЦ пережила еще один антирелигиозный натиск; в этот период число ее приходских церквей сократилось вдвое. Вместе с тем в поздние советские годы церковь все чаще привлекала внимание молодежи, увлеченной духовными поисками. С конца 1980-х — в 1990-е происходит возвращение РПЦ в общественную жизнь России и других стран, где находятся ее институции.
Лит.: Щапов Я. Н. Государство и Церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989; Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2 т. М., 1991; Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. Т. 1–7. М., 1994–1996; Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917. Ч. 1–2. М., 1996–1997; Цыпин Владислав, прот. История Русской Церкви. 1917–1997. М., 1997; Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М., 1999. А. Л. Беглов.