РУССКАЯ ПРАВДА

Традиционные правовые нормы восточных славян, сложившиеся в языческую эпоху и бытовавшие в устной форме до начала XI в., когда они впервые были записаны и кодифицированы и в составе единого кодекса объединены с княжескими установлениями. Старейший из дошедших до нас юридических памятников Древней Руси.

Закон Русский – древнейший комплекс правовых норм, который, по мнению М.Б. Свердлова, являлся унификацией устного обычного права различных славянских племен в эпоху возникновения Древнерусского государства, был частично зафиксирован в договорах Олега и Игоря с Византией в 911 году и 944 году, и стал впоследствии одним из источников для создания Русской правды.

«Русская правда» использовалась в том или ином виде до конца XV века и стала основой всего русского законодательства: была одним из источников Псковской судной грамоты, Двинской уставной грамоты, Судебников 1497 года и 1550 г.ода, некоторых статей Соборного Уложения 1649 года.

Впервые была обнаружена В.Н. Татищевым во второй половине 1730-х годов и с тех пор является одним из важнейших источников по истории Древней Руси. Сохранилась в многочисленных списках, которые традиционно подразделяют на три редакции, имеющие между собой существенные различия. Все они находятся в составе сборников (как правило, летописного или юридического характера), в связи с чем «Русскую правду» принято анализировать в контексте ее связи с другими памятниками, содержащимися в кодексе.

Краткая редакция

По всей видимости, она стала правовым оформлением сложившегося Древнерусского государства. Вопрос о датировке Краткой редакции Русской Правды дискуссионен. В ее составе выделяют несколько частей:

Правда Ярослава

Первая кодификация традиционных правовых норм, согласно наиболее распространенной точке зрения, была проведена Ярославом Владимировичем (1016-1018, 1019-1054) после утверждения на киевском престоле. По его имени ее принято называть «Правдой Ярослава». В ней устанавливались нормы наказания за достаточно узкий круг уголовных преступлений — убийство, членовредительство, побои, кражу личного имущества. Наказанием в большинстве случаев служил денежный штраф – вира. Право кровной мести, характерное для архаичного общества, ограничивается в источнике кругом ближайших родственников.

Правда Ярославичей

По инициативе сыновей Ярослава – Изяслава, Святослава и Всеволода во второй половине XI в. (иногда датируется 1072 годом) была проведена новая кодификация, в которой отразилось складывание княжеской частной земельной собственности. Большинство статей памятника посвящено защите княжеского имущества и княжеских людей. Отменяется право кровной мести.

Впоследствии «Правда Ярослава» и «Правда Ярославичей» были объединены в единый судебник, который известен по двум спискам XV века, сохранившимся в составе Новгородской I летописи. Состоит в совокупности из 43 статей.

Третью и четвертую часть Краткой редакции составляют «Покон вирный», регламентировавший ту часть доходов, которая оставалась вирнику за его работу по сбору штрафов в пользу князя, и «Урок мостникам», устанавливающий правила для тех, кто мостит дороги в городе.

Пространная редакция

Сохранилось около 100 ее списков, древнейший из которых относится к XIII веку. Традиционно считается, что новая переработка старых правовых норм была проведена при Владимире Мономахе(1053-1125) в начале XII века, хотя некоторые исследователи склоняются в пользу более поздней датировки и относят время ее создания к началу XIII столетия (М.Н. Тихомиров, Л.В. Черепнин, Я.Н. Щапов и др.). Источниками Пространной Правды стали Правда Ярославичей, домениальный устав, Устав о холопах, законы Владимира Мономаха, а также обычное право.

Пространная редакция отражает складывание боярской земельной собственности и усложнение социальной структуры древнерусского общества (возникновение закупов – новой категории зависимого населения, к которой относили потерявших свободу из-за долга – купы, отраженное в «Уставе о закупах»; повышение статуса верхушки военно-служилого слоя – «княжих мужей», за убийство которых назначается двойная вира в 80 гривен при штрафе в 40 гривен за простого свободного и 5 гривен – за зависимого; усиление ростовщиков в обществе, против которых направлен «Устав о резах» – ссудах – Владимира Мономаха). «Устав» Владимира Мономаха, являющийся составной частью памятника, был принят вскоре после 1113 года, когда произошло народное восстание в Киеве. Новая кодификация законов была нацелена на нормализацию социальной обстановки на Руси: ограничение ростовщичества, регламентацию перехода свободных людей в рабство и т.д.

Именно в этом виде «Русская Правда» в качестве главного правового кодекса сохранялась на Руси долгое время, вплоть до конца XV века.

Сокращенная редакция

Известна по двум рукописям XVII века из Кормчей книги особого состава, большинством ученых не признается в качестве самостоятельного памятника. Время ее создания обычно относят к XIV-XVII векам. (М.Н. Тихомиров говорит о XII веке). Как правило, считается, что она является урезанной версией Пространной редакции, хотя есть мнения о том, что она была основана на другом, неизвестном нам памятнике древнерусского законодательства.