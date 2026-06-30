РУССКАЯ БЕСЕДА

История печатного издания

Являлся основным печатным органом славянофильского направления русской общественной мысли. Периодичность издания: с 1856 по 1859 г. по 4 книги в год, в 1859 г. 6 книг, в 1860 г. 2 книги, всего было издано 20 номеров. Журнал содержал 6 отделов: «Изящная словесность», «Науки», «Критика», «Обозрение», «Смесь», «Жизнеописания («Биография»)».

«Русская беседа» была учреждена благодаря А.И. Кошелеву, А.С. Хомякову , Ю.Ф. Самарину и князю В.А. Черкасскому. Кошелев являлся главным редактором журнала, его совместителями были И.С. Аксаков, Т.И. Филиппов, П.И. Бартенев и М.А. Максимович.

Первые попытки приступить к изданию этого журнала были предприняты А.И. Кошелевым еще в царствование Николая I, в 1855 г. Разрешение на издание «Русской беседы» было получено не сразу, и было дано уже преемником Николая на российском престоле Александром II в начале 1856 г. Стараниями заместителя министра народного просвещения князя П.А. Вяземского журнал «Русская беседа» был допущен к изданию, но со значительными оговорками. За журналом был установлен особый контроль Московского цензурного комитета и Главного управления цензуры.

Многие статьи в журнале (к примеру, «Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням» К.С. Аксакова) издавались позже запланированных сроков и с некоторыми купюрами, а отдельные статьи («Судебные сцены, или Присутственный день уголовной палаты» И.С. Аксакова) к печати не допускались.

Авторы журнала «Русская беседа» хотя и признавали необходимость сохранения самодержавного строя, но в то же время призывали к проведению определенных реформ, в частности, за отмену крепостного права при сохранении крестьянской общины (Крестьянскому вопросу было посвящено отдельное приложение к журналу под названием «Сельское благоустройство») и созыву совещательного Земского собора. Важное место авторы журнала уделяли религиозному воспитанию народов России. В «Русской беседе» регулярно появлялись и новости из жизни зарубежных славянских народов. Социалистические и в целом революционные идеи журналом отвергались.

За все время своего существования журнал не приобрел достаточной популярности ни в консервативных кругах русского общества (в связи с отличной от официальной позиции по многим вопросам), а революционно настроенные читатели негативно воспринимали журнал из-за его приверженности основам существовавшего самодержавного строя. В 1860 г. издание журнала было прекращено.