РУСАНОВ, НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Русáнов, Николай Сергеевич (16[28].09.1859, Орел — 28.07.1939, Берн) — российский революционер. Из семьи предпринимателя. С 1877 учился в Санкт-Петербурге в Медико-хирургической академии, стал участником народничества . В 1882 выехал за границу, где сотрудничал с П. Л. Лавровым и Л. А. Тихомировым , публиковался в «Вестнике Народной Воли», один из идеологов народовольчества в эмиграции. Испытывал интерес к работам К. Маркса , но остался народником. Сотрудничал в легальном народническом журнале «Русское богатство», был близок по взглядам к Н. К. Михайловскому . В 1901 редактировал «Вестник русской революции», участвовал в формировании Партии социалистов-революционеров (ПСР). После амнистии 1905 вернулся в Россию, вошел в редакции изданий социалистов-революционеров. Выступал против бойкота выборов в Государственную думу в Российской империи . После Революции 1905–1907 в России отошел от работы в ПСР, сосредоточившись на сотрудничестве в «Русском богатстве». В 1917 вошел от ПСР в Исполком Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, член редакции газеты ПСР «Дело народа». Член ЦК ПСР с 1917. После Октябрьского переворота 1917 выступал за создание однородного социалистического правительства. В апреле 1918 эмигрировал, один из создателей Заграничной делегации ПСР. В 1919–1920 участвовал в международных социалистических форумах, восстановивших Интернационал 2-й . В 1928 вошел в Заграничный союз ПСР, но в начале 1930-х отошел от политической деятельности.

Соч .: Из моих воспоминаний. Берлин, 1923; В эмиграции. М., 1929; На Родине. 1859–1882. М., 1931.

Лит .: Политические партии России. Конец XIX — первая треть ХХ века. М., 1996. А. В. Шубин.