РУСА II

Руса II , сын Аргишти — царь Урарту (ок. 685 — 655 до н. э.). Правление Р. II было последним периодом благополучия Урарту. Он почти не вел завоеваний, сосредоточившись на дипломатии, стратегическом строительстве и реформах администрации. Р. II добился мирных и относительно дружественных отношений с киммерийцами . Около 680 до н. э. на востоке от Урарту с севера появились скифы , однако Р. II, видимо, избежал конфликтов с ними. Для обеспечения защиты от угрозы киммерийцев и скифов Р. II выстроил города-крепости Тейшебаини (Кармир-блур), «Малый град Русы» (Бастам), Русахинили-Килбаникай (Топрак-кале), Русахинили Эйдурукай (Айанис). Ок. 676/675 до н. э. Р. II в союзе с киммерийцами совершил западный поход против «Халиту» (Понтийские горы), «Хатти» (Мелидское царство) и «Мушкини» ( Фригия ), пригнав оттуда пленных (эта вой­на привела к разгрому Фригии киммерийцами и смещению их на Галис, но, видимо, не расширила границ Урарту). Р. II поддерживал мирные отношения с Ассирией , дополненные заключенным около 674 до н. э. договором, и не стремился вмешиваться в дела буферных царств, зависимых от Ассирии (Шубрия, Манна , Хубушкиа). Известия Библии о том, что ассирийские царевичи, убившие в 681 до н. э. своего отца Синаххериба , укрылись в «земле Араратской», относятся, скорее, к окраинным районам Армянского нагорья, чем к самому Урарту. Ассирийский Асархаддон , аннексировав Шубрию в 673 до н. э., выдал Р. II находившихся там беглецов из Урарту. Пограничная стычка урартских и ассирийских наместнических сил в Шубрии около 664 до н. э. не нарушила мира. Взамен захваченного в 714 до н. э. ассирийцами Муцацира , главного центра почитания Халди, верховного бога Урарту, Р. основал новый такой центр — «Град Халди а стране Зиукуни» (Адилджеваз, северный берег оз. Ван). При Р. II резко расширилось употребление клинописной документации.

Лит .: Salvini M. Geschichte und Kultur der Urartäer. Darmstadt, 1995; История древнего Востока / Отв. ред. А. В. Седов. М., 2004. А. А. Немировский .