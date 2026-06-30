РУСА I

Ру́са I (ок. 730 — 714/713 до н. э.) — царь Урарту , сын Сардури II. По смерти отца Р. I захватил престол в борьбе с соперниками, подавил восстание наместников, добился временного прекращения ассирийского натиска на Урарту. Завоевал области в бассейне оз. Севан и к востоку от него вплоть до территории Нагорного Карабаха. Затем столкнулся с набегами пришедших из-за Кавказа киммерийцев . После воцарения в Ассирии Саргона II (722 до н. э.) началась новая фаза борьбы с Ассирией. Стремясь создать против нее союз, Р. I вступил в контакты с Мидасом (Митой), царем Фригии , царством Табал и другими политиями Анатолии . Вскоре Саргон II добился перехода ранее зависимого от Урарту царства Муцацир на Верхнем Забе под свой контроль. Р. I вторгся в Муцацир и восстановил над ним власть Урарту. В 716 до н. э. Р. I добился переворота в Манне , ранее зависимой от Ассирии, и перехода ее на сторону Урарту, Саргон II немедленно вторгся в Манну и восстановил над ней ассирийскую власть. Тогда Р. I захватил пограничную полосу Манны, но Саргон II тут же отвоевал ее (715 до н. э.) В 715 до н. э. Р. I потерпел поражение от киммерийцев. Пользуясь этим, Саргон II в 714 до н. э. совершил поход на Урарту через Манну, наголову разбил Р. I при горе Уауш (ныне г. Сахенд) в Манне, разорил и аннексировал Муцацир. Под влиянием этого поражения Р. I покончил с собой (714 или 713 до н. э.). С тех пор Урарту не представляло опасности для Ассирии.

Лит. : Salvini M. Geschichte und Kultur der Urartäer. Darmstadt, 1995. А. А. Немировский .