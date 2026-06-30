РУПРЕХТ ПФАЛЬЦСКИЙ (RUPRECHT VON DER PFALZ)

С 1398 года – курфюрст Пфальца (правил как Рупрехт III), с 1400 года – король Германии. Отец - Рупрехт II Пфальцский, мать - Беатриса Сицилийская. Представитель династии Виттельсбахов. В 1374 году женился на Елизавете Гогенцоллерн, от которой у Рупрехта родилось 9 детей.

Рупрехт воспитывался в доминиканском монастыре Либенау рядом с Вормсом. С ранних лет отец доверял ему участвовать в управлении курфюршеством, которое он получил после его смерти в 1398 году. С 1394 по 1396 гг., когда король Германии Вацлав IV был в плену, Рупрехт фактически управлял империей.

В 1400 году выборщики объявили о смещении Вацлава за неисполнение обязанностей короля Германии, пьянство и некомпетентность, и объявили королем Рупрехта Пфальцского. Начался продолжительный конфликт между Рупрехтом и Вацлавом, который не признал свое низложение. В 1401 году Рупрехт был коронован в Кельне архиепископом Фридрихом III, так как Ахен отказался его принимать. В том же году Рупрехт направился в Чехию, осадил Прагу и заставил Вацлава признать его королем.

В конце 1401 года Рупрехт совершил первый поход в Италию за императорской короной, однако потерпел поражение в битве при Бреши от Миланского герцога Джана Висконти. Второй поход Рупрехта в 1402 году также не удался, так как королю не хватило на него средств. Это значительно подорвало его авторитет в Германии и пошатнуло империю.

В 1405 году архиепискп Майнцский, граф Эберхард Вюртембургский, маркграф Баден-Бадена Бернард I и швабские города заключили против Рупрехта оборонительный Марбахский союз. Король не смог ему противостоять и был вынужден пойти на уступки. В результате в 1406 году император признал за имперскими городами и князьями право заключать между собой оборонительные союзы.

Рупрехт Пфальцский умер 18 мая 1410 года в своем замке Ландскрон возле Оппенхайма и был похоронен в церкви Святого Духа в Гейдельберге.

Иллюстрации:

Рупрехт Пфальцский. Иллюстрация из Нюрнбергской хроники (1493).

Автор статьи: Перепечкин К. В.