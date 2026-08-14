РУПАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2004), ведущий научный сотрудник отдела современной истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 4 января 1960 года в Ленинграде. В 1984 году окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена.

В 1984–1985 преподавал историю в средней школе №257 (Ленинград).

В 1987 году работал внештатным экскурсоводом Государственного музея истории религии и атеизма.

С 1987 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2005 года – ведущий научный сотрудник.

В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Зарубежная историография интервенции на Северо-Западе России».

В 2004 году защитил докторскую диссертацию на тему «Советско-финляндские отношения: Середина 1920-х – начало 1930-х гг.».

С 2014 года – член Ученого совета СПбИИ РАН.

С того же года – ответственный редактор «Петербургского исторического журнала».

Автор более 120 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественной истории XX века, история международных отношений, истории дипломатических отношений Советской России с ближайшими ее соседями в межвоенный период, история блокады Ленинграда.

Сочинения

Гарантии. Безопасность. Нейтралитет. СССР и государства-лимитрофы в 1920-х – начале 1930-х гг. СПб., 2008.

Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920—130-х гг.). Часть 1: 1929—1934. СПб., 2000. (В соавторстве с О.Н.Кеном.);

Советско-финляндская граница. 1918—1938 гг.: Очерки истории. СПб., 2000. (В соавторстве с А.Н. Чистиковым.);

Советско-финляндские отношения: Середина 1920-х – начало 130-х гг. СПб., 2001;

Советско-шведские отношения: вторая половина 1940-х—на­чало 1960-х гг. М., 2014. (В соавторстве с Л. Самуэльсоном.);

Швеция в политике Москвы. 1930—1950-е гг. М., 2005. (В соавторстве с О.Н.Кеном и Л.Самуэльсоном.);

Швеция в политике СССР в конце 1940-х—начале 1960-х гг. СПб., 2014;

I stormaktspolitikens periferi. Sverige i Moskvas politik under 1930-talet. Stockholm, 2011. (Mit O. Ken, L. Samuelson.).