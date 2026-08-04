РУНОВСКИЙ АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ

— российский государственный деятель, действительный статский советник, губернатор Нижегородской губернии.

Биография и государственная служба

В 1780 г. начал службу, был мелким чиновником в Новороссийской губернской канцелярии. После нескольких назначений перешел на службу в Коллегию иностранных дел. Руновский занимался секретными делами, и карьера его развивалась стремительно: к 1790 г. он дослужился до чина надворного советника. За удачные переговоры с представителями Османской империи, обеспечившие выгодные условия торговли, в 1793 г. его наградили орденом св. Владимира 4-й степени. Состоял чиновником особых поручений при генерале Т.И. Тутолмине, управлявшим Минской, Изяславской и Волынской губернией. 20 декабря 1794 г. Руновского назначили директором экономии Черниговской губернии, а через три года он достиг поста вице-губернатора Киевской губернии. 19 февраля 1799 г. Андрей Максимович получил чин статского советника, а позднее стал вице-губернатором Малороссийской губернии. В 1803 г. по указу императора Александра I его назначили губернатором Нижнего Новгорода. Город тогда пребывал в запущенном состоянии. Новый губернатор деятельно принялся за исправление сложившейся ситуации. Первым его распоряжением стала отладка городского освещения. Затем Андрей Максимович построил новую городскую больницу, при нем появилась богадельня и смирительный дом. Также он занимался ремонтом башен и стен нижегородского кремля. После тяжелых поражения стран союзников в войне Четвертой антифранцузской коалиции, в 1806 г. в нижегородской губернии было сформировано земское ополчение в количестве 16 тысяч человек. Средства на его обустройство изыскивал Андрей Максимович. В 1807 г. на юге России вспыхнула эпидемия чумы. Знаменитая Макарьевская ярмарка оказалась перед угрозой закрытия. Руновский предпринял все усилия для проведения ярмарки, в то же время были предприняты все меры предосторожности для предотвращения эпидемии (в губернии вводились карантинные кардоны, строились специальные склады для товаров и т.д.). В июне 1811 г. в Нижнем Новгороде произошел крупный пожар, с последствиями которого удалось справиться городским властям. В марте 1812 г. в Нижний Новгород прибыл опальный М.М. Сперанский , обустройством которого занимался лично Андрей Максимович. Во время Отечественной войны 1812 г. на территории губернии оказалось множество беженцев, некоторые учреждения были эвакуированы из Москвы, все это легло на плечи губернатора. Благодаря его усилиям и отклику нижегородского купечества и дворянства удалось собрать значительные силы ополченцев, которые впоследствии приняли участие в Заграничном походе русской армии , проявили себя при взятии Дрездена. В феврале 1813 г. Руновский тяжело простудился и вскоре скончался. Его похоронили в Вознесенском Печерском монастыре Нижнего Новгорода.