РУМЫНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Румы́нская коммунисти́ческая пáртия (РКП; рум. Partidul Comunist Român) — политическая партия, была создана и вошла в Коммунистический интернационал в мае 1921. До февраля 1948 называлась Коммунистической партией Румынии, затем до июля 1965 — Румынская рабочая партия (РРП). С апреля 1924 до 23 августа 1944 — в подполье. В 1930-е выступала против участия Румынии во Второй мировой вой­не 1939–1945 и Венском арбитраже 1940 . При диктатуре И. Антонеску (1940–1944) боролась за прекращение вой­ны против СССР и переход Румынии на сторону антигитлеровской коалиции . В августе 1944 члены РКП приняли участие в свержении Антонеску. В октябре 1945 генеральным секретарем ЦК избран Г. Георгиу-Деж (до апреля 1954; в октябре 1955 — марте 1965 1-й секретарь ЦК РКП). С помощью советских во­оруженных сил 30 декабря 1947 РКП добилась отречения короля Михая I . В феврале 1948 РКП объединилась с Социал-демократической партией Румынии , а также профсоюзами и другими общественными организациями, создав на принципах марксизма советского образца Фронт народной демократии, в стране был установлен однопартийный коммунистический режим. В июне 1948, будучи правящей, партия начала национализацию основных средств производства, а затем индустриализацию по советской модели. В 1948–1950 проводились по образцу ВКП(б) 1930-х «чистки» в партии, в ходе репрессий пострадали и даже погибли многие, в том числе убежденные коммунисты (Л. Пэтрэшкану и др.). В советско-югославском конфликте 1948–1955 РКП поддержала советскую сторону. VIII съезд РКП в июне 1960 объявил о вступлении страны в период завершения строительства социализма. В марте 1965 партию возглавил Н. Чаушеску. При нем в РКП нарастали националистические тенденции. В Конституции 1965 законодательно закреплена руководящая политическая роль партии. В 1989 в РКП состояло около 4 млн человек (18 % населения Румынии). Ее преемницей является Партия социалистической альтернативы.

Лит .: Попов Б. С. Социалистическое движение в Румынии и образование компартии (1917–1921 гг.). М., 1983; Copilăria comunismului românesc în arhiva Cominternului: Ediţie de documente. Bucureşti, 2001; Partidul Comunist din România în anii celui de-al doilea război mondial, 1939–1944. Bucureşti, 2003; Membrii C. C. al P.C.R. 1945–1989. Dicţionar. Bucureşti, 2004; Comisia Prezidenţială pentru analiza dictaturii comuniste din România. Raport final. Bucureşti, 2007; PCR și intelectualii în primii ani ai regimului Ceauşescu (1965–1972) / Ed. A. Tudor-Pavelescu, L. Dumitru. Bucureşti, 2007; Trus.că M. Propaganda PMR–PCR: 1945–1989. Craiova, 2013. Г. Д. Шкундин.