РУМЫНИЯ

Румы́ния — государство в Юго-Вост. Европе, в северо-восточной части Балканского полуострова, в бассейне Нижнего Дуная. На юго-востоке Р. омывается водами Черного моря. На севере граничит с Украиной, на востоке — с Молдовой, на северо-западе с Венгрией, на западе с Сербией, на юге с Болгарией. Площадь 238 тыс. кв. км. Численность населения — более 19 млн человек (2021). Этнический состав: румыны 89,3 %, венгры 6 %, ромы 3,4 %, а также украинцы, турки, немцы и др. Конфессиональный состав: православные 85,5 %, католики 4,5 %, около 3 % — представители различных течений протестантизма и др. Столица — Бухарест . Государственный язык — румынский. Унитарное государство, президентско-парламентская республика.

Древность и Античность. Древнейшие следы пребывания человека на территории Р. относятся к нижнему палеолиту. При раскопках археологической стоянки Пештера-ку-Оасе были обнаружены останки кроманьонцев, датируемые 35–42 тыс. лет. Культуры эпохи мезолита обнаружены во время раскопок в Карпато-Дунайском регионе. Ранний неолит — культура Криш — в горах Апушени в верховьях р. Кереш. Поздний энеолит — культура Боян — в Южн. Молдове и на юго-востоке Трансильвании.

Во 2-й половине III тысячелетия до н. э. происходило переселенческое движение индоевропейских племен из Сев. Причерноморья и Юго-Вост. Европы. Автохтонное население было частью уничтожено, а частью ассимилировано. Культурная специфика иллирийских и фракийских племен во многом определила дальнейшее развитие региона. Эпоха бронзы в Р. характеризуется распространением протофракийской культуры. Материальная и духовная культура, а также язык гетов и даков относились к фракийской ветви индоевропейской языковой семьи. К VIII в. до н. э. происходит оформление этнокультурных сообществ фракийцев и гето-даков. Территория Р. сталкивалась также со скифским (середина IV в. — II в. до н. э.) и кельтским (V–I вв. до н. э.) влиянием. На культуру гето-даков с VII в. до н. э. оказывали воздействия взаимоотношения с греческими поселенцами городов-государств. В начале III в. до н. э произошло расселение на землях Буковины, Баната, Трансильвании и Олтении кельтских племен (распространяют металло­обработку и гончарный круг). На рубеже III–II вв. до н. э. на земли Р. вторгаются германские племена бастарнов. С ними геты и даки выступали против римлян. Римляне тоже проявляли интерес к гето-фракийским землям. В римской провинции Мезия оказались Добруджа и западнопонтийские города. У живущих к северу от Дуная союзов гето-дакийских племен происходил процесс разложения родоплеменных отношений. В I в. до н. э. формируется военно-политический союз гето-дакийских племен под началом царя Буребисты. В конце I в. н. э. складывается политическое объединение гето-даков под властью царя Децебала (49–106). Его правление характеризуется активным противостоянием римлянам. Включение Дакии в состав Римской империи (106) способствовало распространению в крае элементов римской культуры, латинского языка и письменности. В 271 римляне покинули Дакию.

Великое переселение народов. В IV–VI вв. происходит миграция различных племен на территории современной Р. На ее землях оставили свой след восточногерманские племена готов, их выдавили за Дунай монгольские племена гуннов. В середине VI в. гепиды полностью подчинили себе Дакию. В VI в. на северо-запад Тисы пришло германское племя лангобардов. Созданный аварами каганат влиял и на земли Карпат, до Адриатики и до Сев. Причерноморья. Молдова и Мунтения оставались малозаселенными и использовались только для кочевий. В конце VIII в. каганат был уничтожен франками. Земли Добруджи до конца IV в. находились под римским влиянием. После 395, когда Римская империя раскололась, Добруджа входила в состав Византии. Уже в IV в. в ней распространилось христианство. Однако ее земли продолжали оставаться территорией агрессии славяно-аварских, славянских и протоболгарских племен. Византия не была в состоянии освоить Карпато-Дунайские земли, но ее культурное и экономическое влияние сказалось на их населении. В VI–VIII вв. в Карпато-Дунайских землях расселяются славяне, оказавшие серьезное влияние на восточнороманскую этническую общность влахов, сформировавшуюся к X в.

Карпато-Днестровские земли в X–XIII вв. В Х в. в Карпато-Днестровских землях кочевали печенеги, они проникали и в Трансильванию. Здесь же оседали и куманы (половецкие племена). Они во многих местах вытесняли печенегов. В X–XIII вв. в Карпато-Днестровских землях осуществлялся процесс политической консолидации. В XI в. появляется раннегосударственное образование в Мунтении. Авторы византийских хроник этого времени упоминают о политических образованиях в Добрудже, во главе которых стояли вожди Сеслав, Татуш и Сац. К раннегосударственным образованиям XII–XIII вв. относятся княжество берладников и страна бродников (славян) к востоку от Карпат. В X–XIII вв. влахи испытывали сильное славянское влияние через болгарские епископии в Добрудже и Валахии. Галицкая епископия, в свою очередь, оказывала влияние на население Молдовы. Это привело к распространению старославянского языка в церковной жизни и в среде местной элиты. В то же время развивается и народный язык влахов. В 1230 победой венгров завершилась болгаро-венгерская вой­на. У северо-западных границ Болгарского царства был создан Северенский Банат. Румынские воеводы признали венгерский сюзеренитет в обмен на сохранение собственной власти. В 1236 монголы захватили половецкие земли. Венгрию они рассматривали как плацдарм для дальнейшей экспансии в Европе. Равнинные земли восточных романцев, их соседей бродников и болгар оказались захвачены монголами.

Румынские средневековые земли. Предки румын проживали на территории трех княжеств: в Валахии, Молдове и Трансильвании.

Валашское княжество. Наиболее освоенными влахами были земли предгорий и юга Карпат. Они также селились по левому берегу Дуная. Малозаселенными к XIII–XIV вв. оставались Олтения и Мунтения, где властвовали кочевые народы — половцы и монголы. С уходом последних во 2-й половине XIII в. эти земли начали осваивать влахи. К середине XIII в. в Олтении уже существовали кнезаты Иоанна и Фаркаша, а в южных Карпатах известен кнезат Литовоя.

Земли восточнее р. Олт назывались Куманией, по названию владевших ими половцев-куманов. Во 2-й половине XIII в. на Нижнее Подунавье распространилась власть Ногайской орды. Территория левобережья Дуная и большей части Внутрикарпатского плато, где в основном проживало влашское население, к середине XII в. была завоевана венграми, а к XIII в. в результате борьбы с Галицким княжеством и оставшаяся северная часть плато была полностью включена венграми в состав их государства, так же как и территория Марамуреша.

Таким образом, представители православного влашского населения Трансильвании и Марамуреша становятся подданными Венгерского королевства. В свое время собственный цивилизационный выбор сделали соседние с влахами поляки (X в.) и венгры (XI в.), вошедшие в лоно Католической церкви. В течение XIII в. папа Римский, опираясь на власть и влияние Венгрии в регионе Вост. Карпат, пытался распространить католицизм среди влашского населения, придерживавшегося «обряда греков». Для этого в 1230-х была создана католическая епископия для влахов с центром в Милкове. Немногим ранее, в конце 1220-х, по соседству была создана половецкая епископия. Вскоре территория Милковской и Половецкой епископий были разрушены в результате завоевательного похода монгольских вой­ск в 1241–1242.

Отвлеченность Золотой Орды на борьбу с Ираном, внутренние противоречия в Венгрии способствовали консолидации влашского населения и складыванию в начале XIV в. валашского государства под управлением Басараба . В связи с тем, что Басараб формально признал вассальную зависимость от Венгрии, в ряде документов того времени его государство именовали «Угрославией», но уже с XV в. входит в широкий оборот наименование «Валахия»/«Влахия». Правление Басараба характеризуется самостоятельной внешней политикой в отношениях с Золотой Ордой и Болгарией, а его попытка расширить влияние на банат Северин привела к открытой вой­не с венгерской короной, которая завершилась победой государства влахов. При преемнике Басараба — Николае Александру (1351/52–1364) происходит переподчинение мунтянской церкви Константинопольскому патриарху. Созданная в 1359 митрополия значительно укрепила идеологическую основу валашской государственности.

Княжество Молдова. В середине XIV в. северо-западные земли Молдовы располагались вдали от татарского влияния. Сюда стекалось влашское население, в том числе спасаясь от гнета венгерских феодалов. У него сложились устойчивые экономические отношения с Трансильванией и Галицкой Русью. Развитию экономики способствовали и торговые отношения с Сев. Причерноморьем. В Молдове стали селиться немецкие колонисты, занимавшиеся горным делом. В 1-й половине XIV в. возникает г. Сирет, а во 2-й половине столетия источники упоминают города Сучаву, Роман, Хотин, Яссы. Земли Запрутской Молдовы отличались гораздо большей заселенностью и экономическим потенциалом в сравнении с землями Пруто-Днестровского междуречья, которые представляли собой по большей части пространство кочевий тюрок. Усиление власти венгров в Вост. Прикарпатье, которое они превратили в свой домен, вызвало недовольство местного влашского населения, а попытка короля венгров упразднить влашскую автономию привела к восстанию. Его поддержала и часть местных феодалов. Восстание возглавил воевода Богдан. В 1359 он с частью влахов перешел из Марамуреша в земли запрутской Молдовы и подчинил себе большую часть Вост. Прикарпатья. Богдан укрепил свои позиции в новом регионе, объединив существующие региональные образования в единое княжество, и в 1365 добился его независимости при сохранении Венгрией сюзеренитета над частью земель Вост. Прикарпатья. Окончательная консолидация Молдавского княжества происходит при воеводе Романе (1392–1394). При нем были расширены границы княжества за счет земель, ранее контролируемых золотоордынцами. Этому благоприятствовала победа Дмитрия Донского на Куликовом поле, заставившая Золотую Орду передислоцировать свои силы из Нижнего Подунавья. Константинопольский патриарх только в 1401 признал молдавского митрополита Иосифа. С этого времени молдавские господари получили возможность назначать своих ставленников на митрополичью кафедру.

Трансильвания. Распространение венгерского влияния на Трансильванию связано с именем Иштвана I . Укрепляя свою власть, он вступал в конфликты с сопредельными землями, в том числе с вождем Трансильвании Дьюлой. Последний уступил ему Трансильванию, где была основана кафедра католического епископата. В Трансильвании проживали венгры, с XII в. там стали селиться секеи — представители субэтнического венгерского национального меньшинства. Северо-восток региона начинают осваивать немецкие колонисты — саксы. Немецкое влияние в регионе усилилось после призвания тевтонских рыцарей венгерским королем Андрашем III для борьбы с половецкими набегами. Значительный урон экономике и популяции края принесло нашествие монголов в 1241. Влахи не имели тех льгот, которые были предоставлены секеям в 1224. Они не считались колонистами и обладали лишь отдельными правами. При этом, когда король созывал общее собрание населения Трансильвании в XIII–XIV вв., на него являлись представители аристократии, саксы, секеи и влахи.

Устройство Дунайских княжеств. Правление господаря в Валашском и Молдавском княжествах было ограничено боярским советом, в который входили родовитые и влиятельные бояре. Княжества были разделены на жудецы в Валахии и на цинуты в Молдове. Ими управляли пыркылабы, входившие в число высших чиновников в государстве. Суд вершил сам господарь, на местах — его доверенные лица. Во время судебных разбирательств руководствовались обычаем земли — «валашским правом». Тесные контакты с восточнославянскими государствами, в частности с Галицкой Русью, привели к схожим нормам обычного права.

Географические условия в обоих княжествах способствовали развитию животноводства, в том числе овцеводства. С XIV в. расширяются площади обрабатываемых земель. В княжествах выращивали рожь, пшеницу, ячмень, овес, просо, лен и коноплю. Было распространено рыболовство, бортничество, охота. В городах развивались ремесла и торговля. Уже в XV в. появляются новые города: в Молдове — Васлуй, Бырлад; в Валахии — Кымпулунг, Тырговиште, Питешти, Бухарест.

В XIV–XVI вв. обозначилась специфика княжеств в развитии феодальных отношений. В Валахии общинные отношения стали разлагаться раньше. Ко времени формирования государства элита обладала значительной долей земель, в отличие от скромного домена господаря. В Молдавском княжестве светские и церковные земли пополнялись за счет господарских пожалований, что в свою очередь приводило к оскудению господарского домена. Господствующее сословие в обоих княжествах состояло из бояр и высшего духовенства. Феодалы не облагались налогом, его взимали только с крестьян. Постепенно происходило формирование феодально-зависимого крестьянства. Крестьяне платили ренту продуктами — десятину с урожая зерна и десятину с виноградников.

Османская экспансия в Дунайских княжествах (конец XIV — XVI в.). В конце XIV в., после захвата Болгарии и Добруджи, османы приблизились к границам Валахии. С целью противостояния внешней агрессии господарь Валахии Мирча I Старый (1386–1418) заключил в 1389 договор с польским королем Владиславом II Ягеллоном , наладил связи с господарем Молдовы Петру Мушатом и занялся укреплением крепостей на юге страны. Однако это не смогло остановить османов, которые в 1391 вторглись в Валахию и подвергли ее разграблению. Следующее сражение в 1394 при Ровине влахи выиграли. Однако внутренняя обстановка в среде боярства Валахии была нестабильной. Среди части феодалов сложилась группировка, выступавшая против усиления позиций господаря. Это вынудило Мирчу Старого искать поддержку у венгров. В 1395 он заключил договор с королем Жигмундом ( Сигизмунд I Люксембург ). Оппозиция во главе с племянником господаря Владом сделала ставку на османов, начав переговоры с ними. В этом противостоянии выиграли османы и Влад, получивший имя Узурпатор (1395–1396).

Воспользовавшись внутренними и внешними обстоятельствами и отвлечением османов на нашествие Тимура, Мирча восстановил свое господарство. После его смерти началась длительная борьба группировок крупного боярства. В результате, при поддержке феодалов Трансильвании к власти пришел Влад Цэпеш Басараб ( Влад III Дракул ). С начала XVI в. господари Валахии полностью подчинились политике османов. Смена господарей по указке Порты стала обычным явлением. В эти же годы Молдова попала в полную вассальную зависимость от Османской империи.

В 1600 Михай Храбрый (1593–1601) ненадолго сумел объединить под своей властью все три дунайских княжества: Валахию, Молдову и Трансильванию. Впрочем, его власть оказалась непрочной, он был убит 9 августа 1601.

Противостояние боярских группировок дало возможность османам укрепить свою власть в Валахии, там стала вводиться турецкая администрация. Против активизации Порты в Валахии выступила Венгрия. Ситуация усугубилась после поражения, нанесенного османами в 1526 в битве при Мохаче венгерскому вой­ску, выступавшему совместно с чехами и хорватами. Валахия оказалась втянутой в конфликт между Портой и австрийскими Габсбургами .

В течение XVI в. влияние Порты распространилось и на Молдову. Тонкая игра османов против централизованной политики Петру Рареша (1527–1538) вынудила его покинуть престол и молдавские земли. При его сыновьях зависимость молдавских земель от Порты еще более усилилась. Утвержденный османами новый господарь — Александр Лэпушняну (Петр Стольник) (1552–1561; 1564–1568) во время своего второго правления полностью принял требования Стамбула. Боярская разобщенность на протяжении последующего XVII в. значительно способствовала усилению влияния османской Порты на Дунайские княжества.

Молдавское княжество. В 1-й половине XVII в. молдавские господари во внешней политике продолжали ориентироваться на три наиболее влиятельных приграничных государства — Османскую империю, Речь Посполитую и Габсбургскую империю. В этот период сильнее начинают проявляться стремления к укреплению связей с Великим княжеством Московским.

В период правления в Молдавском княжестве Мирона Барновского-Мовилэ (1626–1629) между Молдовой и Московским государством уже существовали определенные церковные связи. С приходом к власти Василия Лупу (1634–1653) отношения с Московским княжеством начинают носить достаточно регулярный характер. Дипломатические связи между Яссами и Москвой продолжались и при царе Алексее Михайловиче (1645–1676). Молдавский господарь нередко выполнял посредническую роль в налаживании московско-османских отношений.

Социально-экономическое положение населения Валахии и Молдовы в XVI–XVII вв. В княжествах шел процесс укрепления феодальных отношений. В Валахии частно-феодальное землевладение было распространено меньше, поэтому дробление вотчин было не столь заметно, как в молдавском княжестве. В Молдове крупная и средняя земельная собственность сократилась, возросло число мелких вотчин. Для укрепления центральной власти господари Михай Храбрый (Валахия) и Стефан Великий (Молдова) начинают скупку и конфискацию земель у бояр, обвиненных в измене. Крупнейшим феодалом в княжествах выступала церковь. В XVI в. формируется служилое сословие бояр, идет закрепощение крестьянства. Городское население также попадало под государственное налогообложение.

Фанариотский режим (1711–1821). Новая эпоха в истории Валахии и Молдовы — время правления фанариотов — характеризовалась введением Оттоманской Портой прямого назначения господарей. Многие из назначаемых господарей были греческого происхождения из зажиточного района Фанар в Константинополе, поэтому их называли фанариотами. Фанариотский режим продлился до 1821. Этническая принадлежность господарей не являлась определяющей для нового режима. Наряду с греческими ставленниками к власти допускались и члены привилегированных родов влахов (Раковицэ, Каллимаки) и албанцев (Гика). Период фанариотства, длившийся более сотни лет, продемонстрировал формализацию роли правителя Валахии и Молдовы. В Валахии в указанный период правило около 40 государей, в Молдове — 36. Население княжеств попало под двой­ной гнет местного боярства и господаря, с одной стороны, и турок — с другой. Сами княжества приобрели облик турецких провинций.

Экономическое состояние Дунайских княжеств в XVIII в. Главной сферой экономики дунайских княжеств продолжало оставаться сельское хозяйство. Здесь выращивали рожь, пшеницу, ячмень. Со временем одной из основных культур стала кукуруза. Культивировались виноград и табак. Однако неблагоприятная политическая обстановка и частые вой­ны не способствовали развитию сельского хозяйства. Стагнационным оставалось и скотоводство, хотя спрос на мясо и шерсть на внешнем рынке рос. Ремесленное производство в городах опиралось на цеховые сообщества и незначительное число мануфактур, по большей части использовавших труд крепостных.

Реформы середины XVIII в. Реформы в Дунайских княжествах середины XVIII в. связаны прежде всего с именем Константина Маврокордата, несколько раз назначаемого турками на господарство в Валахии и Молдове (1730–1769). Он провел реформы в области права, налогообложения, администрирования и религии. Новые нормы были зафиксированы в Уложении от 7 февраля 1740. В 1746 в Валахии отменено крепостное право, в 1749 это произошло и в Молдове. После восстания 1784 крепостное право упразднили в Трансильвании. Реформы, осуществленные в Дунайских княжествах, оптимизировали систему налогообложения, ослабив права сельской общины, часть крестьян которой — скутельники (ранее освобожденные от налогов государству и выплачивающие налоги только боярам или монастырям) также должны были платить государству.

В XVIII в. Дунайские княжества становятся ареной противостояния России и Австрии с Османской империей (см. Австро-турецкие вой­ны XVI–XVIII вв. , Русско-турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ) . После вой­ны 1787–1791 граница между Россией и Портой установилась по Днестру. Стамбул обязался исполнять условия Кючук-Кайнарджийского мира 1774 . В соответствии с хат-и-шерифом 1802 Россия получила право отстаивать интересы Дунайских княжеств перед Портой. Уменьшалось налогообложение в Валахии и Молдове, регламентировался срок пребывания у власти правителей-фанариотов.

Стремление России к укреплению позиций на Балканах и Черном море совпадало с интересами Валахии и Молдовы, ориентированных на избавление от многовекового влияния Османской империи. После вой­ны 1806–1812 по Бухарестскому мирному договору 1812 к России перешли земли между Прутом и Днестром, получившие название Бессарабия. Новая граница по Пруту и Дунаю позволяла России влиять на процессы, протекавшие в Дунайских княжествах.

Освободительное движение в Дунайских княжествах в 1-й половине XIX в. Первый этап освободительной борьбы в Дунайских княжествах пришелся на 1821, когда часть боярства, представлявшая национальную партию Валахии, создала «Управленческий комитет», поручив выходцу из крестьянской семьи Т. Владимиреску начать вооруженное восстание крестьянства в Валахии, Олтении и Молдове. К восставшим румынским крестьянам присоединились греческие повстанцы-гетеристы. Восставшие разработали «Требования румынского народа», направленные на трансформацию страны, с одновременным сохранением привилегий боярства. Боярство было недовольно тем, что Владимиреску вступил в переговоры с османами. За это он был убит, после чего в нескольких сражениях восставшие крестьяне и гетеристы были разбиты. Однако восстание всколыхнуло все социальные слои Дунайских княжеств. Оно привело к падению фанариотского режима.

Влияние внешней политики на преобразования в Дунайских княжествах. 25 сентября 1826 Россия и Османская империя подписали Аккерманскую конвенцию . Валахия и Молдова получали возможность избирать господарей на 7 лет с сохранением их утверждения обеими империями, определялись послабления в выплате дани Порте. Заключенный после Русско-турецкой вой­ны 1828–1829 Андрианопольский мирный договор содержал приложение по Дунайским княжествам. Стамбул обязывался соблюдать автономию княжеств, выработанные русской стороной меры по их внутреннему административному устройству. До полной выплаты Портой военной контрибуции (1834) в княжествах сохранялось российское присутствие. Российскую администрацию возглавлял генерал П. Д. Киселев, при нем в Молдове (1831) и в Валахии (1832) были приняты первые конституционные нормы — Органические статуты. Вводилось парламентское правление. Господарь возглавлял исполнительную власть.

Революция 1848. Революция оказала сильное влияние на рост национального самосознания населения Валахии. В княжестве было создано Временное правительство, инициировавшее реформы, которые были отменены в 1849 после русско-турецкого вмешательства по итогам Балто-Лиманской конвенции. В Валахии революция оборвалась, не решив главного вопроса — наделения крестьянства землей. Революционные настроения в Молдове были погашены путем ввода русских вой­ск. Внешний контроль за княжествами перешел к России и Порте. В соседней Трансильвании революция приняла специфическую окраску. Разные национальности преследовали здесь различные цели. Мадьярские помещики выступали за объединение Трансильвании с Венгрией, что нашло отражение в пештской программе («Программа 12 пунктов»). В ней ничего не говорилось о правах румын, проживавших в крае. Идея национального равноправия отсутствовала. Это вызвало сопротивление румынского населения (прежде всего крестьянства). 3–5 мая 1848 в Блаже состоялось многотысячное собрание румын Трансильвании, где была выработана петиция из 16 пунктов. На национальных чувствах румын стала играть Вена, преследующая свои интересы, направленные против укрепления позиций Будапешта в крае. Лидеру румын Н. Бэлческу удалось заключить перемирие с венгерскими революционерами. «Проект примирения», подписанный с Л. Кошутом , признавал амнистию повстанцам, право румын на использование своего языка в администрации и судопроизводстве, преподавание его в школах Трансильвании. Однако было уже поздно, в августе 1849 венгерская армия капитулировала перед царскими вой­сками.

Крымская вой­на 1853–1856. В 1853 между Россией и Османской Портой началась новая вой­на, в которую втянулись и другие европейские державы. Территория Молдавии и Валахии в начале вой­ны была занята русскими вой­сками. Порта, стремясь ослабить русское влияние на княжества, предоставила им автономию. Колеблющаяся поначалу Австрия, после вступления в марте 1854 в вой­ну Франции и Великобритании, заняла антироссийскую позицию. Порта заключила две конвенции с Австрией, нацеленные на вывод русских вой­ск из княжеств, их место должны были занять австрийские вой­ска. Это произошло в июне 1854. 27 июля 1854 Великобритания, Франция, Австрия и Пруссия подписали ноту о мирном урегулировании. Документ, получивший название «четыре пункта», предусматривал замену русского покровительства над Дунайскими княжествами коллективным покровительством пяти держав, а также замену русского попечительства над православными подданными Порты обеспечением коллективной гарантии их прав со стороны великих держав. В ноябре 1854 царь принял эти четыре пункта. Однако дальнейшие события привели к выдвижению Австрией в начале 1856 требования к России об отторжении Южн. Бессарабии с целью контролировать устье Дуная и с расчетом получить контроль над Валахией и Молдовой. По итогам Парижского мирного договора 1856 Россия отказалась от протектората над Валахией и Молдовой, уступив Порте устье Дуная и Южн. Бессарабию.

Объединение княжеств Валахии и Молдовы. Значительную роль в объединительных процессах сыграла Франция. На Парижском конгрессе 1856 министр иностранных дел Франции А. Валевский заявил о необходимости создания унитарного румынского государства. Против этого выступали Порта, Австрия и Великобритания. Проигравшая Крымскую вой­ну Россия поддержала национальное движение румын. Позиции Порты в княжествах были еще сильны. Наместник Стамбула в Молдове грек К. Вогоридес всячески препятствовал идее объединения. Сторонники объединения (юнионисты) бойкотировали выборы в диван (Парижский конгресс одобрил созыв диванов для голосования по вопросу объединения княжеств). В Валахии выборы прошли спокойно, а в Молдове юнионисты обратились к международному сообществу. Франция, Россия и Пруссия потребовали проведения новых выборов. В 1858 европейские державы приняли Парижскую конвенцию, отменившую действие Органических статутов. Была создана законодательная комиссия в Фокшанах, которая позволяла вырабатывать единые законы для двух княжеств, был предусмотрен единый кассационный суд и возможность созывать общие вооруженные силы. По сути, на основе двух княжеств начала оформляться конфедерация Валахии и Молдовы. Несмотря на то, что Парижская конвенция предусматривала сохранение на престоле каждого княжества своего господаря, в январе 1859 законодательные собрания в Яссах и в Бухаресте выдвинули на господарский престол одного правителя — Александра Иона Кузу. Порта под давлением великих держав была вынуждена признать его право на правление (1859–1862 — господарь Объединенных княжеств Молдовы и Валахии, коронован 11 декабря 1861; 1862–1866 — господарь Румынского государства). В январе 1862 в Бухаресте было созвано единое Национальное собрание и создано единое правительство. Таким образом было завершено политическое объединение Дунайских княжеств и создано единое государство Румыния. В истории Р. это событие получило название «Малое объединение» .

Решительные действия господаря и правительства (М. Когэлничану) вызвали недовольство части боярства и предпринимателей, которые утрачивали земли и политическое влияние. Это привело в феврале 1866 к государственному перевороту. К власти пришла оппозиция (И. Гика, Н. Голеску, Л. Катаржиу и др.), которая пригласила на румынский престол представителя династии Гогенцоллерн-Зигмаринген Карла ( Кароль I ) . Ситуация усугубилась региональными противоречиями. Политическая элита Молдавского княжества была недовольна укреплением позиций Бухареста, ухудшением экономического положения. Состоявшаяся 3 апреля 1866 в Яссах массовая демонстрация против объединения была расстреляна валашскими вой­сками. В июле 1866 в Р. была принята Конституция, с небольшими изменениями действовавшая до 1923. В ней провозглашалось соблюдение фундаментальных прав и свобод граждан, принцип разделения властей, при этом избирательным правом обладала небольшая часть населения, князю предоставлялись широкие права.

Русско-турецкая вой­на 1877–1878 и Р. События середины 1870-х характеризовались усилением освободительного движения народов, продолжавших находиться под османским сюзеренитетом: восстание в Боснии и Герцеговине (1875–1876); восстание в Болгарии (1876); сербско-турецкая вой­на (1876–1877). Победив в вой­не с Портой (1877–1878), Россия, согласно предварительному Сан-Стефанскому мирному договору , вернула себе Южн. Бессарабию, предоставив взамен Р. право на Добруджу с г. Констанца. Р. вместе с Сербией и Черногорией получила независимость. На Берлинском конгрессе 1878 европейские державы подтвердили независимость румынского государства.Завершением оформления румынской государственности стало провозглашение ее в 1881 королевством.

Завершением оформления румынской государственности стало провозглашение ее в 1881 королевством.

Экономическое развитие Р. в последние десятилетия XIX — начале XX в. В 1875 Р. заключила с Австро-Венгрией торговое соглашение, значительно ущемляющее экономические интересы государства. С 1886 Р. перешла к протекционизму во внешней торговле. В 1887 был принят закон, поощряющий развитие национальной индустрии, созданы возможности для участия в экономике иностранного капитала. Активно развивалось железнодорожное строительство. Вспыхнувшие в 1888 и 1907 крестьянские восстания были вызваны трудностями перехода к буржуазным отношениям. В начале ХХ в. в стране развивается движение младоконсерваторов, выступавших за капитализацию сельского хозяйства. Однако вплоть до Первой мировой вой­ны имели место отработки крестьян в помещичьих хозяйствах с использованием собственного инвентаря и скота. Экономическая ситуация усугубилась наступившим на рубеже веков мировым экономическим кризисом. Предвоенные годы характеризовались определенным подъемом экономики.

Р. в Первой мировой вой­не. Р. приняла участие во 2-й Балканской вой­не 1913 (см. Балканские вой­ны 1912–1913) , по итогам которой получила от Болгарии Южн. Добруджу и крепость Силистрию. Началось ее сближение с Антантой . В 1914 Р. не была готова к вой­не, до 1916 она придерживалась нейтралитета. Однако, получив от Антанты обещание поддержать присоединение Трансильвании, в августе 1916 Р. объявила вой­ну Австро-Венгрии. Румынские части вошли в Трансильванию. Слабая армия и плох