РУМЯНЦЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

— русский дипломат, сенатор и меценат, последний граф Румянцев.

Биография и государственная служба

Младший сын русского полководца П. А. Румянцева-Задунайского . С рождения был приписан в гвардейскую артиллерию. Получил домашнее образование, которым занималась его мать Е.Голицына. В 1772 г. получил придворный чин камер-юнкера. Благодаря матери находился при дворе императрицы Екатерины II . Барон Гримм по просьбе матери сопровождал его вместе с братом Николаем в заграничной поездке. Некоторое время братья Румянцевы слушали лекции по праву и всеобщей истории в Лейденском университете. Затем они отправились во Францию и Италию, лишь в 1777 г. вернулись на родину. Через два года Румянцев получил чин камергера. В 1780 г. скончалась мать, поэтому Сергей Петрович принимает решение о поездки за границу. За время второго путешествия ему удалось посетить Швецию, Данию, Великобританию, однако большую часть времени он провел в Париже. Лишь по приказу императрицы Екатерины II, Румянцев в 1783 г. вернулся на родину для получения назначения на дипломатическую службу, однако в ней ему преуспеть так и не удалось. После возвращения из Берлина не занимался делами государственной службы, в 1793 г. стал послом России в Стокгольме, но из-за возникшего дипломатического скандала, в котором оказался замешан Румянцев, императрица была вынуждена отозвать своего посла. После воцарения Павла I в 1796 г. получил назначение в Коллегию иностранных дел, в которой прослужил недолго. С 1798 г. действительный тайный советник. Затем занимал ряд государственных постов (министр уделов), но тяготился службы и в 1802 г. его отправили в отставку. При Александре I Румянцев был членом Непременного совета . Подал императору «Записку о вольных земледельцах», которая легла в основу указа Александра I «о вольных хлебопашцах» , подписанного в 1803 г. Сергей Петрович был одним из первых помещиков, отпустивших своих крепостных крестьян на волю. В 1810 г. Румянцев вошел в состав созданного Государственного совета. Сергей Петрович постоянно проживал в Москве, его дом посещали наиболее образованные люди того времени: Н.М. Карамзин , П. A. Вяземский , А. И. Тургенев и многие другие. В 1828 г. его выбрали в Российскую академию наук. Официально женат не был, но состоял в близких отношениях с А.Н. Нелединской-Мелецкой, также у него были незаконнорожденные дети. В 1834 г. в память о победе над французами воздвиг монумент в селе Тарутино. Из-за больших карточных долгов продал несколько имений, упокоение нашел в подмосковной усадьбе Троицкое-Кайнарджи в мавзолее-часовне, куда он намеревался перенести прах своего прославленного отца.