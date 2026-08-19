РУМЯНЦЕВ, СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Румя́нцев, Сергей Петрович (17[28].03.1755, с. Стряпково Юрьевского уезда Владимирской губ. — 24.01[05.02].1838, Москва) — русский дипломат и государственный деятель, сенатор, инициатор издания указа 1803 г. о вольных хлебопашцах.

Младший сын графа П. А. Румянцева (Румянцева-Задунайского) и его жены Е. М. Голицыной, дочери князя М. М. Голицына . Живя с матерью в Санкт-Петербурге, часто бывал при дворе Екатерины II . В 1772 пожалован в камер-юнкеры. В 1774–1775 слушал курс лекций в Лейденском университете, затем совершил поездку по нескольким городам Европы, во время которой познакомился в Париже с Вольтером . По возвращении в Россию продолжил придворную службу, в 1779 пожалован в камергеры. В апреле 1785 назначен посланником в Баварию, а в конце того же года — в Пруссию, где находился до августа 1788. Вернувшись в Санкт-Петербург, в 1791 был произведен в тайные советники. С июня 1793 по июнь 1794 — чрезвычайный посол в Швеции.

При Павле I в 1796 назначен членом Коллегии иностранных дел, в 1797 — главным директором Государственного вспомогательного банка для дворянства. В 1798 стал действительным тайным советником и сенатором. Заняв пост министра уделов, способствовал введению элементов самоуправления в удельных имениях, а также изданию высочайшего указа, на основании которого удельным крестьянам разрешалось за выкуп переходить в сословие купцов и мещан. В 1800–1802 — член Совета при высочайшем дворе , в 1805–1814 — Государственного совета , с 1810 — почетный член Петербургской академии наук. В 1802 подал Александру I «Записку о вольных земледельцах», на основании которой 20 февраля [4 марта] 1803 был издан Указ о вольных хлебопашцах, разрешавший помещикам предоставлять своим крестьянам личную свободу и землю на оговоренных сторонами условиях (такие крестьяне составляли особое сословие «вольных хлебопашцев»). Стал вторым русским помещиком, безвозмездно отпустившим на волю своих крестьян с наделом.

Входил в литературное общество «Арзамас».

Ист .: Автобиография графа С. П. Румянцева // Русский Архив. 1869. Кн. 1. С. 842–851; Письма Н. Карамзина к графу С. П. Румянцеву и В. В. Измайлову // Русский Архив. 1869. Кн. 1. С. 587–599.

Лит .: Крестова Л. В. С. П. Румянцев — писатель и публицист // Русская литература. XVIII век. М.–Л., 1964. С. 91–128. Н. В. Татарчук.