РУМЯНЦЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

РУМЯ́НЦЕВ Николай Петрович (1754 – 1826), государственный деятель и дипломат. Происходил из дворянского рода Румянцевых, сын генерал-фельдмаршала Петра Александровича Румянцева-Задунайского, вместе с которым в 1744 г. был возведен в графское достоинство Российской империи. Крупный землевладелец, владел ок. 30 тыс. душ крестьян, в т.ч. Гомельское имение Могилевской губернии (20 тыс. душ), три дворца, три фабрики и др.

Румянцев получил домашнее образование и в 1762 г. был записан на службу в артиллерию сержантом, затем переведен в лейб-гвардии Конный, а в 1768 г. – в лейб-гвардии Семёновский полк. 1 августа 1772 г. он был пожалован в камер-юнкеры Двора с жалованием в 1 тыс. рублей в год. Около года состоял на придворной службе, после чего в 1773 г. отправлен к своему отцу в Молдавию. В следующем, 1774 г., отправлен вместе с младшим братом Сергеем в путешествие по Европе (под надзором барона Ф.М. Гримма); посетил Германию, Швейцарию, Италию, слушал лекции в Лейденском университете.

В 1776 г. вернулся в Россию и в конце сентября командирован в Вену с сообщением о свадьбе наследником Цесаревичем Павлом Петровичем (будущий император Павел I) с принцессой Вюртембергской. 5 марта 1779 г. пожалован званием действительного камергера Высочайшего Двора. В эти годы Румянцев сблизился с Павлом Петровичем.

Дипломатическая и государственная служба

В 1781 г. Румянцев был назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром курфюрстерском округе Нижнего Рейна и владетельных князьях ближайших округов, в марте 1782 г. прибыл во Франкфурт-на-Майне. В 1789 г. был отозван в Петербург, но 26 февраля 1790 г. отправлен во Франкфурт на торжества по поводу коронации нового императора Леопольда. В том же году получил от императрицы Екатерины II поручение посетить в Карлсруэ двор великого герцога Баденского и высказать свое мнение о принцессах Луизе-Августе и Фредерике-Доротее – императрица планировала женить на одной из них своего внука Александра (будущих император Александр I). Румянцев успешно выполнил задание, сообщив в Петербург крайне высокое мнение о старшей – Луизе-Августе, которая стала позже супругой Александра под именем Елизавета Алексеевны.

В 1792 г. Румянцев вновь присутствовал на коронации нового императора Франца II, а затем был командирован в Кобленц состоять при бежавших из Франции братьях французского короля Людовика XVI.

По завершении миссии Румянцев в конце 1795 г. вернулся в Россию и был включен в состав Особой комиссии для обсуждения вопроса об изменении курса медной монеты. Зарекомендовав себя специалистом в вопросах денежного обращения, Румянцев в апреле 1796 г. получил пост председателя Государственного заемного банка, а 11 апреля также назначен сенатором 1-го департамента Сената. Также с 8 мая Румянцев состоял членом Комитета для изыскания средств к скорейшему погашению государственных долгов и к изысканию новых средств для удовлетворения государственных потребностей.

После восшествия на престол Павла I (6 ноября 1796 г.) Румянцев, как человек давно пользовавшийся его доверием, был осыпан милостями и 18 декабря 1797 г. назначен директором Вспомогательного для дворянства банка. В следующем году он, однако, вызвал недовольство императора и 6 сентября 1798 г. уволен от всех должностей и приказом «уехать в чужие края», после чего отбыл за границу.

После воцарения императора Александра I Румянцев вернулся в Россию и 17 августа 1801 г. был введен в состав Непременного совета (после его преобразования 1 января 1810 г. в Государственный совет остался его членом). 27 августа 1801 г. он вновь также стал сенатором 1-го департамента Сената. С 21 августа 1801 по 18 апреля 1809 г. Румянцев также являлся главным директором водных коммуникаций и членом Экспедиции по строительству дорог. На этом посту Румянцев активизировал работу по развитию водной системы, руководил строительством Обводного канала (Петербург), Березинского, Ивановского, Мариинского, Свирского и др. каналов, инициировал проведение работ по расчистке фарватера ряда рек, в т.ч. Буга, Волхова, Дона, Москвы и др.

При создании министерства (8 сентября 1802 г.) Румянцев был назначен министром коммерции, которому было поручено ведать всем комплексом вопросов внешней и внутренней торговли. Он занимал этот пост до 25 июля 1810 г. (вскоре после этого само ведомство было ликвидировано).

30 августа 1807 г. Румянцеву было поручено управлять Министерством иностранных дел (12 февраля 1808 г. он был утвержден в должности министра). В качестве руководителя российской внешней политике принял активное участие во франко-австрийских переговорах в февраля 1808 г. В августе–сентябре того же года сопровождал Александра I в Эрфурт на переговоры с Наполеоном I. С 4 октября 1808 по 2 февраля 1809 г. он также являлся послом в Париже. Румянцев восхищался Наполеоном и был убежденным сторонником развития дружественных отношений с Францией.

В 1809 г. руководил переговорами со Швецией, по результатам которых был подписал русско-шведский Фридрихсгамский мирный договор (5 сентября), по которому под скипетр императора Александра I перешло великое княжество Финляндское. В ознаменование столь большого дипломатического успеха, Румянцев получил высший гражданский чин – государственного канцлера (7 сентября 1809 г.). С этого момент Румянцев являлся высшим гражданским чиновником Российской империи, и в связи с этим, оставаясь министром, Румянцев также занимал посты председателя Государственного совета и Комитета министров (1 января 1810 – 20 марта 1812 г.). В 1811 г. учредил при архиве Министерства иностранных дел в Москве Комиссию печатания государственных грамот и договоров.

1 апреля 1812 г. Румянцев был назначен состоял при императоре и сопровождал его в поезде в войска на западную границу. Вскоре после вторжения французских войск в Россию, с Румянцевым 8 июля 1812 г. случился апоплексический удар, в результате которого он начал быстро терять слух. С этого момента Румянцев фактически отошел от дел. В начал 1813 г. выступил против Зарубежным походов русской армии. Поскольку его теперь совершенно не допускали до государственных дел, в 1813 г. подал прошение об отставке. Его просьба была удовлетворена лишь 11 августа 1814 г., когда ему было повелено состоять при императоре. Наконец, 30 августа 1814 г. Румянцев получил окончательную отставку, причем за ним пожизненно было сохранено звания государственного канцлера.

Общественная деятельность

Румянцев состоял почетным членом Вольного экономического общества, Петербургской Академии наук (с 1819 г.), Общества любителей истории и древностей Российских в Москве и др. Был известным меценатом и коллекционером, собрал богатые коллекции этнографических и археологических материалов, живописи, скульптуры. На свои средств организовал издание памятников русской письменной культуры. Ему принадлежала крупнейшее в России собрание старинных рукописей, древних грамот, книг, списков с летописей; библиотека Румянцев насчитывала 28 тысяч томов, куда входили коллекция рукописей и старопечатных книг, в том числе кирилловского шрифта, 104 инкунабулы XVI–XVII вв., а также несколько сотен старинных географических карт. Свое собрания Румянцев завещал государству. После его смерти в 1828 г. его доме на Английской набережной (Петербург) был открыт Румянцевский музе (в 1861 г. музей был переведен в Москву, где разместился в Пашковом доме).

Выступил инициатором создания кружка ученых-историков, знатоков древностей (Ф.И. Круг, Н.Н. Бантыш-Каменский, А.Ф. Малиновский, А.Х. Востоков, П.М. Строев и др.), который стал известен как «Румянцевский кружок» или «Румянцевская академия». Оказал поддержку первому кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского на кораблях «Нева» и «Надежда», а так же кругосветной морской экспедиции О.Е. Коцебу на корабле «Рюрик».

Много сделал Румянцев по обустройству принадлежавшему ему Гомеля, где была разбита площадь, от которой лучами отходили три главные улицы, а на ней возведены гостиный двор, ратуша, доходное училище, Петропавловский собор и др. В Гомеле была открыты несколько заводов, мост через реку Сож, гимназия и др.

29 ноября 1825 г. Румянцев при падении получил серьезную травму бедренной кости левой ноги. После месяца тяжелой болезни Румянцев скончался от последствий травмы.

Он был погребен в Гомеле.

Семья:

Официально Румянцев женат не был, в связи с чем все его состояние было завещано младшему брату графу Сергею Петровичу Румянцеву. В его доме воспитывалась его внебрачная дочь («воспитанница»), которая вышла замуж за Белавина.

Звания:

прапорщик – 1 января 1769 г.

тайный советник – 1 января 1791г.

гофмейстер – 16 ноября 1796 г.

обер-гофмейстер – 22 ноября 1796 г.

действительный тайный советник – 26 ноября 1796 г.

государственный канцлер – 7 сентября 1809 г.