РУМЯНЦЕВ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Румя́нцев, Николай Петрович (03[14].04.1754, Санкт-Петербург — 03[15].01.1826, там же) — российский государственный деятель, дипломат. Государственный канцлер (с 1809). Сын графа П. А. Румянцева-Задунайского . Вместе с братьями воспитывался матерью в Москве.

В 1774–1776 под присмотром барона Ф. М. Гримма вместе с братом посетил Лейден, где изучал право и историю, Париж, Женеву, Рим. В 1781 назначен чрезвычайным и полномочным министром при сейме Священной Римской империи . В 1793–1794 — полномочный министр при дворе прусского короля. В 1802–1810 — министр коммерции, в 1801–1809 — директор водных коммуникаций и комиссии об устроении дорог. Под его руководством были построены Биржа в Санкт-Петербурге, Обводной канал, мосты на Мойке. В 1808–1814 — министр иностранных дел России, в 1801–1812 — член Государственного совета (с 1810 — его председатель).

В 1808 был организатором встречи Александра I с Наполеоном I Бонапартом , по результатам которой была подписана Эрфуртская конвенция. К его дипломатическим заслугам принадлежит подписание мирных договоров со Швецией (1809) и Османской империей (1812), союзного договора с Испанией (1812).

После ухода в отставку в 1814 посвятил себя благотворительной деятельности, а также поддержке науки и культуры. Финансировал путешествия на Камчатку (1816), в Сев. Америку (1817), кругосветную экспедицию О. Е. Коцебу (1815–1818).

На основе библиотеки и коллекций Р., переданных по его желанию его братом Сергеем государству, создан Румянцевский музей (1828), положивший начало Российской государственной библиотеке.

Ист .: Переписка государственного канцлера графа Н. П. Румянцева с московскими учеными. М., 1882; Граф Н. П. Румянцев и наука его времени. М., 2017.

Лит .: Николай Петрович Румянцев. Жизнь и деятельность: Библиографический указатель книг, статей, из сборников, журналов, газет на русском языке. М., 2001; Молчанов Н. П. Николай Петрович Румянцев в истории России. М., 2004. И. А. Кукушкина.