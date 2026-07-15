РУКАВИШНИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Русский общественный деятель, педагог, благотворитель. Директор Московского исправительного приюта для малолетних преступников в 1870-1875 годах. Брат Ивана и Константина Рукавишниковых.

Николай Васильевич Рукавишников родился 27 ноября 1845 года в Казани, в состоятельной купеческой семье. Отец – Василий Никитич Рукавишников, пермский золотопромышленник, купец 1-ой гильдии был человеком образованным и просвещенным. Своим сыновьям он также стремился дать хорошее образование. Мать – Елена Кузьминична Рукавишникова, ввиду частых отлучек мужа на прииски много времени сама проводила с детьми, воспитывала в своих сыновьях достоинство, добродетельность, сострадательность, богобоязненность.

Старший сын Рукавишниковых Иван (1843-1901) окончил Горный институт и остался жить в Петербурге. Был владельцем Ленских золотых приисков. В Петербурге в собственном доме он основал частную школу для детей разных сословий, которую впоследствии передал в государственное ведение. Внуком И. В. Рукавишникова был русский писатель Владимир Набоков.

В 1855 году семья Рукавишниковых перебралась в Москву. В 1862 –1868 годах Николай находился вместе с матерью в Европе. По возвращении в Россию в 1868 году он поступил на физико-математический факультет Московского университете, но через год по настоянию отца поступил вольнослушателем в Петербургский горный институт, который не окончил. Именно Николай должен был стать продолжателем дела отца и унаследовать управление семейными приисками. Однако Николая Васильевича увлекли идеи Общества трудолюбия. Он посещал лекции профессора Московского университета юриста М.Н.Капустина, директора и попечителя Московского приюта для несовершеннолетних преступников.

Данный приют был основан в 1864 году «Обществом распространения полезных книг» по инициативе его председательницы – А.Н. Стрекаловой (1821-1904). Вынужденный уйти с поста директора приюта, Капустин предложил молодому Рукавишникову занять его должность. Так 24-летний Николай Васильевич Рукавишников взял на себя ответственность за жизнь и судьбу тридцати подростков-правонарушителей.

Он пробыл на посту директора приюта всего 5 лет, но успел за это время превратить исправительное учреждение в образцовую воспитательно-образовательную школу. При Рукавишникове в приюте появилась гимназия. Главной целью деятельности приюта было, по словам Николая Васильевича, «нравственное перевоспитание детской натуры путем образования и приучения к труду», методами – «мягкое обращение, сострадание и поощрение на доброе дело». Николай Васильевич сам вместе с воспитанниками работал в мастерских, посещал уроки, водил детей на экскурсии, разрешал свидания с родными.

В 1870-е годы в Москве побывал известный английский богослов и проповедник, декан Вестминстерского аббатства Артур Пенри Стенли. Вернувшись в Англию, рассказывая о своем общении с Николаем Рукавишниковым и его заботе о детях, он сказал: «Теперь я могу умереть спокойно, я видел святого человека».

В 1873(?) году приюту по Высочайшему соизволению было присвоено наименование Рукавишниковского.

8 августа 1875 года Н. В. Рукавишников скоропостижно скончался. Во время прогулки с воспитанниками на Воробьевых горах он сильно простудился, заболел пневмонией и так и не смог оправиться от болезни. Был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Приют после смерти Н. В. Рукавишникова начал приходить в упадок. Однако для Ивана и Константина Рукавишниковых, братьев Николая, забота о его детище стала делом чести. Для улучшения организационной стороны дела они ходатайствовали о передаче заведения Московскому общественному управлению и начали активную деятельность по материальной поддержке Рукавишниковского приюта, продолжив дело жизни брата.

Память

В одном из залов Конгресса в Риме — в галерее выдающихся людей XIX века в 1880-е годы был установлен мраморный бюст основателя приюта Н. В. Рукавишникова с надписью: «Первый гуманист мира».