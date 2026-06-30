РУКАВИШНИКОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

Выдающийся русский общественный деятель, предприниматель, благотворитель. Потомственный почетный гражданин, действительный статский советник.

Константин Васильевич Рукавишников родился 25 апреля 1848 года в Новочеркасске, в семье купца-золотопромышленника Василия Никитича Рукавишникова. Мать – Елена Кузьминична Рукавишникова, ввиду долгих отлучек мужа на прииски сама занималась воспитанием сыновей, придерживаясь патриархальных принципов.

В 1869 году Константин окончил физико-математический факультет Московского университета со степенью кандидата естественных наук. После безвременной смерти брата Николая, директора приюта для малолетних преступников, названного его именем, в 1875 году взял на себя основную ношу заботы о последнем.

После смерти Николая дела приюта пошли из рук вон плохо. Чтобы наладить быт и учебу воспитанников его братья — Иван и Константин Рукавишниковы ходатайствовали о передаче приюта Московскому общественному управлению. В сентябре 1878 года приют стал принадлежать городу. Братья пожертвовали 120 тысяч рублей на покупку приютом собственного дома (заветная мечта Николая Рукавишникова) и 30 тысяч рублей на строительство церкви. Был приобретен красивый просторный трехэтажный особняк на Смоленско-Сенной площади.

Константин Васильевич стал бессменным попечителем приюта и наиболее значимым его жертвователем. При нем заведение превратилось в уникальное учебно-воспитательное учреждение с прекрасной материальной базой. Около 100-150 воспитанников приюта обучались в общеобразовательной школе и получали разнообразные профессии в учебных мастерских. Мальчиков учили гигиене, общественной дисциплине, приобщали к физической культуре, водили на экскурсии, отпускали на свидания с родными. Труд, учеба и отдых детей проходили под руководством опытных наставников. При приюте был организован патронат для дальнейшего устройства жизни выпускников. Исправление воспитанников было почти стопроцентным. Ремесленные изделия учеников приюта награждались медалями на различных выставках.

Сам Константин Васильевич активно участвовал в распространении опыта своего заведения в России и за рубежом. В 1885 году К. В. Рукавишников отправился на Всемирный тюремный конгресс, проходивший в Риме. В рамках мероприятия в одном из залов Конгресса был открыт мраморный бюст Николая Васильевича Рукавишникова с надписью «Первый гуманист мира». Для Константина Васильевича это событие означало признание всей европейской общественностью заслуг брата, а также собственных усилий по поддержанию и развитию приюта. Сам Рукавишниковский приют просуществовал до 1920 года.

Являясь главным покровителем заведения покойного брата, Константин Васильевич являлся также активным благотворителем и попечителем многих других учебных заведений и благотворительных обществ Москвы:

- 4-й Мос­ков­ской жен­ской гим­на­зии

- Петровско-Серпуховского начального мужского училища

- Ели­са­ве­тин­ско­го бла­го­тво­ри­тель­но­го об­ще­ства

- Городского училищного совета

- Коммерческого училища

- Арбатского и Тверского городских попечительств о бедных

- Общества улучшения быта учащихся в начальных училищах г. Москвы

- Общества для пособия нуждающимся студентам Московского Императорского университета

- Общества вспомоществования бывшим воспитанникам Рукавишниковского приюта

- Комитета для разбора и призрения просящих милостыню

- Общества распространения технических знаний

На протяжении всей своей жизни он состоял на ответственных государственных и общественных должностях. В 1890 году был гласным Московской городской думы. Долгие годы был по­чет­ным ми­ро­вым су­дьей го­ро­да Моск­вы, участвовал в работе Московского губернского присутствия по земским и городским делам, Комиссии по надзору за устройством нового водопровода и канализации в Москве, Комиссии по урегулированию отношений между Москвою и губернским земством при городской думе и др.

В 1893-1897 годах был городским головой Москвы, сменив на этом посту Н.А. Алексеева (был единственным кандидатом) и продолжив его активную деятельность по благоустройству Москвы. Стал пер­вым го­род­ским го­ло­вой, из­бран­ным по Го­ро­до­во­му по­ло­же­нию 1892 года. За­вер­шил на­ча­тое Н. А. Алек­се­е­вым со­зда­ние го­род­ских тер­ри­то­ри­аль­ных по­пе­чи­тельств о бед­ных, раз­ви­вал го­род­ское хо­зяй­ство, на свои капиталы от­кры­л новые го­род­ские учи­ли­ща и об­раз­цо­вую хи­рур­ги­че­скую лечебницу.

В 1870-х годах за­ве­до­вал ма­га­зин­ной ча­стью прав­ле­ния Московско-Курской железной дороги, был чле­ном со­ве­та Московского купеческого банка в 1889—1893 годах и с 1897 года, с 1902 года — чле­ном со­ве­та Мос­ков­ско­го учёт­но­го банка. В 1890 году был членом правления Северного страхового общества.

С 1871 года был женат на Ев­до­кии Ни­ко­ла­евне Ма­мон­то­вой (1849—1921), дво­ю­род­ной сест­ре Саввы Ивановича Мамонтова и родной сестре Веры Николаевной Третьяковой, супруги П. М.Третьякова. Константин Васильевич был душеприказчиком Павла Михайловича Третьякова. Евдокия Николаевна стала соратницей мужа во всех его делах и сама была активной благотворительницей. На свои средства построила маяк на мысе св. Ильи в Феодосии. После смер­ти мужа 29 ноября 1915 года она стала пожизненной по­пе­чи­тель­ни­цей Ру­ка­виш­ни­ков­ско­го при­ю­та. Супруги имели пятерых детей: Ни­ко­лая, Ев­до­кию, Зи­на­и­ду, Елену и Марию.