РУДЗУТАК, ЯН ЭРНЕСТОВИЧ

Рудзутáк ( латышск. Rudzutaks) , Ян Эрнестович (03[15].08.1887, хут. Цауни Курсишской волости Гольдингенского уезда Курляндской губ. — 29.07.1938, Москва) — российский и латышский революционер, советский государственный и политический деятель. Из семьи батраков. С 1905 — член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), большевик. Активный участник Революции 1905–1907 в России . В 1909 приговорен к каторге. После освобождения в марте 1917 — секретарь Всероссийского центрального совета профсоюза текстильщиков. В 1918–1920 — председатель Московского совета народного хозяйства, член президиума Высшего совета народного хозяйства (до 1921) и руководитель ряда профсоюзов. В 1920–1921 — член Туркестанской комиссии Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК), председатель Совнаркома Туркестанской Советской республики и Туркестанского бюро ЦК РКП(б). Во время дискуссии о профсоюзах В. И. Ленин поддержал тезисы выступления Р. в ноябре 1920, на основе которых была сформулирована позиция, одобренная Х съездом РКП(б). В 1921–1922 — секретарь Всероссийского центрального совета профсоюзов . В 1921–1922 — член Президиума ВЦИК. В 1922–1924 — секретарь Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б), участвовал в борьбе с басмачеством и создании союзных республик в Средней Азии. В 1923–1924 — секретарь ЦК РКП(б). В 1924–1930 — нарком путей сообщения СССР, в 1928–1931 — председатель Комитета по химизации народного хозяйства при Совете народных комиссаров (СНК) СССР, в 1928–1930 — председатель Кинокомитета при СНК СССР. В 1926–1937 — заместитель председателя СНК. В 1920–1931 и 1934–1937 — член ЦК РКП(б) и ВКП(б). В 1926–1932 — член Политбюро ЦК ВКП(б), в 1931–1934 — член Президиума, в 1932–1934 председатель ЦКК ВКП(б) и нарком рабоче-крестьянской инспекции. В 1934–1937 — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 24 мая 1937 арестован, стал одним из первых высокопоставленных чиновников, непричастных к оппозициям, арестованных и затем уничтоженных во время Большого террора 1937–1938 . Расстрелян.

Лит .: Трукан Г. А. Я. Рудзутак. М., 1963; Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б) 1917–1991. Историко-биографический справочник. М., 2005; Шубин А. В. 1937: «Антитеррор» Сталина. М., 2010. А. В. Шубин.