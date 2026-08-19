РУДОЛЬФ II ГАБСБУРГ

Рудóльф II ( нем . Rudolf II) Гáбсбург (18.07.1552, Вена — 20.01.1612, Прага) — король Германии (1575–1576), Чехии (1575–1611), Венгрии (1572–1608), император Священной Римской империи (с 1576), эрцгерцог Нижней и Верхней Австрии (с 1576). Из династии Габсбургов : отец — император Максимилиан II Габсбург, мать — Мария Габсбург, старшая дочь короля Испании Филиппа II Габсбурга . Воспитывался при мадридском дворе Филиппа II. Р. II Г. обладал глубоким умом, был прекрасно образован, но с юности отличался робостью, замкнутым характером, неуравновешенностью, впоследствии эти черты приобрели характер душевной болезни.

Как правитель Р. II Г. известен крупными политическими и военными провалами. Так называемая «долгая вой­на» с турками (1593–1606) не принесла победы: по Житваторокскому миру (1606) туркам отошли новые территории в Венгрии. Не удалась попытка Р. II Г. вернуть Трансильванию в состав Венгрии. Более того, вой­на осложнилась внутренним конфликтом — во­оруженным выступлением возглавленных Иштваном Бочкаи венгерских сословий, недовольных политикой императора (1604–1606). Венский мир (1606) вынудил Р. II Г. пойти на уступки восставшим в их религиозных и политических требованиях. Эти неудачи повлекли за собой крушение власти Р. II Г. в его владениях: австрийские, моравские, венгерские сословия, заключив союз о взаимопомощи (конфедерация 1608–1611), выбрали своим лидером соперника Р. II Г. — его младшего брата эрцгерцога Матиаса Габсбурга . Р. II Г. отрекся в его пользу от власти в Венгрии, Австрии, Моравии (1608–1609), а в 1611 в Чехии и Силезии. За Р. II сохранялся титул императора, но номинально.

С Р. II Г. принято связывать экспансию Контрреформации, проводившуюся не в малой степени под нажимом Рима и мадридского двора. Тем не менее, под давлением обстоятельств император был вынужден гарантировать свободу веры венгерским (Венский мир, 1606) и чешским («Грамота Величества», 1609) сословиям, а чуть позже и силезским. Попытка Р. II Г. с военной помощью епископа Пассау Леопольда Габсбурга в 1611 лишить чехов и силезцев их религиозных завоеваний закончилась провалом и лишением Р. II Г. чешского трона. В империи в его правление обострилась борьба между католиками и протестантами, что привело к Тридцатилетней вой­не 1618–1648 .

Р. II Г. оставил заметный след в истории европейской культуры как меценат, покровитель искусств и наук, коллекционер. В 1583 он перенес резиденцию в Прагу, много сделал для ее культурного подъема и расцвета. При дворе императора в Праге, отличавшемся религиозной толерантностью, работали немецкие, итальянские живописцы, скульпторы, графики (известны как «рудольфинцы»). В коллекции Р. II Г. нашли место полотна мастеров Возрождения и маньеризма, произведения декоративно-прикладного искусства. В созданной им кунсткамере собраны артефакты из мира искусства, природы, науки и техники, отражавшие мировоззренческие установки императора. Р. II Г. покровительствовал наукам: астрономии, минералогии, математике, а также входившим тогда в круг наук астрологии и алхимии, увлекался каббалистикой. С их помощью он пытался постичь тайны мироздания.

Лит .: Vocelka K. Die politische Propaganda Kaiser Rudolfs II. (1576–1612). Wien, 1981; Evans R. J. W. Rudolf II аnd his World. Oxford, 1984; Тананаева Л. И. Рудольфинцы. Пражский художественный центр на рубеже XVI–XVII веков. М., 1996; Медведева К. Т. Австрийские Габсбурги и сословия в начале XVII века. М., 2004. Т. П. Гусарова.