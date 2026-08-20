РУДНИЦКИЙ АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ

Родился в 1955 г., г. Киев. Окончил Московский государственный университет в 1977 г.

Кандидатская диссертация , 1984 г. Докторская диссертация : Австралийский регионализм эволюция внешней политики Австралии в азиатско-тихоокеанском регионе (1994).

Доктор исторических наук, профессор кафедры политологии и политической философии Дипломатической академии МИД РФ. Заместитель директора Историко-документального департамента МИД России.

Область интересов : Российская политика в Тихоокеанской Азии и развитии российского Дальнего Востока.

Сочинения:

«Другая жизнь и берег дальний. Русские в австралийской истории». М., Наука, 1991.

Дальний Восток России и АТР // Дипломатический ежегодник. М., 1996;

АТР в общемировом развитии // Взаимоотношение народов России и стран Востока. М.; Иркутск, 1997;

Внешняя политика и дипломатия стран Азиатско-тихоокеанского района. М., 1996 (в соавт.);

The United States and Asian Security: Russian Perspective // The New Zealand International Review. 1998. May. June.

Судьба первого консула. История без купюр. М., МЖ, 2012.

«Этот грозный Громбчевский. Большая игра на границах империи». Спб, Алетейя, 2013;

Австралия против СССР. Из истории «холодной войны». История без купюр. М., МЖ, 2013:

Российская политика в Афганистане: в ожидании перемен? // XXI век: перекрестки мировой политики. М., Канон, 2014;

CCCР и Швейцария: нюансы дипломатического признания. Родина, 2014, №№10-11;