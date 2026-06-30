РУДНЕВА-КАШЕВАРОВА ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА

Ранние годы

Варвара Александровна родилась в 1841 г. в г. Чаусы. По национальности еврейка. Ее отец был учителем.

Образования не получила. После смерти матери семья перебралась в г. Велиж (Витебская губерния). После вторичной женитьбы отца и сложных семейных отношений Р. уехала в столицу. Здесь она вышла замуж за купца Кашеварова, однако брак их продлился недолго.

В 1862 г. уехала в Оренбургское казачье войско, чтобы работать там акушеркой для женщин-мусульманок. Оказалась в Башкирии. Трудилась повивальной бабкой Башкирского казачьего войска.

Образование и судьба

Работа требовала получения образования, и Р. пошла учиться в Повивальный институт. Проявила здесь незаурядные способности в обучении, за что комиссия института предложила выдать ей денежную премию в размере годичного жалованья. Однако Р. просила лишь о продолжении обучения. Но здесь она столкнулась с авторитетом семьи Кашеваровых, которые потребовали исключить Р., поскольку как еврейка она должна была жить за чертой оседлости. Р. спасло заступничество Оренбургского генерал-губернатора А.П. Безака. В 1863 г. ее перевели в Медико-хирургическую академию. Ее специализация – венерология.

Обучаясь в академии, Р. практиковалась в Венских клиниках, трудилась в Праге. В академии она познакомилась со своим будущим мужем – профессором М.М. Рудневым.

По окончании обучения сдала экзамен на звание доктора медицины. В итоге она получила диплом. 9 декабря 1868 г. Р. официально впервые в России признали врачом, а 25 мая 1876 г. она впервые в России как женщина защитила диссертацию. Специализация – акушерство и гинекология.

Член «Товарищества русских врачей в Петербурге». Ездила на конференции в Америку. В 1869 г. Р. выезжала за границу, побывала в Нью-Йорке.

Обучать студентов ей не позволили, как и не взяли на государственную службу, в медицинские клиники. Помогала супругу в преподавании, но неофициально. Подготовила пятнадцать научных работ.

Дальнейшая судьба

После смерти супруга начались гонения. Р. покинула столицу и отправилась работать сельским врачом. В 1881 г. перебралась в Валуйский уезд Воронежской губернии, затем – в Старую Руссу.

Р. стала первой женщиной, которой удалось получить диплом врача в России. Это была настоящая революция. К ней устремились представители различных революционных кружков, но она сторонилась их.

Умерла Р. в 1899 г. в г. Старая Русса.