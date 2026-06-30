РУДНЕВ ВСЕВОЛОД ФЁДОРОВИЧ

Начало военной карьеры

Р. родился 19 августа 1855 г. в городе-крепости Динамюнде в семье военного. Происходил из дворян.

Окончил гимназию, в 1872 г. стал слушателем столичного Морского училища. Обучение для него было бесплатным, оплачивалось из государственного бюджета, памятуя о заслугах его отца. С 1873 г. параллельно поступил на военную службу. Плавал по Балтике. С 1875 г. – старший унтер-офицер. Окончание обучения пришлось на 1876 г. Плавал на «Петропавловске». Два года находился в учебных походах за границей.

С 1877 г. – мичман. Спустя три года поступил в экипаж «Африки». На нем побывал на дальневосточных берегах и в кругосветном плавании. С 1882 г. – лейтенант.

Вернувшись из кругосветного путешествия, Р. служил на Балтийском море. В 1886 г. вновь отправился к дальним берегам. В 1888 г. транспортировал «Петр Великий» из Франции в Кронштадт.

На 1889 г. пришлось очередное заграничное плавание. Участник маневров Тихоокеанского флота. На следующий год Р. возвратился в Кронштадт. Назначен сначала командиром «Котлина», затем – «Работника», впоследствии – «Гангута».

С 1893 г. – капитан 2-го ранга. На «Императоре Николае I» побывал в кругосветном плавании. По возвращении в Кронштадт командовал «Адмиралом Грейг», позднее – «Выборгом».

В 1897 – 1899 гг. как командир «Гремящего» предпринял первое самостоятельное кругосветное путешествие.

Дальневосточный этап

С 1900 г. – старший помощник командира порта в Порт-Артуре. С 1901 г. – капитан 1-го ранга. В декабре 1902 г. возглавил экипаж крейсера «Варяг».

С началом Русско-японской войны и предъявления Японией ультиматума Российской империи русские корабли оказались в сложном положении. Р. принял решение прорываться из залива Порт-Артура. В ходе морского сражения «Варяг» получил несколько пробоин. Понимая, что корабль уже не спасти, Р. принял решение о затоплении «Варяга». Команда была спасена. Экипажи «Варяга» и «Корейца» возвратились домой через нейтральные порты. По возвращении были удостоены наград.

Дальнейшая судьба

С ноября 1905 г. Р. вышел в отставку с повышением до контр-адмирала. В последнее время перебрался в Тульскую губернию. Много времени проводил в своем имении в дер. Мышенки. Умер Р. 7 июля 1913 г.

Семья

Супруга – Мария Николаевна. Дети: Николай, Георгий, Пантелеймон.

После прихода большевиков к власти семья перебралась в Югославию, затем – во Францию. В 1958 г. на Родину вернулся старший из братьев Николай.