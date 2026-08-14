РУДНЕВ, ВСЕВОЛОД ФЁДОРОВИЧ

Ру́днев, Всеволод Фёдорович (19[31].08.1855, г. Динамюнде, Лифляндская губ. — 07[13].07.1913, д. Мышенки, Тульская губ.) — герой Русско-японской вой­ны 1904–1905 , контр-адмирал (1905).

Происходил из дворянской семьи потомственных моряков. Окончил Морское училище (1876). В 1880 назначен офицером на крейсер «Африка», в составе экипажа которого совершил кругосветное путешествие. В 1882 произведен в лейтенанты и продолжил службу на Балтийском флоте , командуя кораблями различных классов, с 1893 — капитан 2-го ранга. В 1900 получил назначение на Дальний Восток в должности старшего помощника командира Порт-Артура , с 1902 — командир крейсера «Варяг». Из-за ухудшения дипломатических отношений между Россией и Японией в начале 1904 направлен в корейский порт Чемульпо (ныне Инчхон) в качестве командира корабля-стационера при российском консульстве. Военно-дипломатические обязанности в порту выполняли крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». 26 января [8 февраля] 1904 японская эскадра адмирала С. Уриу блокировала Чемульпо, русским кораблям было предъявлен ультиматум с требованием сдаться. Р. ответил отказом. 27 января [9 февраля] 1904 состоялся морской бой между «Варягом» и «Корейцем» и японской эскадрой. Получив тяжелые повреждения, «Варягу» пришлось вернуться в порт, где по приказу Р. он был затоплен. Р., назначенный командиром броненосца «Андрей Первозванный», в 1905 уволен в отставку.

Лит .: Руднев Н. В. Командир легендарного крейсера [Историко-биографический очерк о жизни и деятельности контр-адмирала В. Ф. Руднева, командира крейсера «Варяг»]. Тула, 1960; Мельников Р. М. Крейсер «Варяг». Л., 1983. Н. А. Копылов.