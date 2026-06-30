РУДНЕВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ

Революционная молодость

Вадим Викторович родился 5 января 1879 г. в Острогожске. По происхождению дворянин.

Получил блестящее образование. Обучался в Воронежской гимназии, затем – на медицинском факультете Московского университета. Однако проучившись год, был исключен. Причиной тому стало участие в студенческих кружках. За очередное студенческое волнение в 1902 г. был отправлен в ссылку в Сибирь.

Р. удалось вернуться в Москву незадолго до первой русской революции. Здесь он стал членом партии социалистов-революционеров. Носил кличку «Бабкин».

Революционер и ссыльный

В 1907 г. Р. вошел в центральный комитет партии социалистов-революционеров. В годы первой русской революции проявил себя активистом, за что три раза подвергался арестам. Последовала новая ссылка, теперь уже в Якутскую губернию на четыре года.

После окончания ссылки Р. решил продолжить обучение. Однако местом получения образования он избрал не Россию, а Швейцарию. В 1911 г. он отправился в Базельский университет.

С началом Первой мировой войны добровольно вступил в ряды русской армии. Здесь он исполнял обязанности врача, трудился на госпитальном судне.

Новая власть

После свержения самодержавия как член партии социалистов-революционеров заявил себя как общественный деятель. 11 июля 1917 г. Р. избрали московским городским головой. Официально поддержал курс Временного правительства по главе с А.Ф. Керенского. Член заседания Государственного совещания в августе 1917 г.

Выступил против большевиков. После того, как большевики восстали в Петрограде, Р. провел экстренное заседание московской Думы и заявил о неподчинении Советам. Участвовал в организации Комитета общественной безопасности, который и возглавил. Вооруженные отряды Комитета в конце октября – начале ноября 1917 г. сражались с московским гарнизоном, который поддержал большевиков, и прибывшими в Москву петроградскими матросами.

Член Учредительного Собрания. Был вынужден скрываться. Состоял членом Союза возрождения России.

В ноябре 1918 г. принял участие в Ясском совещании с послами Антанты. Руководил бюро земств и городов Союза городов в Одессе.

Эмиграция

В апреле 1919 г. был вынужден покинуть Россию. Трудился секретарем редакции газеты М. Винавера «Еврейская трибуна».

За границей занялся издательской деятельностью. В 1920 г. в Лозанне помогал в выпуске 12 номеров газеты «Родина». Редактор берлинской газеты «Дни», парижских журналов «Современные записки» и «Русские записки». Р. и М. Вишняк издавали в Париже эсеровскую «Свободу».

Умер Р. 19 ноября 1940 г. во французском городе По.