РУДНЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в семье военного. Учился в Александровском кадетском корпусе, продолжил военное образование в Николаевском инженерном училище. С июня 1907 г. начал проходить службу во Владивостокской крепостной воздухоплавательной роте, история которой началась лишь двумя годами ранее. Вскоре стал обучающим офицером, параллельно трудился на метеорологической станции. В 1908-1909 гг. прошел офицерский курс в Учебном воздухоплавательном парке, после чего на короткое время был оставлен в парке на должности младшего офицера. 19 октября 1909 г. переведен для прохождения службы в Новогеоргиевском крепостном воздухоплавательном отделении. 2 сентября 1910 г. Евгения Владимировича стал инструктором Севастопольской школы авиации. Прошел курс обучения полетов на самолетах типа «Фарман». С 15 февраля 1912 г. был отправлен в Санкт-Петербург, где стал заведовать аэродромом Офицерской воздухоплавательной школы в Гатчине, а в конце года переведен в постоянный состав Авиационного отдела, на который в то время было возложено много функций. Помимо подготовки летного состава, отдел занимался подготовкой технического состава для обслуживания самолетов. Офицеры школы трудились и как конструкторы, и как ученые. Руднев в это время написал два учебных пособия. С августа 1914 г. Евгений Владимирович начал учиться пилотированию на самолете «Илья Муромец». Его обучением занимался летчик-испытатель Глеб Алехнович. За полетами Руднева наблюдал и сам конструктор нового самолета И.И. Сикорский . Обучение закончилось, и в сентябре 1914 г. из Кронштадта на «Илье Муромце» Руднев совершил перелет в Белосток, после чего написал несколько рапортов с просьбой перевести его на самолеты другого типа. Вскоре его перевели в состав Юго-Западного фронта, с марта 1915 г. Евгений Владимирович возглавил 31-ый корпусный авиационный отряд, состоящий из шести самолетов-разведчиков «Фарман-16» и двух истребителей «Моран-Ж». В составе отряда летчик совершил 157 боевых вылетов. 1 августа 1915 г. в ходе разведывательного полета обнаружил передвижение войск противника, несмотря на сильный шрапнельный огонь, смог проследить за действиями врага и доложил в штаб ценные сведения, позволившие предупредить готовившееся наступления. За этот полет был награжден Георгиевским оружием. В октябре 1915 г. Руднева отправили в тыл для налаживания производства нового «тяжелого самолета Слесарева», но проект был довольно сырым. После этого летчик уехал во Францию в составе комиссии по закупке авиационного оборудования. Вернувшись в Россию, несколько раз побывал на фронте, но в основном занимался подготовкой летчиков в качестве обучающего офицера. После Октябрьской революции , находился на Украине, в сентябре 1918 г. смог вместе с группой авиаторов угнать несколько самолетов из одесского аэродрома и перелететь на них в Екатеринодар, примкнув к белому движению. В октябре 1918 г. стал командиром 3-го авиационного отряда Добровольческой армии. В ноябре 1919 г. назначен временно исполняющим обязанности начальника Строевого отдела Управления авиации ВСЮР. В марте 1920 г. Рудневу удалось эвакуироваться из Новороссийска в Крым. В октябре занял пост помощника начальника авиации Русской армии генерала П.Н.Врангеля по технической части. После оставления Крыма эмигрировал во Францию, где перебивался случайными заработками, работал таксистом. Скончался от туберкулеза, его отпевания проходило в соборе Александра Невского. Похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.