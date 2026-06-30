РУДНЕВ ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Начало военной карьеры

Даниил Владимирович родился 11 декабря 1769 г. Как и многие молодые люди в то время избрал военную карьеру. Обучался в Морском кадетском корпусе. В 1788 г. стал унтер-офицером.

Р. прошел и боевую школу. За свою длительную военную карьеру Р. прошел несколько войн. Участвовал в двух Русско-шведских войнах, сражался в войне Второй коалиции, принимал участие в Континентальной блокаде. Участник Эландского сражения со шведами (1789), Красногорского и Выборгского сражений (1790).

С 1790 г. мичман. На следующий год был отправлен в северный край, в г. Архангельск. На корабле совершил плавание по маршруту Архангельск – Кронштадт.

С 1793 г. – лейтенант. На различных судах плавал по Финскому заливу. Переведен в 1797 г. на «Грибсвальд», который дислоцировался в Кронштадте.

Р. исполнял обязанности по набоду новых людей. Ему было поручено задание – набрать в Тульской губернии рекрутов, с чем он успешно справился. В 1798 г. повышен до капитан-лейтенанта.

В 1798 г. последовала очередная поездка Р. в Архангельск, откуда он отбыл на «Ярославе» в Голландию, затем проследовал в Кронштадт.

Командир военных судов

Самостоятельное управление кораблями Р. получил в 1801 г. На них он совершал ежегодные переходы. В Ревеле в 1806 г. был командиром на «Нарве». С 1808 г. – капитан 2-го ранга. Переведен в Финский залив, плавал на «Всеволоде». С 1810 г. – капитан 1-го ранга.

В 1811 г. на Р. была возложена ответственная миссия – руководство обороной Кронштадтской цитадели. На следующий год был направлен для транспортировки «Гамбурга» из Архангельска в Ревель.

Последующие несколько лет жизни Р. связаны с плаванием на судах неподалеку от Кронштадта. Был командиром 14-го флотского экипажа.

В 1819 г. состоялась очередная поездка Р. в Архангельск. Здесь Р. стал участником смотра императором Александром I флота. В ходе этого визита Р. удостоился бриллиантового перстня.

Возвращение в Кронштадт последовало уже в 1820 г. Здесь Р. на протяжении почти шести лет стоял во главе команды «Фершампенуаза», командовал 5-м флотским экипажем.

С 1824 г. – капитан-командор. В 1826 г. возглавлял отряд гвардейских парусных судов в Невской губе. Участвовал в маневрах. Его деятельность была высоко оценена монархом.

С 1826 г. – контр-адмирал. В 1827 – 1830 гг. – командир 1-й бригады 1-й флотской дивизии, затем – 3-й бригады, позднее – 1-й флотской бригады.

Скончался Р. 11 августа 1831 г. в Кронштадте.