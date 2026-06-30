РУДЕНКО Сергей Игнатьевич

Советский военачальник, маршал авиации (1955), Герой Советского Союза (1944).

Родился в поселке Короп (ныне Черниговская область Украины) в семье сапожника. С 1923 г. в Красной Армии, с 1928 г.— член ВКП(б). Окончил 1-ю военную школу летчиков (1927 г.), Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского (1932 г.) и дополнительно оперативный факультет той же академии (1936 г.). В 1930-е гг. командовал авиаэскадрильей, авиаполком, авиабригадой. С января 1941 г.— командир авиадивизии. Во время Великой Отечественной войны находился на различных командных должностях. С началом войны командовал 31-й авиадивизией на Западном фронте, был командующим ВВС 61-й армии, заместителем командующего и командующим ВВС Калининского фронта. Участник Московской битвы, в ходе которой авиасоединения под его командованием защищали небо столицы от вражеской авиации. Затем заместитель командующего ВВС Волховского фронта, командующий 1-й авиагруппой и 7-й ударной авиагруппой Ставки ВГК. С июня 1942 г.— заместитель командующего ВВС Юго-Западного фронта. С октября 1942 г. и до конца войны С.И. Руденко — командующий 16-й воздушной армией, с которой прошел путь от Сталинграда до Берлина. Под его командованием 16-я воздушная армия приняла активное участие во всех операциях, которые проводились на Сталинградском, Донском, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Как командующий воздушной армией С. И. Руденко обеспечивал прикрытие сухопутных войск, направлял борьбу летных частей и соединений на завоевание господства над противником в воздухе, планировал и руководил уничтожением наземных целей с помощью бомбардировочной и штурмовой авиации. Летчики 16-й воздушной армии совершили за 1942-1945 гг. ок. 280 тыс. самолетовылетов. Свыше 27,5 тыс. воинов армии награждены орденами и медалями, более 200 летчиков и штурманов стали Героями Советского Союза. А. Е. Боровых, В.М. Голубев и Е. Я. Савицкий удостоены этого звания дважды, И. Н. Кожедуб — трижды. С. И. Руденко закончил войну в звании генерал-полковника. Зарекомендовал себя как выдающийся специалист боевого применения крупных соединений ВВС. После войны занимал ответственные должности в ВВС Советской Армии.