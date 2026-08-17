РУДЕНКО, РОМАН АНДРЕЕВИЧ

Рудéнко, Роман Андреевич (30.07[07.08].1907, с. Носовка, Черниговская губ. — 23.01.1981, Москва) — советский государственный и партийный деятель. Родился в крестьянской семье. В 1924 работал чернорабочим и увлекся комсомольской активностью. С 1926 — член ВКП(б). В 1928 стал инспектором окружного комитета рабоче-крестьянской инспекции, после чего сделал прокурорскую карь­еру. Прокурор Донецкой области (1937–1938). Входил в состав особой тройки Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД), участник Большого террора 1937–1938 . Прокурор Сталинской области (1938–1940). Прокурор УССР (1944–1953). Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе в 1945–1946. Генеральный прокурор СССР (1953–1981). Герой Социалистического Труда (1972). В 1953 вел дело Л. П. Берии. Член Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза с 1961. В 1970-е преследовал диссидентов. Проводил осторожный курс по сдерживанию коррупции.

Лит. : Звягинцев А. Г. Руденко. М., 2007. Д. Д. Пальчиков.