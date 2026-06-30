РУДАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Начало карьеры

Морская история знает много своих сынов. Не стал исключением и Александр Рудаков. О ранних годах жизни Р. известно немного. Согласно сохранившимся данным, родился он в 1817 г. Когда ему было двенадцать лет, он поступил в Морской кадетский корпус, а уже в конце 1832 г. получил производство в гардемарины. Обучение перенеслось в море. На «Императоре Петре I» он плавал по Балтике, и спустя два года стал мичманом. Получил назначение на корабли Черноморского флота.

Офицерская карьера

Служба Р. проходила на «Гонце». В 1835 – 1836 гг. он совершил переход по маршруту Николаев – Севастополь, затем добрался до Константинополя. Состоял при посольстве России. Служба Р. был связана с поездками по Средиземному морю до побережья Египта.

В 1837 – 1841 гг., меняя суда, Р. плавал по Черному морю. Участник боев против горцев (1837), взятия Субаши и Шахе (1839). С апреля 1840 г. – лейтенант.

В 1842 г. последовало возвращение Р. на службу в Балтику. С 1844 г. он плавал по Финскому заливу.

Служба в Российско-Американской компании (РАК)

1 ноября 1844 г. жизнь Р. резко изменилась. Он стал служащим РАК. В 1845 – 1849 гг. на судах компании он курсировал по маршруту Ново-Архангельск – Калифорния, Ново-Архангельск – Сан-Франциско, доходил до побережья Камчатки. В 1850 г. возвратился в столицу России.

С мая 1851 г. – капитан-лейтенант, а уже 11 июля стал помощником главного правителя Русской Америки и получил повышение до капитана 2-го ранга. В 1851 – 1852 гг. Р. на «Кадьяке» совершил переход по маршруту Кронштадт – Ново-Архангельск.

Во главе Русской Америки

Знаменательной страницей в жизни Р. стало пребыванием на посту главного правителя Русской Америки. Сменив на этой должности Н.Я. Розенберга, он 31 марта 1853 г. приступил к своим обязанностям. Однако его правление было недолгим и уже 22 апреля 1854 г. он передал свои полномочия новому правителю – С.В. Воеводскому.

Дальнейшая судьба

В 1854 – 1857 гг. Р. трудился на о-ве Кадьяк, налаживал торговлю. С 1855 г. – капитан 1-го ранга. В октябре 1858 г. Р. оставил работу в РАК и перешел в состав 20-го Флотского экипажа.

С декабря 1859 г. – глава Астрабадской станции на о-ве Ашур-Ада в Астрабадском заливе. С апреля 1862 г. – в составе 45-го Каспийского флотского экипажа, с сентября – 14-го экипажа, с марта 1863 г. – 8-го флотского экипажа.1 января 1865 г. Р. повысили до контр-адмирала, а спустя пять лет – до вице-адмирала и отправили в отставку.

Умер Р. 15 февраля 1875 г. в г. Санкт-Петербурге.