РУБИНШТЕЙН Николай Леонидович

Историк.

Окончил Новороссийский университет (Институт народного образования) (1922). Докторская диссертация: «Русская историография» (1940). С 1922 сотрудник архива Одесской области, получил двухгодичный отпуск для работы в архивах Москвы и Ленинграда. Вступил в Общество историков-марксистов и принимал участие в ее первом съезде 28 декабря 1928 – 4 января 1929.

В 1931 переехал в Москву. Сотрудник Научно-исследовательского института библиографии (1931-33). Сотрудник Государственного издательства социально-экономической литературы (Соцэкгиз) (1933-39). При его участии были издан «Курс лекций по русской истории В.О. Ключевского » и «Лекции по русской истории» А.Е. Преснякова . Доцент, профессор, заведующий кафедрой Московского областного педагогического института (1934-39), доцент, профессор МИФЛИ (1936-41). Доцент (1936-39), профессор (1939-41, 1942-49) МГУ. Профессор Саратовского университета (1941-42). Заместитель директора ГИМ по научной части (1943-49).

Подвергся гонениям во время кампаний по борьбе с «буржуазным объективизмом» и «безродным космополитизмом». С 1949 по 1957 профессор Московского государственного библиотечного института. Профессор МГИАИ (1957-59).

Его книга «Русская историография» (М.-Л., 1941) в советское время стала первым обобщающим трудом по истории отечественной исторической науки и использовалась в качестве пособия в вузах.

Еще одним направлением исследований стало исследование социально-экономической истории России XVII-XVIII вв. Являлся сторонником концепции позднего генезиса капитализма. Расслоение крестьянства относил ко второй половине XVIII в., а формирование всероссийского рынка к началу XIX в.

Сочинения:

Исторические знания феодальной Руси. М., 1945;

Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в.: Историко-экономический очерк. М., 1957.