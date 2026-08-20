РУБИНШТЕЙН ИДА ЛЬВОВНА

Русская балерина и актриса.

Ранние годы. Начало творческого пути

Отец – потомственный почетный гражданин Харькова Лев Рувимович Рубинштейн, мать – Эрнестина Исааковна. Семья Иды занималась сахарной торговлей, а отец с братьями входил в правление банкирского дома, основанного дедом девочки, а также владели пивоваренным заводом. Рубинштейны были в хороших отношениях с купцами Алексеевыми, в том числе и с К. Станиславским . Также семья активно занималась благотворительностью.

Ида рано лишилась родителей: в 1888-м – матери, в 1892-м – отца. Она стала богатейшей наследницей, жила сначала у дяди, затем у петербургской кузины Софьи Горвиц. В столице девочка до 1901 года проходила обучение в гимназии, дополнительно занимаясь литературой у историка Александра Погодина .

Вскоре девушка начала пробовать себя в роли актрисы. В 1904 году она сыграла в «Антигоне», которую сама спонсировала. В постановке участвовал художник-мирискусник Лев Бакст , с которым затем Рубинштейн будет плодотворно сотрудничать. В том же году Ида стала ученицей драмкурсов при московском Малом театре . Окончив их в 1907-м, она год занималась танцем под руководством хореографа Мариинского театра Михаила Фокина . В 1908 году Рубинштейн вместе с Бакстом создали музыкальный спектакль «Саломея» по одноименной пьесе О. Уайльда. Он так и не был показан, однако вдохновил М. Фокина на свою постановку, в которой танцевала Ида. В 1909 году девушка непродолжительное время была замужем за банкиром В. Горвицем.

«Русские сезоны». Жизнь во Франции

Сотрудничество с Фокиным привело Иду в 1909 году к участию в «Русских сезонах» Сергея Дягилева , с которым работал балетмейстер Мариинки. Она танцевала в фокинском балете «Клеопатра», представленном в Париже, вместе с А. Павловой , Т. Карсавиной и В. Нижинским . В 1910 году Рубинштейн исполняла ведущую партию Зобеиды в новой постановке Фокина в рамках «Русских сезонов» «Шехерезада». Ее партнером был Вацлав Нижинский. Танцовщица снискала большой успех у публики благодаря своей невероятной пластичности и особой скупой грации. В 1910 году на своем полотне, приобретшем скандальную известность, ее запечатлел В. Серов .

В 1911 году Ида покинула Дягилева, создав свою труппу. Первым ее спектаклем стала музыкальная драма «Мученичество святого Себастьяна» авторства Габриэле д’Аннунцио , показанная в Париже и вызвавшая негодование парижского архиепископа, так как роль святого играла женщина – сама Ида Рубинштейн. В 1912 году артистка вновь вернулась к «Саломее», показанной также во французской столице. В том же году при помощи Бакста она создала спектакль «Елена Спартанская». В 1913 году Ида сыграла главную роль в роскошной модернистской постановке В. Мейерхольда в Париже - «Пизанелла, или Душистая смерть». Стоит отметить, что актерская игра Рубинштейн не вызывала большого отклика у зрителей и критиков в отличие от ее танца.

В последующие годы артистка постоянно жила в своем парижском доме и была частью столичной богемы. Ее связывали дружеские узы с Сарой Бернар, Андре Жидом , Марком Шагалом и др. В 1919 году она вновь вышла на сцену в своем лучшем образе Зобеиды из балета «Шехерезада» на вечере в честь русских беженцев. В 1921 году Ида снялась в кинокартине «Корабль», что стало ее единичным подобным опытом. В 1928 году она опять возвращается к теме танца, создав свою танцевальную труппу, просуществовавшую 10 лет. В разное время с ней сотрудничали хореографы М. Фокин и Л. Мясин, художник А. Бенуа и др. Множество постановок труппа выполнила на музыку Артюра Онеггера («Жанна д’Арк на костре», «Амфион», «Семирамида»), Мориса Равеля («Болеро», «Вальс») и Игоря Стравинского («Поцелуй феи», «Персефона»). Рубинштейн сама танцевала в спектаклях.

В 1930-е годы артистка удостоилась ордена Почетного легиона, а также стала гражданкой Франции. С 1938 по 1945 год она проживала в Англии, где занималась созданным ею военным госпиталем. После окончания Второй мировой войны возвратилась во Францию, где вскоре приняла католичество. В 1950 году Ида перебралась в Прованс. Артистка и миллионерша, всей своей личностью воплотившая эпоху модерна, она умерла осенью 1960 года.