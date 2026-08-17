РУБИНШТЕЙН АНТОН ГРИГОРЬЕВИЧ

Пианист-виртуоз, создатель русской фортепианной школы, композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель и просветитель, педагог. Основатель и директор Санкт-Петербургской консерватории (1862).

Профессор кл. игры на фортепиано, практического сочинения и инструментовки, оперной, ансамблевой игры и хорового пения (1865–1867) Санкт-Петербургской консерватории.

Первым выпускником кл. практического сочинения Антона Рубинштейна был П. И. Чайковский (1865).

Среди учеников по кл. фортепиано — Л. Ф. Гомилиус, Г. Г. Кросс. В 1867 покинул консерваторию из-за разногласий с Дирекцией Русского музыкального общества.

​ Иллюстрация

Рубинштейн, Антон Григорьевич (1829–1931). Фотопортрет. 1860-е гг. Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК .