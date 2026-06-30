РОЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Русский лингвист, философ, историк литературы, публицист, общественный деятель.

Происхождение и образование.

Происходил из семьи профессора Киевской духовной академии. Окончил 1-ю гимназию в Киеве с золотой медалью, учился на Историко–филологическом факультете Киевского университета. В 1901 г. был удостоен факультетом золотой медали и Пушкинской премии за сочинение «Пушкин и Гете».

Университетская карьера в России.

С 1903 г. — преподаватель Высших женских курсов. В 1906 г. сдал магистерский экзамен и получил звание приват–доцента кафедры русского языка и словесности Киевского университета. В 1907–1908 гг. Розов много ездил по славянским странам и ближнему Востоку, работал там в архивах и библиотеках. В 1913–1914 г. ученый поехал в командировку в Сербию, но она была прервана начавшейся мировой войны. В 1916 г. был выбран экстраординарным профессором славянской филологии в Историко-филологическом институте им. кн. Безбородко в г. Нежине, затем работал в Киевском университете, а в 1918 г. стал исполнять обязанности ординарного профессора Таврического университета в Симферополе.

Университетская карьера в Югославии.

16 марта 1920 г. Владимир Розов обратился к А. Беличу с просьбой помочь ему в трудоустройстве. Просьба видимо была удовлетворена, поскольку ученый в том же году переехал в Королевство СХС и с 1920 по 1924 гг. преподавал в Духовной семинарии св. Саввы в г. Сремских Карловцах. Затем Розов был некоторое время преподавал русский язык на Философском факультете в Скопье, а в 1930 г. переехал в Загребе, где с 1932 г. преподавал русский язык на Философском факультете Загребского университета. Его научные работы, преимущественно посвящены церковным рукописям. Им также было подготовлено учебное пособие для семинарий «Латинская хрестоматия». Русский ученый публиковался преимущественно в журнале «Новая Европа». Основной труд – «Хорватский доминиканец Веньямин в России».

Сочинения:

Южно-русская школьная драма о св. Екатерине // «Изборник Киевский», посвященный Т. Д. Флоринскому. — Киев, 1904.

Повесть о Савве Грудцыне // «Eranos», сборник статей в честь Николая Павловича Дашкевича. — Киев, 1905.

Значение грамот XIV и XV веков для истории малорусского языка: пробная лекция, чит. для приобретения звания прив.-доц. — Киев, 1907.

Новейшее направление русской лингвистики в деле изучения древних русских и церковно-славянских памятников в связи с общим ходом развития европейского языкознания. — Киев, 1907.

Отчет о командировке в Австрию в 1907 году. — Киев, 1908.

Пушкин и Гете. — Киев, 1908.

Алексей Степанович Хомяков, его личность и лирика: речь, произнесенная в женской гимназии А. К. Титаренко, по случаю 50-летия со дня смерти А.С. Хомякова. Киев, 1910.

Традиционные типы малорусского театра XVII–XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя — Киев, 1911.

Южнорусские грамоты, собранные Владим. Розовым. Киев, 1917.

Исследования языка южнорусских грамот XIV и первой половины XV вв. — 1913.

К старорусской диалектологии (И ещё к вопросу про галицко-волынское наречие). — 1907.

Украинские грамоты. — Т. 1. XIV в. и первая половина XV в. — 1928.

Язык южнорусских грамот ХІV-ХV вв. — 1929.